Iohannis, despre rechemarea ambasadorului George Maior

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Suceava, răspunzând unei întrebări legată de comisia parlamentară privind alegerile din 2009, că ”Parlamentul are libertatea sa faca comisii de ancheta si sa discute despre orice”.

Presedintele a fost intrebat de jurnalisti daca el considera ca ar trebui rechemat George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, fost director SRI.

”Nu vreau sa vorbesc despre persoane. Sigur, Parlamentul are libertatea sa faca comisii de ancheta si sa discute despre orice, dar sincer eu cred ca nu asta a fost prioritatea numarul 1 pentru Parlamentul Romaniei, nu am nimic impotriva si nu ma amestec de niciun fel, daca asta vor sa faca, s-o faca, dar sa nu uite Parlamentul si coalitia de guvernare ca tara are destul de multe probleme. Marile achizitii pentru Aparare stau de cateva saptamani in Parlament si nu se discuta. In schimb, discutam alegerile prezidentiale din 2009. E nevoie de prioritizarea lucrurilor si de implicare mai profunda si rezolvare urgenta acolo unde e nevoie”, a declarat Iohannis, aflat la Suceava.

Comisia parlamentară a fost cerută de PSD şi ALDE la jumătatea lunii aprilie, după dezvăluirile făcute de Dan Andronic cu privire la noaptea alegerilor şi persoanele aflate în anturajul lui Traian Băsescu.

Dan Andronic susţinea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a mers la locuinţa lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alţii, George Maior, şef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.

În dosarul deschis de Parchetul General în această cauză a fost audiat deja Gabriel Oprea. Parlamentarii susţin că nu vor suspenda activitatea comisiei până la finalizarea anchetei penale.