Iohannis - Dragnea: cine de cine are nevoie

Într-un război fără menajamente cu liderii majorității parlamentare de mai bine de o lună, președintele Klaus Iohannis a dat semne în această săptămână - într-o scurtă pauză de scandal politic - că dorește să cadă la pace tocmai cu aceștia în singurul domeniul cu adevărat de interes pentru el. Nu, nu-i vorba de vreo lege care vizează pensii sau salarii ale românilor ori despre vreo măsură benefică pentru mediul de afaceri, ci de un teritoriu cu mult mai drag președintelui: serviciile secrete. Astfel, dacă la învestirea Guvernului Grindeanu a preferat ironia la adresa liderului PSD, iar în discursul de la CSM a trecut la atacuri fățișe, președintele Iohannis a înmuiat tonul în plin scandal de debarcare a lui Florian Coldea, invitând noul Parlament să i se alăture și să voteze legile de tip "Big Brother". O dorință reală, mai veche a președintelui repusă pe tapet acum, în plină bătălie pentru "statul de drept".

Nu mai departe de marți, Iohannis a invitat noua majoritate parlamentară să i se alăture, într-o declarație la Palatul Cotroceni eclipsată de trecerea în rezervă a generalului Coldea și de grațierea pregătită de Putere.

"Noul Parlament are multă treabă în domeniul securității naționale. Împreună cu consilierii mei, am numărat încă o dată și am constatat că este nevoie de modernizarea sau îmbunătățirea a cel puțin 12 legi din domeniul securității naționale, la care jumătate se referă la munca și domeniul de activitate al serviciilor secrete. Iată un volum impresionant de muncă pentru Parlament, cu singurul scop de a îmbunătăți sistemul de securitate națională și de a face munca serviciilor secrete mai eficientă, mai bine coordonată. Avem o nouă majoritate în Parlament. Această nouă majoritate are, evident, un rol foarte important: rolul hotărâtor în felul cum se abordează aceste chestiuni legate de securitatea națională. Această majoritate cred că va trebui să dovedească în această speță, a securității naționale, și în cealaltă mult discutată și mult zvonită în ultimele zile, a amnistiei și a grațierii. Va trebui să dovedească dacă este matură această nouă majoritate sau mai are de lucru. Măsura maturității noii majorități parlamentare va fi felul cum abordează legislația în domeniul securității naționale, inclusiv al serviciilor secrete și al legilor justiției, în special o posibilă abordare legislativă de tip amnistie și grațiere. (...) Vom avea o majoritate care vrea să impună legea majorităţii, indiferent de ce se discută, care va vrea să dovedească că face jocurile în Parlament, care va dori să albească dosarele celor incriminaţi sau vom avea o majoritate matură, care înţelege că România este numai una şi care va veni lângă Preşedinte pentru ca, împreună, să garanteze securitatea naţională, statul de drept şi împreună să dovedim că România este sigură pentru cetăţenii ei şi este o naţiune puternică în corul celorlalte naţiuni. Eu îmi doresc a doua variantă, o majoritate matură. O aştept", a spus Iohannis.

Legile "din domeniul securității naționale" sunt primul punct de interes devoalat de președinte, însă nu singurul țintit. De asemenea, Klaus Iohannis are mare nevoie de actuala majoritate parlamentară și pentru a numi un nou șef la Serviciul de Informații Externe (SIE). Serviciul are director interimar din 26 septembrie 2016, de când a demisionat Mihai Răzvan Ungureanu, astfel că este de aștept ca Iohannis să încerce o înțelegere cu Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu și pentru acest post, și pentru legile "din domeniul securității naționale".

Ce vrea Liviu Dragnea?

Cu o majoritare parlamentară confortabilă și cu un Guvern pe care îl rotește precum dorește, liderul PSD Liviu Dragnea poate acționa în probleme cheie fără să depindă de președintele Klaus Iohannis. Cum o și face de altfel de când a preluat guvernarea, adoptând o serie de măsuri cu caracter social sau încercând să schimbe legislația penală. Și totuși liderul PSD se arată nemulțumit că Iohannis nu comunică cu el.

Dragnea s-a plâns, duminica trecută, că nu a mai vorbit cu președintele de la învestirea Guvernului, subliniind că este "ineficient" că nu discută.

"E mai rău decât anormal, este ineficient. Dar nici nu pot să vă spun că stau și plâng seara acasă că nu sunt sunat sau nu sunt căutat de președintele Iohannis, pentru că am văzut că sunt rare ocaziile, aproape deloc, când iese pe undeva și nu îmi pomenește numele, nu mă atacă, nu mă jignește. (...) Lumea vorbește despre război Iohannis-Dragnea. Eu nu sunt în război. Eu primesc, tot primesc lovituri și jigniri. Nu voi încasa la nesfârșit. Asta e de categoria 'Muscă', în fiecare zi primești ceva și dai. Eu sunt obișnuit la categoria 'Super grea', o dată și bine", a afirmat Dragnea.

În fața unei astfel de atitudini, speculațiile sunt în floare, iar cunoscătorii le traduc astfel: Speră liderul PSD la o înțelegere care să-l salveze în cazul celui de-al doilea dosar?