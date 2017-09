Iohannis, întâlnire cu foștii elevi

Președintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la Sibiu, la reuniunea ocazionată de împlinirea a 20 de ani de la absolvirea liceului de către foștii săi elevi de la Colegiul Național "Samuel von Brukenthal", cărora le-a fost și diriginte.

"O reuniune plină de emoție astăzi, la Sibiu, cu foștii mei elevi de la Colegiul Național 'Samuel von Brukenthal', la 20 de ani de la absolvire. I-am revăzut cu același entuziasm ca în perioada în care le eram diriginte și ne-am adus aminte de momentele deosebite petrecute împreună", scris Iohannis pe Facebook.

El a precizat că a avut ocazia să cunoască această școală în multiple ipostaze.

"Am fost și elev, am fost și dascăl, am fost și primar și din poziția mea de președinte consider că e un privilegiu să particip la astfel de întâlniri. Sunt foarte bucuros că școala a reușit să țină un nivel foarte bun", a spus Iohannis în discursul susținut cu această ocazie.