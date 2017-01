Iohannis: Nu e bine să fie lăsate serviciile să se amestece în politică

Într-o declaraţie de presă la Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a făcut primele comentarii după declanşarea scandalului Ghiţă - Coldea.

“Am semnat cele două decrete care îl privesc pe generalul Coldea: eliberarea din funcţie şi trecerea în rezervă”, a anunţat preşedintele.

Alte declaraţii

"S-a discutat mult despre Serviciile Secrete. Sunt foarte importante pentru securitatea naţională. Îşi fac treaba şi câteodată, opinia publică nu ştie multe despe ce fac.

"Aceste discuţii poate ar părea contraproductive, dar eu cred că este bine că în aceste zile s-a discudtat despre Serviciile Secrete, despre rolul şi locul lor, despre controlul parlamentar, despre comisiile care trbeuie să verifice activitatea serviciilor.

Pentru ca serviciile să-şi facă treaba bine este important să trasăm cel putin două linii roşii: una se referă la cum se relationează serviciile la politică - dacă e bine sau nu ca ele să se amestece în politică .

Acest lucru trebuie foarte bine clarificat. Părerea mea e că nu este bine să fie lăsate serviciile secrete să se amestece în politică.

Cealaltă linie trebuie să definească cât de mult şi cât se pot amesteca politicienii în serviciile secrete. Nici aceasta nu este bună.

Dacă vrem să avem servicii secrete puternice şi politiceni care sunt liniştiţi şi multumiti de cum relationează cu serviciele e nevoie de un control parlamentar efectiv, eficient şi transparent.

Parlamentul trebuie să aibă un control puternic, dar nu partinic. Nu se poate ca politica unui partid să definească cum se face controlul parlamentar asupra serviciilor. E nevoie de negocieri puternice între putere şi opozitie. E nevoie să se implice şi unii, şi alţii în aceste comisii.

Noul Parlament are multă treabă în domeniul securităţiii nationale. Împreună cu consilierii mei am numărat şi am constatat că e nevoie de modernizarea a cel putin 12 legi din domeniul securităţii naţionale din care jumătate se referă la munca şi domeniul de activitate al Serviciilor. Îmi doresc o majoritate matură. O aştept".