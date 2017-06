Iohannis: "Numai de asta nu am avut nevoie"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Sibiu, întrebat despre situaţie politică din România, că "numai de asta nu am avut nevoie", precizând că a cerut PSD-ului, "pe toate căile de comunicare" să termine "repede" această criză.

"Legat de situația politică actuală pot să spun așa: numai de asta nu am avut nevoie. Și am solicitat PSD-ului, pe toate căile de comunicare, să termine repede această criză și să mergem mai departe. E păcat. Avem deschidere în lume. Ați văzut, în SUA am fost foarte bine primiți. Avem deschidere mare în Europa. Ce ne mai lipsește este un guvern stabil. Sper să se rezolve repede", a declarat Iohannis, avându-l alături pe premierul Luxemburgului.

Întrebat dacă, în opinia sa, moțiunea de cenzură va trece, președintele a spus: "Este treaba lor cum o fac. Nu stau eu să dau lecții PSD-ului. Este un partid mare și sper să își rezolve problema foarte, foarte repede."

Președintele Klaus Iohannis se află la Sibiu, împreună cu premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, pentru a sărbători un deceniu de capitală culturală europeană.