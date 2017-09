Iohannis s-a consultat despre Justiţie cu Poliţeanu, cel care a depus plîngere împotriva Ordonanţei 13

Cînd credeam că, în sfîrşit!, a descoperit ce atribuţii are ca preşedinte al ţării, Klaus Iohannis a făcut-o lată din nou. Şi-a trimis 3 consilieri prezidenţiali pentru a se consulta cu aşa-zisa „societate civilă” pe probleme legate de independenţa Justiţiei şi credibilitatea Curţii Constituţionale a României. De fapt, „societatea civilă” cu care s-au consultat consilierii preşedintelui reprezintă un melanj între oamenii Monicăi Macovei, ai lui Dacian Cioloş şi ai USR!

Înainte de a vi-i prezenta pe „consultanţii” consilierilor prezidenţiali, este nevoie de o scurtă prezentare a succesiunii faptelor, aşa cum s-au derulat ele în ultimele zile. Astfel:

- luni, 25 septembrie 2017, un număr de 21 de ONG-uri au trimis o cerere de audienţă pentru o amplă analiză a situaţiei din Justiţie, „privind vulnerabilitățile Curții Constituționale, reforma legislației electorale și pericolul grav și iminent în care se află justiția sub atacul politic al actualei majorități parlamentare” (Europa FM)! Aceste ONG-uri sînt: Aradul Civic, CIVICA (Iași), Evoluție în Instituție (#Insist), Inițiativa Craiova, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara (federație a 10 ONG-uri din Timișoara: Activ Civic, ACUM, Ariergarda, Asociația ARAS - filiala Timișoara, Asociația Culturală Diogene, Asociația SPICC, LGBTeam, Organizația Studenților din Universitatea Timișoara (OSUT), Pieces of Heaven, Yacht Club Timișoara), Institutul pentru Politici Publice, Oradea Civică (membre ale rețelei civice naționale Contract România), organizația neguvernamentală Centrul pentru Inovare Publică și grupurile civice Corupția Ucide, Geeks for Democracy și #REZISTENȚA.

- marţi, 26 septembrie 2017, Klaus Iohannis declara de la Cotroceni: „Este nevoie de o implicare civică maximă, este nevoie ca toți cei care doresc o Românie stat de drept și care doresc o Justiție independentă să se anunțe și să-și spună opinia. Nu doresc prin asta în niciun fel să se creeze impresia că vreau să chem oamenii să protesteze sau să apară divergențe majore, dar o societate sănătoasă - și eu îmi doresc o societate sănătoasă pentru România - este obligată să discute public aceste chestiuni, fiindcă ele ne afectează în definitiv pe toți”.

- marţi, 26 septembrie 2017 Administraţia Prezidenţială anunţă că audienţa ONG-urilor va avea loc miercuri, adică a doua zi

- miercuri, 27 septembrie 2017, la Cotroceni, consilierii prezidenţiali Simina Tănăsescu, Dan-Andrei Muraru și Laurențiu-Mihai Ștefan se întîlnesc cu delegaţia ONG-urilor, reprezentată de Mihai Polițeanu - Inițiativa România, Alexandru Surcel - Inițiativa România, Elenina Nicuț - Inițiativa România, Mihai Tudorică - #Rezistența, Violeta Alexandru - Institutul pentru Politici Publice, Cătălin Teniță - Geeks for Democracy.

Oricît de naiv ar fi cineva, nu are cum să nu fie mirat de coincidenţa acestor date, de faptul că toată tevatura a fost organizată după un plan care este sinonim cu prezenţa lui Iohannis între manifestanţii din iarnă, cînd era vorba de Ordonanţa 13, adică o invitaţie la proteste faţă de actuala majoritate parlamentară:

Cu alte cuvinte, prin această „audienţă”, s-a dat semnalul declanşării unei noi acţiuni de protest, care arată că preşedintele Klaus Iohannis n-a uitat că Decizia CCR despre Ordonanţa 13 i-a stricat planul din iarnă şi este dispus să apeleze iarăşi la principiul său preferat: „Punct şi de la capăt!” Chestiune anunţată „pe surse” încă din vara aceasta.

Să vedem acum cine sînt cei cei pe care îi consultă Klaus Iohannis în probleme atît de importante şi de tehnice, cum sînt legile Justiţiei sau rolul Curţii Constituţionale. Primul lucru care atrage atenţia în lista delegaţiei ONG-uri este componenţa acesteia:

- 3 de la „Iniţiativa România”: Mihai Polițeanu, Elenina Nicuț, Alexandru Surcel

- 1 de la „Institutul pentru Politici Publice”: Violeta Alexandru, fostul ministru din Guvernul Cioloş

- 1 de la „#Rezistența”: Mihai Tudorică

- 1 de la „Geeks for Democracy”: Cătălin Teniţă.

MIHAI POLIŢEANU nu mai are nevoie de nici o prezentare, el fiind cel care a depus la DNA plîngerea împotriva Guvernului şi ministrului Justiţiei pentru Ordonanţa 13. A fost consilier al Monicăi Macovei la Parlamentul European şi apoi al lui Cătălin Predoiu. Este deja celebră fotografia în care Mihai Poliţeanu apare cărînd-o în spate chiar pe Monica Macovei:

ELENINA NICUŢ a fost membră fondatoare a „Partidului Mişcarea Populară” (PMP), fiind chiar prima preşedintă a organizaţiei Bucureşti. Este fiica lui Gheorghe Nicuţ, fostul primar din Curtea de Argeş, condamnat la trei ani şi patru luni de închisoare pentru corupţie în lotul Nicolaescu. Elenina Nicuţ este cea care a făcut anul trecut plîngere penală împotriva lui Călin Popescu Tăriceanu pentru că nu a stat la coadă la permise auto. A devenit celebră prin postarea de după plecarea din PMP, cînd le-a scris colegilor pe Facebook: „Va f..t în gură!” (vezi mai multe informaţii pe pagina ziarului „Naţional”):

ALEXANDRU SURCEL a încercat mereu să intre în politică din partea „societăţii civile”. El propunea după „Colectiv”: „Dacă vom reuşi să ne organizăm pentru alegerile din toamnă, vom crea prima breşă, plasând în Parlament câţiva deputaţi şi senatori care să nu fie dintre ei. Timp de patru ani aceşti câţiva parlamentari ar putea să folosească toate pârghiile demnităţii publice pentru a pune nisip în roţile sistemului cancerizat al actualei clase politice”. A fost membru fondator al „Mişcării Uniţi Realizăm” (M.U.R), lansată în timpul protestelor din noiembrie 2015.

VIOLETA ALEXANDRU este nimeni alta decît ministrul pentru „Consultare publică şi dialog social” din guvernul Dacian Cioloş! ONG-ul „Institutul pentru Politici Publice”, pe care îl conduce, face parte din lunga listă de asociaţii finanţate de George Soros. Violeta Alexandru, fostă Bau, este o susţinătoare frenetică a mişcării LGBT, fiind prezentă la marşul gay, alături de Remus Cernea:

MIHAI TUDORICĂ, reprezintă „#Rezistența”, un grup civic fabricat în timpul protestelor din Piaţa Victoriei în iarna acestui an. Aşa cum citim pe site-ul „Activ News” din 22 mai 2017, acesta nici măcar nu este înregistrat în registrul ONG-urilor: „Grupurile de inițiativă civică, „#Rezistența”, „Salvați Parcul Tineretului” și „Giurgiului” sunt sublime (ca denumire), dar lipsesc cu desăvârșire din registrul ONG-urilor. „Sunt grupuri informale”, ne confirmă George Epurescu. „Asociația noastră este cea care pune la dispoziție logistica și a creat contul special, pentru donații. Celelalte grupuri sunt inițiative civice.” George Epurescu este preşedintele asociaţiei „România Fără Ei”, sub coordonarea căreia acţionează „#Rezistența”, aşa cum spune chiar Mihai Tudorică: „Nu ne-am asumat nicio responsabilitate, am spus doar că vom promova știrile pe care ni le dau ei”. Practic, „#Rezistența” este un grup civic care activează pe Internet.

CĂTĂLIN TENIŢĂ reprezintă, de asemenea, un grup de iniţiativă civică, nu un ONG în sensul consacrat al termenului. El este cel care, în timpul protestelor din Piaţa Victoriei, a publicat lista firmelor care au avut publicitate la România TV, sugerîndu-le să boicoteze posturile care erau împotriva protestelor. Iată ce scria el pe pagina sa de Facebook: „Nu ştiu dacă ameninţările cu boicotul sunt cea mai corectă cale, însă mi-ar plăcea ca oamenii din agenţii (mulţi ieşiţi şi ei în stradă), să vorbească cu oamenii de la client (mulţi ieşiti şi ei în stradă), şi să găsească împreună acea cale care să permită susţinerea oricăror tipuri de demersuri jurnalistice, făcute însa cu bună-credinţă, cu probe, cu respectarea adevărului, cu echidistanţă şi cu ascultarea şi a celeilalte părţi”:

Crede cineva că de la aceşti oameni aşteaptă soluţii preşedintele Klaus Iohannis în problemele Justiţiei? Evident că nu, iar aceste aşa-zise „consultări” nu reprezintă altceva decît codul de declanşare al unor mişcări de protest stradale, în care ONG-urile de acest fel, unele de-a dreptul fantomatice, vor avea un rol esenţial!

Şi, în timp ce aşteaptă soluţii de la Mihai Poliţeanu, cel care o căra în spate pe Monica Macovei, preşedintele Iohannis, care este profesor de fizică, face greşeala imensă de a intra într-o polemică penibilă cu Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, care este rectorul Universităţii din Iaşi şi fost membru al Curţii Constituţionale, căruia îi spunea zilele trecute: „Domnul ministru a confundat poziţia de acum cu cea de profesor universitar sau rector pe care a avut-o înainte. Teoretic, putem purta o discuţie de contencios administrativ. E adevărat că se poate purta această discuţie. Toader nu e profesor universitar ci ministru al Justiţiei. dacă a constatat că anumite lucruri nu sunt făcute bine, trebuia să corecteze codul de procedură civilă. Abordarea lui e inadecvată”! Oricît de mult ne-ar displăcea Tudorel Toader, totuşi, în materie de Drept, nu cred că se compară cu Poliţeanu&Co şi nici măcar cu Klaus Iohannis! Dar, fiecare alege după cum îi dictează conştiinţa şi interesele.

În final, să trecem în revistă pe scurt şi cele 21 de ONG-uri care au cerut această aşa-zisă audienţă prezidenţială, fiind reprezentate la discuţiile cu consilierii de la Cotroceni de cei cinci mohicani de mai sus: Aradul Civic, CIVICA (Iași), Evoluție în Instituție (#Insist), Inițiativa Craiova, Inițiativa România, Inițiativa Timișoara (federație a 10 ONG-uri din Timișoara: Activ Civic, ACUM, Ariergarda, Asociația ARAS - filiala Timișoara, Asociația Culturală Diogene, Asociația SPICC, LGBTeam, Organizația Studenților din Universitatea Timișoara (OSUT), Pieces of Heaven, Yacht Club Timișoara), Institutul pentru Politici Publice, Oradea Civică (membre ale rețelei civice naționale Contract România), organizația neguvernamentală Centrul pentru Inovare Publică și grupurile civice Corupția Ucide, Geeks for Democracy și #REZISTENȚA.

După cum se vede, multe dintre aceste aşa-zise ONG-uri fac parte din reţeaua „Iniţiativa România”. Ca exemplu pentru orientarea acestora voi folosi cîteva dintre postările celor de la „Iniţiativa Craiova”. De pe prima pagină, se vede că falsul ONG stă sub sigla #Rezist, chiar iniţiatorii scriind negru pe alb: „Am creat o pagină unde să putem promova si posta evenimente, idei, solutii pentru ieșirea din situația creată de ORDONANȚA 13/2017”:

Una dintre postările recente subliniază ataşamentul celor de la „Iniţiativa Craiova” la Comunicatul USR şi la „Platforma100”a lui Dacian Cioloş, slăvindu-l, în acelaşi timp, pe Moise Guran:

Nu spunem că este ceva rău în opţiunile „Iniţiativei Craiova” şi a celorlalte grupuri civice enumerate, libertatea de expresie fiind un drept constituţional firesc, însă este bine să cunoaştem orientarea politică a celor care se vor reprezentanţii „societăţii civile”, altfel riscăm să ne trezim pe teritoriul manipulării.

Aceste semnale transmise prin „audienţa prezidenţială” de miercuri nu fac altceva decît să anunţe faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a renunţat la înfiinţarea „Partidului Meu”, a cărui coloană vertebrală ar trebui să fie tocmai reţeaua acestor grupuri civice, construite cu migală în ultimul an. E bine să ştim aceste lucruri ca să nu ne trezim că facem cu toţii parte dintr-o societate civilă cu care nu avem nimic în comun!

P.S. Chiar aşa, domnule Preşedinte Klaus Iohannis? Cu Mihai Poliţeanu? Pe altcineva nu aţi mai găsit să vă asociaţi şi să consultaţi?