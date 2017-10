Iohannis, sfătuit de o armată de 23 de consilieri

Președintele României, Klaus Iohannis, are foarte puține ieșiri publice. De cele mai multe ori, șeful statului refuză să se poziționeze pe diverse problematici, deși unul dintre rolurile sale principale este cel de „arbitru“. Cu toate acestea, Iohannis beneficiază, cel puțin scriptic, de un „batalion“ de sfătuitori. Acesta are la dispoziție o echipă de 23 de consilieri la Palatul Cotroceni.

Mulți dintre aceștia au trecut pragul de 50 de ani, semn că președintele pune accentul pe sfatul înțelepților și al celor experimentați într-ale vieții, în detrimentul tinerei generații. Cel mai vârstnic sfătuitor al șefului statului s-a născut în 1955 și este general în rezervă. Ion Oprișor este consilierul pe probleme de securitate al președintelui Iohannis. Fostul general nu se bucură doar de o mare trecere în fața președintelui, ci și de o remunerație pe măsură.

Cât câștigă cel mai bătrân povățuitor

Ion Oprișor a fost numit consilier prezidențial la data de 6 martie 2015. Potrivit declarației de avere, Ion Oprișor a încasat anul trecut, în calitate de consilier al șefului statului, 167.316 lei. Mai exact, generalul în rezervă a primit pentru prestația sa, lunar, 13.943 de lei de la instituția Președinției României. Mai mult, ca fost general, acesta încasează și o pensie militară de 143.000 de lei anual, adică 11.916 lei pe lună. Cu alte cuvinte, în 2016 consilierul pe probleme de securitate al președintelui Iohannis a avut încasări lunare de peste 25.500 de lei, adică aproximativ 5.700 de euro. Soția consilierului prezidențial este și ea pensionară, dar în regim normal, motiv pentru care nu își poate concura soțul când vine vorba de adus bani în casă. Aceasta a încasat în anul fiscal anterior 9.000 de lei, respectiv 750 de lei pe lună. Potrivit declarației de avere pe care a completat-o generalul în rezervă angajat la Palatul Cotroceni, acesta deține un apartament în București și o casă cu teren în comuna Recea, județul Argeș. Oprișor mai este proprietarul unui autoturism Honda CRV, fabricat în 2008. În bănci, sfătuitorul lui Klaus Iohannis a depozitat suma de 29.500 de euro. Totodată, acesta mai are deschise și două conturi curente, în care a depus o sumă totală de 280.000 de lei.

Oprișor, posesorul unui CV „greu“

Născut în 1955, Ion Oprișor este absolvent al Colegiului Național de Apărare din București, licențiat în Știință Militară al Academiei de ­Înalte Studii Militare din București și general în rezervă, conform presidency.ro. Cel mai în etate consilier al președintelui a deținut diverse funcții executive în cadrul Comandamentului Artileriei, Statului Major General și în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, având diferite grade, de la locotenent la general. Oprișor a fost sef al Biroului Doctrine în Statul Major General (2001-2002) și șef al Secției Doctrine și Regulamente (2002-2003). În perioada 2003-2005, a ocupat funcția de expert în cadrul Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar în intervalul 2005-2006 a fost consilier în cadrul Secretariatului aceleiași instituții. Între 2006 și 2015 a ocupat funcțiile de Consilier de stat și de secretar al consiliului Suprem de Apărare a Țării. De asemenea, generalul în rezervă a făcut parte din colectivul de elaborare a Doctrinei Acțiunilor Întrunite ale Forțelor Armate, ediția 2001, a Doctrinei Pregătirii Forțelor Armatei, ediția 2003, și a Doctrinei Planificării Operațiilor Întrunite, ediția 2003. Și la capitolul decorații Ion Oprișor poate fi dat drept exemplu pentru generația tânără. Pentru meritele sale deosebite i-au fost conferite Emblema „Onoarea Armatei României“ cu însemn de pace (2010), Ordinul „Virtutea Militară“ în grad de Cavaler cu însemn pentru militari (2002), Ordinul Coroanei în grad de Comandor (conferit de Regele Albert al II-lea al Belgiei, 2009), Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Cavaler cu însemn pentru militari (2009), Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Cavaler cu însemn pentru militari (2012) și Ordinul Naţional „Steaua României“ în grad de Ofiţer cu însemn pentru militari (2014).

Sandra Pralong, cel mai controversat angajat

Un alt sfătuitor al președintelui, și cel mai bogat, este Sandra Pralong. Potrivit declaraţiei sale de avere, consilierul are şase apartamente, două în Bucureşti, două în Constanţa, unul în New York, iar al şaselea se află la Lausanne (Elveţia). Pralong are şi trei terenuri în Prahova, Constanţa şi Ilfov. Şefa Departamentului pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor mai deţine şi un Mercedes A Class, bijuterii în valoare de 30.000 de dolari, dar şi tablouri şi sculpturi care valorează 15.000 dolari. În conturi are 110.000 dolari, 60.000 euro, 160.000 franci elveţieni, dar şi aproape 190.000 lei. Pralong a mai fost consilier la Cotroceni între 1998 şi 2000, în mandatul lui Emil Constantinescu.