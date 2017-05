Iohannis și SIPA lui

Marele nostru Cocoșilă și-a trimis pupila la microfon pentru a ne spune că „Administrația Prezidențială nu are atribuții în domeniul clasificării și desecretizării, declasificării, cum vreți să-i spuneți. Pur și simplu, legislația în vigoare trebuie respectată și aplicată la litera legii“, a spus vedeta TV. Cum nu se poate mai corect. Nici n-a cerut nimeni o altă operațiune. Pe Iohannis, direct și prin reprezentantă, îl doare că șeful serviciului secret al MAI este numit fără voia lui. Adică scapă din mînă și culisele justiției și ale poliției. La MAI nu mai are de desemnat un om de încredere. Adică nu are cum să-și mai bage coada. Ceea ce nu-i chiar așa de rău. Prea multe servicii sub controlul unui singur om pot genera o altă catastrofă de tip Traian Băsescu. Și așa, munca pe care SRI-ul a depus-o și o depune pentru președinte (nu mă refer aici la siguranța națională!) a fost și este exagerată. Deci intervenția purtătorului de cuvînt o putem include la capitolul „aflat în treabă“.

Și totuși, avem o problemă. Liviu Dragnea l-a amenințat aproape direct pe Tudorel Toader, ministrul Justiției. I-a transmis că „dacă și în acest subiect legat de noul scandal, cel mai proaspăt scandal cu arhivele SIPA, dacă nu face nici măcar gestul de a desecretiza raportul, atunci încrederea mea în dumnealui va fi aproape de zero“.

Este vorba despre raportul făcut la Ministerul de Justiție în 2007, privind dispariția unor documente din arhiva SIPA. Nu știu cît de curios este Liviu Dragnea: probabil și el ar vrea să afle ce conține această arhivă. Probabil că ființele cu o curiozitate maladivă, trăgătorii de sfori, șantajiștii și încă mulți alții de prin politică și servicii sunt interesați să afle ce conține această arhivă deja faimoasă. Eu, unul, nu mă topesc după o asemenea posibilitate. Nu poate conține decît mizerie morală, informații descalificante și bîrfe la nivel înalt. Nu sunt amator de așa ceva. Dar Liviu Dragnea, în mesajul său către ministrul Toader, n-a vorbit despre arhivă și conținutul ei. Așa cum spune interpusa președintelui în discuție, o asemenea operațiune nu se poate desfășura decît în conformitate cu legea. Dar Liviu Dragnea n-a solicitat ca arhiva SIPA să fie desecretizată pentru a fi pusă la dispoziția conducerii PSD. El i-a cerut lui Tudorel Toader să desecretizeze raportul privind sustragerea unor informații din respectiva arhivă. Ceea ce este cu totul altceva. Și ne interesează pe toți.

Cine, cu ce scop, cu a cui aprobare și ce informații a scos din arhiva SIPA documente și informații?

