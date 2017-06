Ce a transmis Iohannis după ce a fost premiat în SUA

Klaus Iohannis, aflat în SUA, a susținut marți la Forumul Global American Jewish Committee, că România va fi unul din cei mai puternici piloni transatlantici în Uniunea Europeană, președintele angajându-se totodată în efortul de a "întări justiția, democrația, statul de drept, atât pentru România, dar și pentru regiune și la nivel mondial".

Iohannis, care efectuează, în perioada 4 — 9 iunie, o vizită în Statele Unite ale Americii, a primit la Washington, distincția "Light Unto the Nations", premiu acordat de către Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee — AJC) șefilor de stat care s-au remarcat, de-a lungul timpului, prin promovarea valorilor democratice, precizează Administrația Prezidențială.

Ceremonia s-a desfășurat în cadrul Forumului Global al AJC, care are loc în capitala Statelor Unite ale Americii în perioada 4-6 iunie, cu peste 3.000 de participanți din peste 70 de state.

"Distincția i-a fost decernată președintelui României pentru rolul său decisiv în consolidarea democrației și statului de drept, pentru eforturile sale susținute în combaterea antisemitismului și pentru întărirea relațiilor țării noastre cu SUA și Israel. Premiul a fos înmânat președintelui României de către Allen J. Reich, membru al Consiliului Executiv al AJC. Acesta a subliniat, în numele organizației, că șeful statului român a urmărit continuu ,,o viziune tenace pentru o lume mai justă și mai armonioasă", fiind o voce a clarității morale. A amintit de protestele anti-corupție din România de la începutul anului curent, arărând că președintele Klaus Iohannis s-a poziționat ,,de partea dreaptă a istoriei, impunându-se pentru statul de drept, democrașie, libertate și transparență. (...). Bucureștiul a ridicat atunci standardele morale", afirmă Cotroceniul în comunicat.

În discursul susținut cu această ocazie, Klaus Iohannis "a mulțumit pentru prestigiosul premiu, pe care l-a dedicat României și poporului român, care prin efort, implicare și uneori sacrificiu și-a câștigat locul printre națiunile care prețuiesc, protejează și promovează principiile democrației, statul de drept, economia de piață liberă și o societate deschisă".

"Președintele României a subliniat faptul că acest premiu îl responsabilizează și îl angajează suplimentar în efortul de a întări justiția, democrația, statul de drept, atât pentru România, dar și pentru regiune și la nivel mondial. Președintele Klaus Iohannis a evidențiat că acest eveniment dobândește o semnificație aparte având în vedere că are loc la scurt timp după ce România a încheiat cu succes președinția în exercițiu de un an a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), precizând că: 'Într-un moment în care extremismul, xenofobia și radicalismul se răspândesc periculos în Europa și în lume, țara mea și-a asumat pe deplin trecutul și acționează ca un promotor ferm al toleranței, nediscriminării și respectului pentru diversitate. Președintele României a evidențiat, cu acest prilej, și angajamentul său personal pentru promovarea unei Românii puternice, în Europa și în lume, toate măsurile și acțiunile de politică externă și în cadrul parteneriatelor strategice, inclusiv cu SUA, fiind coerente cu acest deziderat. A remarcat și faptul că anul 2017 este unul special în relația bilaterală cu SUA, împlinindu-se două decenii de la fondarea Parteneriatului Strategic între cele două țări, care are ca bază valorile democratice, statul de drept și o puternică poziție comună pentru securitatea euro-atlantică", se mai arată în comunicatul Președinției.

''SUA are nevoie ca UE, ca partener strategic, să fie puternică și unită. Securitatea UE, în sensul cel mai larg, a întregii Europe este foarte relevantă pentru securitatea Statelor Unite. Așa a fost și va fi întotdeauna. În acest context, vă pot asigura că vom fi unul din cei mai puternici piloni transatlantici în Uniunea Europeană. Legătura transatlantică va continua să fie cea mai puternică garanție a noastră pentru securitate, libertăți fundamentale și prosperitate'', a mai transmis Iohannis.

Klaus Iohannis a făcut referire la cooperarea militară cu Statele Unite dar și la cooperarea pe alte planuri.

"Găzduirea de către România a sistemului Aegis Ashore de la Deveselu este unul din cele mai importante proiecte ale Parteneriatului Strategic. Dincolo de dimensiunea de securitate, există și alte posibilități. România, ce a avut cea mai mare creștere economică în Uniunea Europeană în 2016, întâmpină companiile și investițiile din SUA oferind un mediu sigur și deschis. De asemenea, așteptăm cu mult interes un progres mai mare în dimensiunea de inovare, educație și cercetare, acestea fiind domenii de mare importanță pentru viitorul nostru comun," a declarat Iohannis.

Înființată în anul 1906, American Jewish Committee este o organizație care militează pentru combaterea antisemitismului la nivel global, promovarea drepturilor omului, a pluralismului religios, consolidarea comunităților evreiești din Statele Unite și de pretutindeni.