Iordache: România prezintă toate condițiile ca MCV să fie încheiat

Ministrul Justiției, Florin Iordache, a declarat joi, după întâlnirea cu secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou, că România prezintă toate condițiile ca Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie încheiat.

"În legătură cu MCV am prezentat obiectivele cu care a plecat România în 2006 şi am arătat că am îndeplinit aceste condiţionalităţi”, a spus Iordache.

“Nu văd de ce ar trebui în continuare acest mecanism”, a mai spus ministrul, care a subliniat acesta este punctul de vedere al Guvernului şi al Ministerului Justiţiei.

"În România avem un stat de drept funcţional şi avem destule garanţii că nu este necesar un mecanism de cooperare şi verificare", a mai spus Iordache.

"Avem o legislaţie coerentă şi instituţii care funcţionează independent", a explicat ministrul justiţiei.

Condiţiile din MCV au fost folositoare României şi au ajutat la întărirea statului de drept, însă au fost îndeplinite, a repetat ministrul justiţiei după întâlnirea cu oficialul european.

Procurorul general, Augustin Lazăr, a declarat luni, răspunzând unei întrebări în ce privește ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), că monitorizarea magistraților de către instituțiile europene nu ar mai fi necesară, "dar ar fi necesară o monitorizare a politicienilor".

"Din punct de vedere al magistraților, aș dori să vă spun că o monitorizare a magistraților nu ar mai fi necesară, dar ar fi necesară o monitorizare a politicienilor. Adică este o chestiune de voință politică, știți dumneavoastră de ce. Magistrații își fac datoria și probabil că există anumite persoane care ar dori să își pună în practică agenda lor și nu ar avea nevoie de o chestiune care să îi încurce, cum ar fi MCV-ul", a spus Augustin Lazăr.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care ministrul Justiţiei Florin Iordache a declarase anterior că Raportul Comisiei Europene va arăta progresele remarcabile făcute de România, iar monitorizarea pe Justiţie ar trebui să se încheie în acest an.

"Raportul MCV cred că va arăta progresele remarcabile pe care le-a făcut România. (…) Eu reiterez că România, în acest moment, în anul 2017, ar trebui să încheie acest raport MCV", a spus ministrul.