Iordache: Voi avea o discuţie cu premierul şi vă vom comunica ce vom discuta

La finalul întâlnirii de la Ministerul Justiției, în care s-au dezbătut proiectele de ordonanţă de urgenţă privind graţierea şi modificarea Codurilor penale, ministrul justiţiei, Florin Iordache, a ţinut o conferinţă de presă.

Dezbaterea publică a început la ora 10.00, alături de ministrul Justiţiei fiind directorul Administraţiei Naţionale a Penitenicarelor şi secretari de stat din minister.

"Legea nu se adresează criminalilor şi pedofililor", a spus Iordache la finalul dezbaterilor.

Varianta iniţială va fi amendată. Legea o face parlamentul, magistraţii o aplică, a mai spus ministrul.

"Am luat act şi vom analiza toate propunerile care au fost făcute. Pentru graţiere, de la început am spus mai multe principii pe care le vom respecta, nu se adresează unor anumite persoane ci încercăm să redresăm anumite condiţii din penitenciare. Nu se adresează criminalilor, violatorilor, fapte de corupţie, recuperarea prejudiciului. În al doilea act am ţinut cont de recomandările CCR. (...) Ne dorim nişte legi clare, corente, pe care fiecare cetăţean dacă are sau nu pregătire juridică să le poată respecta. Ăsta e mandatul cu care am venit eu aici, să repar toate acesta lucruri. Actele normative nu se fac pentru politicieni ci pentru a rezolva politica penală a statului. Nu am avut în vedere o anumită persoană. Actele normative nu vizează persoane sau politicieni. Voi avea o discuţie cu premierul României, Sorin Grindeanu, şi vă vom comunica ce vom discuta. În urma consultărilor de astăzi am nişte obsevaţii care vreau să fie cuprinse în textul celor două ordonanţe. Rostul consultării este să preia puncte de vedere, o serie de observaţii am primit de la societatea civilă şi de la cetăţeni şi le vom avea în vedere. Varianta iniţială fără îndoială va fi amendată. Propunerea pe care o voi face guvernului va fi propunerea Ministerului Justiţiei", a declarat ministrul Justiţie.

Alte declaraţii

"În al doilea proiect, Guvernul şi-a propus să facă prin ordonanaţă 60 de modificari pe care le-a prevăzut CCR. Săptămâna trecută, CCR a mai găsit încă 6 articole şi aşteptăm motivarea, pentru ca şi acestea să le facem să fie constituţionale.



Mandatul cu care am venit este să repar toate aceste lucruri care nu sunt în concordanţă cu legislaţia europeană. Dezbatere este şi atunci când îşi asumă guvernul răspunderea. În cele 5 zile până nu finalizez cele 5 acte normative nu pot să vă spun cu ce recomandare mă voi duce.



Vom ţine cont de observaţiile pe care le-am avut astăzi, cu siguranţă ceea ce era neclar va fi rezolvat sau eliminat. Actele normative nu se fac pentru politicieni, ci pentru politica statului. Actele normative nu vizează politicieni.



În urma consultării ţinem cont de observaţiile care au rezultat.

Avem în vedere un pachet mai larg, avem în discuţii propunerea pe care a facut-o PNL - în cazul infracţiunilor uşoare de până în 2 ani să funcţioneze procedura cu brăţări.

Propunerea pe care o voi face guvernului va fi propunerea Ministerului Justiţiei. Voi veni în faţa Guvernului cu nişte acte coerente care să respecte Constituţia".

Întrebat de una dintre persoanele care au participat la dezbaterea publică a celor două OUG dacă de acestea vor beneficia fostul preşedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu, toţi acuzaţi în dosarul Mineriadei, ministrul Justiţiei a răspuns: “Nu”.

Un alt participant la dezbatere l-a întrebat pe ministrul Justiţiei dacă preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi “avantajat” de cele două ordonanţe de urgenţă privind graţierea şi modificarea codurilor penale, răspunsul lui Iordache fiind acelaşi: “Nu”.

Întrebat dacă iese Dan Voiculescu din penitenciar în baza OUG privind graţierea, Iordache a răspuns: "Treceţi mai departe”.

Un alt participant la dezbatere i-a spus ministrului Justiţiei că nu trebuie să subestimeze gândirea celor care ies în stradă, pentru că aceştia protestează întrucât nu pot să înţeleagă cum infracţiunile comune sunt puse pe acelaşi palier cu „infracţiunile gulerelor albe”.