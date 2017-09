Ironia lui Tudorel Toader la adresa ambasadorului SUA

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat luni seara, referindu-se la afirmațiile ambasadorului SUA, Hans Klemm în ce privește legile justiției, că poate diplomatul american este îngrijorat pentru că nu a propus ca procurorul general să fie numit de Senat ca în America, motiv pentru care se gândește și el la o astfel de procedură.

"Poate (n.r. este îngrijorat) pentru că în proiectul de modificare a legilor justiţiei nu am propus sistemul cel mai democratic din SUA prin care procurorul general e numit de Senat. Mă gândesc să propun şi eu ca procurorul general să fie propus de Senat şi să tindem şi noi spre același standard de democraţie", a afirmat Tudorel Toader la Antena 3.

Ministrul Justiţiei a confirmat că marţi va avea o întâlnire cu ambasadorul SUA, la cererea acestuia.

"Am văzut că media a titrat, oarecum specific modului de abordare, că ambasadorul a chemat ministrul Justiţiei la dialog. De principiu, nu poate să ma cheme la mine în birou. Dacă mă chema la ambasadă, mergea. E a treia oară când mă întâlnesc cu ambasadorul. Am primit la Ministrul Justiţiei mai mulţi ambasadori, de fiecare dată la iniţiativa dânşilor. Mi-a oferit mai multe variante de întrevedere, am oferit varianta mea, pe care a acceptat-o cu promptitudine. Aş fi preferat şi motivarea exprimării îngrijorării. Discursul a fost prin media. Mâine o să aflu, am să întreb, probabil, sau o să-mi spuna domnia sa. Deşi e foarte posibil ca mâine să nu discutăm de legile justiţiei pentru că în vizitele anterioare m-a invitat să fac o vizită în SUA. Voi vedea mâine", a mai spus Toader.

Reacţia ministrului vine după ce ambasada SUA a afirmat, referindu-se la propunerile de modificare a legilor justiției, că SUA au luat la cunoștință de acestea "cu îngrijorare" pentru independența sistemului judiciar și că statul de drept are nevoie de un sistem judiciar puternic și independent.

Pe cântar cu președintele

La același post TV, Tudorel Toader a susținut, în contextul excluderii şefului statului din procedura de numire a procurorilor șefi, că preşedintele României este cel mai votat om din ţară, dar cel mai politic.

"Preşedintele este cel mai votat, dar cel mai politic. Noi suntem încă sub monitorizare MCV. Prima recomandare (n.r. în cadrul MCV) este instituirea unui mecanism transparent de numire a procurorilor de rang înalt. Din moment ce MCV ne recomandă să găsim o procedură transparentă, departe de ingerinţele politice, înseamnă că e o problemă la nivelul actualei reglementări, pe care noi vrem să o îmbunătăţim", a declarat Tudorel Toader, în condițiile în care noul proiect prevede că procurorii șefi vor fi propuși de ministrul Justiției și numiți de CSM.

O scatoalcă și pentru procurorul general

În ce privește alte opinii referitoare la modificarea legilor justiţiei, exprimate public, Toader a susţinut că dispoziţia procurorului Augustin Lazăr de a convoca procurorii din ţară iese din cadrul atribuţiilor legale şi constituţionale.

"Era în competența dânsului să convoace cei 2.950 de procurori să analizeze un proiect de lege și să-l pună la vot? Categoric, nu era. Pentru că pe legile justiției, avizator este CSM, care are o secție pentru procurori și o secție pentru judecători, CSM, care primește - și a primit - proiectul de lege, care îl trimite la secții, la comisii de experți, care primesc puncte de vedere, observații, le reunesc și le trimit înapoi la Ministerul Justiției. Faptul că procurorul general a întrunit procurorii generali de la parchetele de pe lângă Curtea de Apel și a dispus convicarea adunărilor generale ale procurorilor din teritoriu... sigur, după părerea mea, după convingerea mea, acest fapt iese din cadrul atribuțiunilor legale și constituționale. Până la urmă, au făcut un exercițiu, dar n-aș fi acord cu afirmația faptului că au dictat. Prin ce au dictat? Au pus la vot", a mai spus Toader.

Cazul "Kovesi" ar putea ajunge la CCR

Referitor la refuzul șefei DNA Laura Codruţa Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentară privind alegerile din 2009, Tudorel Toader a declarat că sunt informaţii potrivit cărora Parlamentul va sesiza CCR.

"În public a apărut informaţia că Parlamentul va sesiza CCR să se pronunţe dacă nu cumva există un conflict juridic de natură constituţională între Parlament (Senat) şi Ministerul Public, prin cele două acte, procurorul general care a refuzat să pună la dispoziţie dosarul şi fostul procuror general care a dau un răspuns scris dar incomplet pentru că nu a zis negru pe alb. CCR se va pronunţa dacă cineva, indiferent de demnitate, poate să refuze o comisie parlamentară. În state cu democraţie consolidată se prezintă în faţa unei comisii şi şefii de stat, pentru că sub jurămând au obligaţia de a spune adevărul. Eu aştept să văd dacă va fi sesizată CCR. (...) Dacă se va pronunţa şi va spune că a fost un conflict, vom înţelege şi noi că nimeni nu e mai presus de lege, nimeni nu este în afara legii. Cred că soluţia nu poate fi decât de constatare a conflictului", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.