Jaf la tabăra de copii a Melaniei Medeleanu

Biroul taberelor MagiCAMP a fost spart, a anunțat fosta prezentatoare TV Melania Medeleanu, lansând un apel pe Facebook către cei care ar putea intra în posesia bunurilor furate să le returneze.

"Lucram pe laptopuri donate de oameni buni. Nu sunt cele mai performante dar pentru ce facem noi sunt foarte bune. Dincolo de ce se vede concret în taberele MagiCAMP, în proiectele noastre - MagicBOX sau MagicHOME, munca noastră înseamnă mii de telefoane, mesaje, tabele, prezentări, liste cu sponsori, contacte, fotografii, filmulețe ale copiilor pe care i-am întâlnit. Mare parte din toate astea s-au evaporat în această noapte. LA 22:30 încuiam ușa biroului. La prima oră, un pahar cu apă vărsat pe o masă, birourile goale și un geam deschis. Și gata. Munca noastră de atâta amar de vreme s-a topit. Pozele copiilor noștri curcubeu sunt pe pereți: nu vrem să-i uităm niciodată. Oare hoții ăștia sau ce-or fi ei, or fi aruncat vreo privire pe pereți înainte de a ne înșfăca munca? Și da, îți vine să urli. Și da, îți vine să pleci. Să te duci și să nu mai arunci nicio privire înapoi. Dacă, prin absurd, pe olx sau mai știu eu prin ce tomberon, munca noastră intră în posesia cuiva, îl rugăm să ne-o aducă înapoi. Știu, e absurd. Încercăm totuși", a scris jurnalista pe contul său de Facebook.

Melania Medeleanu a creat în 2014, împreună cu fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, Magicamp, tabăra pentru copiii bolnavi de cancer.

În februarie anul acesta, jurnalista relata într-un interviu: "E vorba despre Magicamp-ul de la Brăneşti, de lângă Târgovişte! Este cel mai frumos, şi mai greu, şi mai dur, şi mai spectaculos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. E cel mai plin de semnificaţie lucru pe care l-am făcut vreodată. De fapt îl facem A început ca o tabără pentru copii bolnavi de cancer în 2014. Au fost 2 săptămâni de tabără şi 32 de copii. Şi credeam la vremea respectivă că asta este tot! Dar când copiii aceştia s-au întors din tabără în spital sau acasă, au început să ne sune medicii şă ne întrebe ce le-am făcut, fiindcă ei vorbesc întruna despre Magicamp! Şi alţi copii care erau internaţi în spital au început să spună că vor şi ei! Aşa că anul următor am avut 4 săptămâni de tabără cu 80 de copii, iar anul trecut 9 săptămâni cu 180 de copii (nu toţi cu cancere, unii cu arsuri- în tabăra Connective, iar alţii cu dureri sufleteşti în urma pierderii cuiva drag- tabăra Griefcamp). Trebuie să mulţumesc Vodafone pentru că am reuşit cu ajutorul lor să construim o casă de la zero. E foarte important să spunem lucrurile astea, fiindcă un astfel de proiect nu se poate face decât cu voluntari, cu sponsori..."