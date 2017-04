Janet Jackson i-a spus adio soțului

Sora regretatului artist Michael Jackson s-a despărțit de soțul ei, Wissam Al Mana, la doar trei luni după nașterea primului copil al cuplului, notează tabloidul The Sun.

Janet Jackson a decis să divorțeze de omul de afaceri la scurt timp după ce a născut și, potrivit presei americane, despărțirea a avut loc pe cale amiabilă. Motivul pentru care cântăreața a luat această decizie a fost faptul că Wissam a avut o atitudine prea autoritară în timpul căsniciei. Artista americană a născut un băiat, Eissa Al Mana, pe 3 ianuarie 2017, devenind astfel mamă pentru prima dată, la vârsta de 50 de ani. În ciuda divorțului, surse apropiate cuplului au declarat că cei doi au decis să continue să se implice împreună în creșterea și educarea copilului lor. Janet și Wissam Al Mana s-au căsătorit în 2012, aceasta fiind cea de-a treia căsnicie a cântăreței, după ce anterior a mai fost căsătorită cu James DeBarge, din 1984 până în 1985, și cu dansatorul Rene Elizondo Jr., din 1991 până 2000. Acest divorț s-ar putea dovedi unul destul de costisitor pentru omul de afaceri originar din Qatar. Al Mana are o avere estimată la un miliard de dolari, în timp ce averea lui Janet Jackson este de patru ori mai mică.

Miliardarul certat cu rețelele de socializare

În timp ce sora lui Michael Jackson a fost sub lumina reflectoarelor încă din copilărie, Wissam Al Mana și-a trăit viața departe de blițurile paparazzilor. El este directorul executiv al companiei Mana Group, cu sediul principal în Quatar și alte sucursale în Statele Arabe. Cu un imperiu în domeniul imobiliarelor, galerii de artă și zeci de restaurante în diferite locuri din lume, Wissam Al Mana are o avere estimată la un miliard de dolari. Afaceristul lucrează împreună cu frații săi, care de asemenea au funcții de conducere în firmă. Într-un interviu acordat revistei Entrepreneur, în 2014, Al Mana spunea că familia este cel mai de preț lucru pentru el: „Tatăl meu a murit când eu eram copil, iar atunci când am ajuns la vârsta potrivită, am simțit că este datorita mea să țin steagul sus și să îi continui afacerile. Moștenirea este cel mai de preț lucru“. O mare parte din avere i-a fost lăsată de tatăl său, care a fost unul dintre primii dealeri ai companiei Nissan din Orientul Mijlociu. Wissam spune că este concentrat pe carieră și preferă să își trăiască viața departe de ochii curioșilor: „Nu am cont pe Facebook sau Twitter. Sunt o persoană care prețuiește intimitatea. Nu am nici măcar WhatsApp. Nu îmi place să mă amestec în treburile altor oameni. S-ar putea spune că duc o viață anostă, dar nu este deloc așa“.