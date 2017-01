JudecÄƒtoarea Camelia Bogdan despre Ã®nregistrÄƒrile prezentate de Sebastian GhiÈ›Äƒ

Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că afirmațiile din înregistrările prezentate de fostul deputat Sebastian Ghiță sunt "un atac împotriva statului de drept, în esență" și că a formulat o cerere de apărare a reputației, rezervându-și, de asemenea, dreptul de a acționa în justiție.

"Cel mai grav mi se pare că sub paravanul libertății de expresie se vehiculează ideea că în Justiție se aranjează dosare și că există magistrați executanți. În ceea ce mă privește, am formulat o cerere de apărare a reputației și consider că incumba CSM-ului, Inspecției Judiciare, CNA-ului și organelor de urmărire penală să pună capăt acestui atac fără precedent la Justiție... este un atac împotriva statului de drept, în esență", a precizat Camelia Bogdan potrivit sursei citate.

Ea a negat faptul că a avut vreo întâlnire cu fostul președinte Traian Băsescu și a spus că nu i s-a cerut niciodată pronunțarea vreunei soluții în dosare.

"Nu a avut loc niciodată o astfel de întrevedere între mine și domnul fost Președinte al României și ca un judecător care în schimbul unei promisiuni de promovare într-o funcție de execuție pronunță o soluție de condamnare săvârșește în concurs infracțiunile de luare de mită, care se pedepsește cu până la 7 ani închisoare, și represiune nedreaptă, care se pedepsește cu până la 10 ani închisoare... mie nu mi s-a cerut niciodată în cariera mea de nimeni pronunțarea vreunei soluții în dosarele pe care le-am avut de soluționat și mi se pare de neconceput ideea în sine", a precizat Camelia Bogdan.

Aceasta a adăugat că își rezervă dreptul de a-l acționa în instanță pe Sebastian Ghiță.