Judecătoarea lui Borcea, detalii despre accidentul cumplit

Fosta judecătoare Geanina Terceanu, implicată într-un accident în județul Bacău în urma căruia a fost grav rănită, a relatat luni seară la Antena 3, de pe patul de spital, momentele de groază prin care a trecut. Fosta magistrată a povestit că s-a răsturnat cu mașina de două ori, precizând că nu știe cum a scăpat.

”Am văzut moartea cu ochii, nu știu cum am scăpat. Normal trebuia să mor! (...) Viteza cumulată a fost de 150 la oră. Ne-am răsturnat de două ori cu mașina. A revenit la poziția inițială. Am fost conștientă. Pe seară mi-au zis doctorii că am hemoragie internă la stomac și m-au băgat de urgență la operație”, a spus Terceanu.

Fosta judecătoare a mai precizat că i s-a tăiat din intestinul subțire aproximativ 40 cm, iar medicii i-au spus că are o fractură de stern.

Geanina Terceanu a fost condamnată în noiembrie 2016 de Curtea de Apel Bucureşti la cinci ani şi şase luni de închisoare pentru că a luat mită de la fraţii Ioan şi Victor Becali şi de la Cristian Borcea, când era judecătoare la Tribunalul Bucureşti, pentru a da o soluţie favorabilă în dosarul “Transferurilor de jucători”.

Decizia nu este definitivă, a fost contestată la instanţa supremă.