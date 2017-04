Judecător către Tudorel Toader: "Nu e deloc bine, domnule ministru"

Anunțul ministrului Justiției Tudorel Toader conform căruia nu va impune un prag la infracțiunea de abuz în serviciu pentru a lăsa libertatea judecătorilor de a decide este criticat chiar de către un judecător.

Judecătoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj îi transmite lui Tudorel Toader: "Nu e deloc bine, domnule ministru".

"Îi lași judecătorului libertatea de a aprecia că o faptă de abuz, cu o anumită consecință păgubitoare, este infracțiune sau nu. De aceea, judecătorul are libertatea de apreciere, ține seama de personalitatea, persoana făptuitorului, de gravitatea faptei, de împrejurarea că este recidivist sau nu, de scopul, de mobilul faptei", citează judecătoarea din declarația lui Tudorel Toader, apoi continuă:

"Genial! După care un judecător de la Bacău sau unul de la Târgu Mureș (exemple aleatorii) vor aprecia fiecare, în funcție desigur și de nivelul de trai al populației din zonă, ce e păgubitor sau nu. Sau procurorii când decid trimiterea în judecată sau nu. Asta da, va fi un izvor de "practică unitară", de va fi apoi invadată ICCJ cu cereri de dezlegare a unor probleme de drept, după care iar va fi sesizată CCR de unul "defavorizat" și oameni în situații similare vor primi soluții radical diferite. Unul va lua cu detenție, altul cu suspendare, celălalt renunțare la aplicarea pedepsei, altul va fi achitat, etc., în funcție de "aprecierea judecătorului". Nu mai spun de sesizările care vor curge la Inspecția Judiciară (motivate "jurisprudențial" cu soluții din altă parte a țării) și, desigur. și cu posibile acțiuni disciplinare, pe aplicarea cu gravă neglijență a legii, te miri cui, când și în funcție de ce "criterii".

Nu e deloc bine, domnule ministru. Nu pot eu ca judecător de scaun să aplic măsuri diferite, să mă raportez la un text de lege absolut imprevizibil (bănuiți probabil că, pe o astfel de reglementare și interpretare, vom pierde iar procese pe bandă rulantă la CEDO). Nu pot, prin astfel de abordări, să intru în atributul puterii legiuitoare, să mă subrog competențelor acesteia și să decid de capul meu ce e infracțiune sau nu. Că exact asta as face. Legea trebuie să îmi spună până unde e infracțiune și de unde nu mai este. Iar asta nu înseamnă deloc o individiualizare a pedepsei în baza articolului 74 din NCP. Înseamna arbitrariu.

Mai reflectați!".

Toader invocă decizia CCR

Ministrul Justiției Tudorel Toader a reiterat miercuri că nu va introduce un prag pentru abuzul în serviciu odată cu punerea în acord a Codurilor penale cu deciziile CCR.

"Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag, pentru că, în dispozitivul deciziei Curții, nu se vorbește de prag. (...) Proiectul de lege (...) îl voi trimite în dezbatere publică și în procedură parlamentară, nu va fi ordonanță. Va trece pe la comisiile juridice. (...) Când va ajunge acolo unde se va întâlni cu domnul ministru Iordache dumnealui (...) poate să intervină, în limita competențelor constituționale, asupra textului de lege, pentru că noi suntem inițiatori, iar dânșii sunt decidenți", a declarat Toader referindu-se la abuzul în serviciu.

Tudorel Toader a anunțat încă de luni seară, la Antena 3, că nu va impune celebrul prag la infracțiunea de abuz în serviciu, ceea ce a stârnit nemulțumiri în coaliția de guvernare (detalii AICI și AICI).

"Judecătorul are libertatea de apreciere, ține seama de personalitate, persoana făptuitorului, de gravitatea faptei, de împrejurarea că este recidivist sau nu, de scopul, de mobilul faptei. Judecătorul poate să dea suspendare în executarea pedepsei, poate să amâne aplicarea pedepsei, după cum procurorul poate să renunțe la UP, acel celebru 318 din Cpp. Eu, ca inițiator al proiectului de lege, nu pot să mă abat de la decizia CCR", a spus atunci ministrul Justiției.

Pragul la abuzul de serviciu fusese introdus în celebra ordonanță 13, care a generat scandalul politic și protestele de la începutul acestui an.