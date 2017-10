Judecătorul care a impresionat Europa

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a anunțat pe 9 octombrie că judecătorul turc Murat Arslan, care este încarcerat din data de 19 octombrie 2016, este câștigătorul premiului pentru drepturile omului Václav Havel pe anul 2017.

Murat Arslan a fost nominalizat pentru acest premiu de către MEDEL – Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés –, si de către Uniunea Internațională a Magistraților, având și sprijinul altor asociații internațional reunite în Platforma pentru o Justiție Indepedentă în Turcia și Asociația Judecătorilor Europeni, a anunțat Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) într-un comunicat transmis marți.

Murat Arslan, născut în 1974 în Ankara, a fost ales în 14 martie 2011 președinte al asociației Yarsav, cea mai mare și mai reprezentativă asociație a magistraților din Turcia.

"În timpul mandatului său, Murat Arslan a avut intervenții curajoase în societatea turcă, denunțând toate abuzurile crescânde făcute de puterea executivă și legislativă împotriva drepturilor fundamentale ale cetățenilor și împotriva independenței puterii judecătorești. Intervențiile sale constante în social media, presă sau în forumurile instituționale nu au scăzut în intensitate ca urmare a amenințărilor tot mai mari pe care guvernul turc le îndrepta împotriva oricui “sfida” puterile hegemonice ale Președintelui Erdogan. Ca președinte Yarsav, Murat Arslan a participat din partea asociației la întâlniri ale asociațiilor internaționale ale judecătorilor și procurorilor (IAJ, MEDEL, EAJ). Intervențiile sale publice în Turcia s-au făcut prin diferite canale: conferinte, seminarii, discuții, articole și interviuri publicate în ziare și reviste, în care mereu s-a focusat pe statul de drept și necesitatea de a respecta drepturile omului și independența justiției. Murat Arslan a participat, de asemenea, în organizațiile civice “Turkey is looking for justice movement” și “Resistance in Artvin Gold Mine”. A avut un rol activ în monitorizarea proceselor politice dispuse de puterea executivă impotriva lui Cihaner, Can Dündar & Erdem Gül, precum și împotriva lui Deniz Feneri, membru în consiliul de administrație al Baroului din Istanbul.

Tocmai din cauza acestor luări de pozitie, pe care le-a avut ca președinte al Yarsav, a fost demis în data de 3 august 2015 de la Curtea Constituțională a Turciei pentru a fi numit la Curtea de Conturi. Această numire a fost anunțată în presă sub titlul “Exilat la Curtea de Conturi”, fapt ce arată în mod evident motivația politică a acestei noi numiri. După tentativa de lovitură de stat, din iulie 2016, asociația Yarsav a fost desființată pe cale administrativă – a fost primul decret guvernamental anunțat după declararea stării de urgenta, pe 23 iulie 2016 – iar Murat Arslan a fost demis, împreună cu mii de alți judecători și procurori. Cu toate acestea, Yarsav a rămas în continuare membra al asociațiilor internaționale MEDEL, IAJ și EAJ. Murat Arslan a fost arestat în octombrie 2016, în timp de exercita cel de al treilea mandat ca președinte Yarsav, și este în continuare în închisoare, fiind adus în fața unei instanțe o singură dată, pe 26 octombrie 2016. De când a fost arestat Murat Arslan a suferit condiții grele de detenție. Verificarea motivelor de arest preventiv se face formal, doar pe hârtie, arestul fiind – conform legislației de urgență – prelungit automat fără nici o audiere în fața instanței. Dosarul său este clasificat, iar avocații nu au acces la acesta înainte de proces. Murat Arslan a fost pedepsit de administrația penitenciarelor, luându-i-se dreptul de a fi vizitat timp de o lună, deoarece a scris o scrisoare sotiei sale in care critica situația din tara", arată UNJR.

UNJR este afiliată la MEDEL, având de-a lungul timpului proiecte comune cu Yarsav, asociația condusă de Murat Arslan.

Premiul Václav Havel pentru drepturile omului este acordat în fiecare an de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (Parliamentary Assembly of the Council of Europe – PACE) in parteneriat cu Václav Havel Library și Charta 77 Foundation pentru a recompensa actiunile excepționale ale societății civile făcute în vederea apărării drepturilor omului în Europa și dincolo de granițele ei.