Julia Roberts, din nou pe micile ecrane

Actrița în vârstă de 49 de ani va juca rolul principal într-un serial inspirat de bestsellerul Today Will Be Different (Mâine va fi diferit), scris de Maria Semple. Ecranizarea este o adaptare a acestei cărți, publicată în luna septembrie a anului 2016. Cartea urmează firul poveștii Eleanorei Flood, protagonista, ce este portretizată de Julia Roberts.

Intriga începe în momentul în care Eleanor se trezește într-o dimineață determinată să aibă cea mai bună zi din viața ei. Totul ia o turnură neșteptată atunci când destinul intră în peisaj și îi dă peste cap toate planurile.

Studiourile Annapurna au obținut drepturile de producție, alături de Julia Roberts, care se va ocupa personal de anumite detalii scenografice. Megan, Ellison, Sue Naegle și Maria se vor implica de asemenea în realizarea acestui serial.

„Sunt foarte încântată de faptul că Julia o va aduce la viață pe Eleanor Flood. Va fi o călătorie plină de surprize!“, povestește Maria Semple, autoarea cărții. Pentru moment, nu au fost făcute publice detaliile referitoare la data de apariție a acestui serial.

Actrița de Oscar a spus nu operațiilor estetice

Julia Fiona Roberts s-a născut în 1967 și a apărut pentru prima dată într-un film în 1987, interpretând rolul lui Babs în Firehouse. Trei ani mai târziu, ea punea condeiul în cartea de istorie cinematografică a Hollywood-ului atunci când a interpretat-o pe Vivian Ward în Frumușica (Pretty Woman).

Cu un buget de numai 14 milioane de dolari, filmul a avut un succes enorm, obţinând încasări de 463.407.268 dolari. Pelicula i-a adus Juliei Roberts, pe lângă celebritate, şi Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. Filmul Eric Brockovich (2000) i-a adus Juliei cea mai notabilă distincție a carierei, Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

În octombrie 2014, ea a devenit imaginea brandului internațional Lancome și, odată cu semnarea contractului, a oferit un interviu pentru revista You, în care a vorbit despre faptul că industria Hollywod-ului pune presiune pe vedete pentru a recurge la bisturiul doctorului estetician. Julia a mărturisit că și-a asumat un risc major privitor la carieră, după ce a decis să nu facă operații estetice, alegând metode mai puțin nocive, preferând cursurile de yoga.

„După standardele de la Hollywood, cred că mi-am asumat un risc uriaș pentru că nu am apelat la un lifting facial. Le-am spus celor de la Lancome că îmi doresc să fiu un model care îmbătrânește, astfel că trebuie să mă păstreze ca imagine încă cel puțin cinci ani, până când o să am peste 50 de ani“, povestea Julia Roberts.

Yoga, elixirul tinereții

Actrița a mărturisit că a reușit să-și păstreze frumusețea naturală la vârsta a doua practicând yoga la un nivel asumat și renunțând la anumite lucruri din viața sa. „Este vorba de a nu ţine cu dinţii de lucruri, de a nu acumula frustrări, de a face ordine în viaţă, a elibera mintea de lucruri inutile şi negative, de a renunţa la tot ceea ce te împovărează mintal şi emoţional. Viaţa mea are acum un caracter lejer, ceva ce mă face să nu iau toate lucrurile foarte în serios. Asta este fericirea!“, a declarat Julia Roberts pentru revista You.