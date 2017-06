Kate, în prag de anorexie?

Soția Prințului William a fost aspru criticată de-a lungul timpului din cauza faptului că, susțin unele voci, ar avea o siluetă rahitică. Cu toate astea, ducesa de Cambridge susține că face foarte mult sport și încearcă să aibă un stil de viață cât mai organizat. Ea este conștientă că trebuie să arate mereu bine, iar faptul că mănâncă sănătos face parte din jobul ei.

Astfel, potrivit revistei Marie Claire, Kate Middleton consumă la micul dejun doar un smoothie cu spirulină, preparat cu spanac, coriandru, varză kale și salată verde. Mai mult, ducesa spune că spirulina o ajută să-și detoxifice organismul. Potrivit revistei Delish, dieta lui Kate Middleton este bogată în fructe și legume crude. Ea încearcă să mănânce cât mai des salată de pepene verde, lapte de migdale și fructe goji. Soția prințului William recunoaște că uneori nu se poate abține de la dulciuri și preferă budinca de caramel, gemul și tortul de fructe. Kate a mărturisit că înainte de nunta cu prințul William a urmat dieta Dukan, bogată în proteine slabe, pentru a avea o siluetă perfectă.

Conform unei biografii autorizate realizate în trecut, numită „The Man Who Will Be King“, Kate Middleton a fost numită „o fată serioasă, distantă și anorexică“. Cartea în care viitoarea regină a Angliei a fost descrisă într-un mod deranjant nu prea a fost pe placul prințului William. În biografie se menționează faptul că, atunci când prințul a întâlnit-o pentru prima dată, Kate „era nemachiată și purta o pereche de jeanși rupți“. Descrierea de atunci nu a făcut decât să atragă critici în mediul online. Una dintre aparițiile care au alimentat zvonurile că ducesa ar suferi de anorexie a fost cea din 2014, atunci când a vizitat o școală din Londra. Kate a ales să poarte o rochie elegantă, care i-a lăsat la vedere silueta. Potrivit UsMagazine, Kate Middleton „avea mâini foarte slabe, iar picioarele nu aveau deloc masă musculară.“