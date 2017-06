Katy Perry: „Toate premiile pe care le-am câștigat sunt false“

Cântăreața americană Katy Perry se află în plin turneu internațional și, recent,- a acordat un interviu fără perdea publicației New York Times, în care a vorbit despre viziunea ei asupra celebrității, dar și despre modul în care succesul este măsurat în termenii impuși de industrie.

Pe numele său real Katheryn Elizabeth Hudson, Katy a debutat în industria muzicală în 2001, însă a cunoscut celebritatea odată cu lansarea single-ului „I Kissed a Girl“. Katy a mărturisit în cadrul interviului că toate premiile pe care l-a câștigat sunt false, că acestea nu reprezintă absolut deloc opinia publicului, ba mai mult decât atât, nu reflectă realitatea din industrie.

Conform spuselor sale, artista se află într-un proces de reinventare, iar totul a început de la faptul că Hillary Clinton, pe care a susținut-o încă de la început în cursa electorală, a pierdut scaunul de președinte al Statelor Unite. După vestea eșecului lui Hillary, Katy spune că a fost greu să se reintegreze în grupul artiștilor de peste Ocean, deoarece toate discuțiile erau de natură politică în acea perioadă și polemicile interveneau rapid.

Refugiu în alcool - clișeu hollywoodian

Astfel, Katy Perry a trecut printr-o perioadă traumatizantă, în care s-a refugiat în alcool și antidepresive, fiind mai absentă în lumina reflectoarelor. A reușit să treacă peste această perioadă cu ajutorul familiei, dar și al ședințelor de terapie. Recent, pe 9 iunie, Katy Perry și-a lansat cel de-al patrulea album important din carieră, numit „Witness/ Martor“, și ocupă un loc cu greutate în industria muzicală internațională, alături de Madonna, Beyonce și Taylor Swift. A vândut, în Statele Unite ale Americii, albume muzicale în valoare de peste 6,5 milioane de dolari și albume digitale de peste 71 de milioane de dolari, potrivit Nielsen Music. Se poziționează pe locul 14 în Topul Billboard, a cântat pe scena grandioasă din cadrul show-ului din pauza campionatului de Super Bowl și este jurat în cadrul concursului „American Idol“. Katy spune că noaptea de după aflarea rezultatelor alegerilor prezidențiale a fost ca un apel la trezire pentru ea, noapte în care a realizat că modul în care se comporta în trecut, în fața publicului, era oarecum misogin. Cu alte cuvinte, în prezent cântăreața face eforturi pentru a se metamorfoza și a aborda un nou stil, mult mai feminin. Și-a schimbat look-ul, genul muzical și vocabularul. După lansarea noului single, ea a încercat să le împărtășească fanilor mesaje care îndeamnă la „unitate și comunicare“, prin intermediul unui live stream pe canalul său de YouTube, numit „Witness World Wide/ Martora lumii întregi“.

Potrivit artistei, din cauza faptului că Madonna este o artistă nonconformistă, și alte cântărețe trebuie să îi urmeze exemplul și să își schimbe stilul în mod constant, pentru a avea garanția că vor supraviețui în industrie. „Acum sunt eu cu adevărat. Vechea Katy Perry s-a dus. În fiecare dimineață mă trezesc cu gândul că fiecare zi pe care o trăiesc trebuie să fie o lecție. Am devenit foarte puternică, eliberată de implicările politice, eliberată din punct de vedere sexual și mai ales spiritual. Nu mai există stereotipuri pentru mine, acum încep să mă cunosc cu adevărat“. După ce Hillary Clinton a pierdut, Katy Perry a fost linșată mediatic de presa internațională, fiind acuzată că, în ciuda eforturilor de susținere a candidatei, a eșuat încercarea: „Ei vor ca odată ce susții pe cineva, să o faci perfect, să nu existe loc de greșeală. Dacă greșești, te aruncă direct în mocirlă“, a povestit artista pentru New York Times. „Nu am «îngropat-o» pe vechea Katy, o iubesc în continuare. Eu sunt doar într-un proces necesar de evoluție, vreau să duc o viață transparentă și să nu trăiesc într-un con de umbră“.

Tot în timpul interviului, cântăreața a dezvăluit și motivul pentru care există atât de puține poze de tip paparazzi cu ea. Se pare că artista are o „strategie extrem de bine pusă la punct“, cu ajutorul căreia îi fentează de fiecare dată pe fotografi. Katy Perry poartă aceleași haine atunci când iese din casă, pentru că în acest mod fotografiile nu se mai pot vinde, devenind neatractive pentru revistele tabloide.