Kelemen Hunor ceartă România

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că afirmația potrivit căreia România este un model în ce privește soluționarea situația minorităților naționale este falsă, lucru demonstrat de faptul a fost refuzată discuția privind pragul pentru folosirea limbii minorităților în administrație.

”Este falsă afirmația potrivit căreia România ar fi o țară model în ceea ce privește rezolvarea situației minorităților. Respingerea amendamentului la Legea administrației locale demonstrează clar acest lucru”, a spus Kelemen Hunor, miercuri, după ce comisiile reunite ale Parlamentului – juridică, de administrație publică și pentru drepturile omului – și apoi plenul Camerei Deputaţilor au respins proiectul de lege iniţiat de UDMR privind folosirea limbii materne în instituțiile publice în localitățile în care minoritățile reprezintă 10% din populație şi nu 20%, cât este stabilit în prezent.

Kelemen Hunor susține că UDMR a preferat calea dialogului parlamentar cu celelalte partide și minorități pentru găsirea unei soluții de compromis. ”Mesajul de astăzi este, însă, foarte clar și pentru UDMR și pentru membrii comunității maghiare: majoritatea română a respins dialogul”, a afirmat președintele UDMR.

Acesta și-a exprimat temerile legate de amplificarea, în preajma Centenarului, a acțiunilor antimaghiare și retoricii antimaghiare, fapt ce ar împiedica ”apropierea și consolidarea încrederii între majoritate și minoritate”.

„În timp ce România susține ferm că este un model în gestionarea situației minorităților naționale, în realitate, demonstrează continuu că îi este teamă de dialog. Sunt convins că o națiune puternică are un dialog permanent cu minoritățile sale, nu le tratează cu forța. Eu, dacă aș fi fost în locul statului român, aș fi căutat o soluție de compromis, aș fi spus că, în apropierea anului 2018, să adoptăm unele decizii pentru ca minoritățile autohtone să se simtă bine în această țară, ca factori constituanți ai statului român. Aș considera că nu am motive să mă tem, să mă feresc, că nu am intenții ascunse. După o sută de ani este momentul să încep reconcilierea istorică, avem câteva proiecte de legi care pot fi acceptate, mergem mai departe, să vedem ce se va întâmpla după Centenar în 2019 și 2020, pentru că, ne place sau nu, vom trăi împreună, aceasta este țara noastră comună!”, a afirmat președintele UDMR.

”Uniunea nu renunță la propunerea de reducere a pragului de folosire a limbii materne de la 20 la 10, eventual 15%”, se mai arată în comunicatul UDMR.

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, proiectul de lege propus de UDMR privind reducerea pragului de reprezentare de la 20% la 10% pentru folosirea limbii materne în relaţia cu administraţia publică.

Proiectul de lege a fost respins cu 256 de voturi, fiind susţinut de 21 de deputaţi.