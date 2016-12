Klaus Iohannis a început negocierile cu stângul

La primele rafale din războiul Iohannis-Dragnea, Preşedintele României a făcut greşeala care-i va marca definitiv cariera politică. Din capul lui sau îndemnat de proştii consilieri pe care-i are (whatever!), Iohannis a declanşat consultările cu partidele politice ale viitorului Parlament înainte de încheierea procesului electoral!





O asemenea gafă înseamnă sinucidere curată, căci, fie Preşedintele nu cunoaşte prevederile Constituţiei, fie le ignoră cu bună ştiinţă! În oricare dintre situaţii, Iohannis iese foarte prost ca imagine publică. Hîrşiţi în viaţa politică, pesediştii n-au stat mult pe gînduri şi l-au lovit în moalele capului, refuzînd să participe la aceste consultări ilegale, avînd dreptate absolută!





Nici cei mai fanatici susţinători ai lui Iohannis nu cred că au înţeles ce l-a apucat pe Preşedinte să convoace partidele înainte ca BEC să anunţe rezultatele finale ale alegerilor, cînd încă, de pildă, nu se ştie dacă PSD a obţinut o majoritate parlamentară, situaţie în care nu mai au loc negocieri, ci simpla desemnare a viitorului Prim-ministru „în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament” (art. 103, al. 1 din Constituţie)!





A doua gafă de proporţii este invitarea la consultări a partidelor care nu sînt încă parlamentare, cum sînt USR şi PMP! În acest moment, în vigoare este Parlamentul ales în 2012, mandatul acestuia încheindu-se abia după ce noii parlamentari vor depune jurămîntul în urma alegerilor de duminică! Este absurd să-i chemi la negocieri politice pentru desemnarea viitorului Premier pe parlamentarii care nu sînt încă validaţi de BEC şi nu au depus jurămîntul! Nu există aici cale de întoarcere sub pretextul că aceste consultări ar viza alte teme, căci, pentru orice alte consultări, pe oricare altă temă, trebuiau invitate doar actualele forţe politice parlamentare!





A treia gafă, poate cea mai mare, este argumentul constituţional pe care Iohannis l-a trecut în invitaţia adresată partidelor. Preşedintele a invocat art. 85 din Constituţie: „Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament”. Articolul 85, însă, are titlul „Numirea Guvernului”, ori acum Iohannis nu se află într-o astfel de situaţie!





Acest lucru lasă impresia că Preşedintele ştie deja cine este persoana care urmează să fie desemnată ca Prim-ministru şi cheamă partidele doar pentru a le comunica numele acestuia, ceea ce este o acţiune îndreptată direct împotriva milioanelor de alegători care s-au prezentat duminică la vot! Cum, adică, oamenii au fost degeaba la vot? Rezultatul votului nu contează nici cît negrul sub unghie pentru ditamai Preşedintele ţării?





Trecînd peste faptul că miercuri, cînd partidele au fost convocate la Cotroceni încă nu s-a încheiat procesul electoral, presupunînd că toate procedurile s-ar fi terminat, Preşedintele trebuia să convoace partidele la consultări nu în baza articolului 85, ci în baza articolului 103, al 1 din Constituţie, care are titlul „Investitura Guvernului”,: „Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”. Or, toate aceste prevederi se referă strict la ceea ce va fi în actualitate doar după semnarea Procesului-verbal de către BEC şi depunerea jurămîntului de către viitorii parlamentari!





Aşa, de dorul Lelii, spunem că de vină sînt consilierii prezidenţiali, deşi toţi ştim că vina este exclusiv a preşedintelui Iohannis, căci doar nu o să ne imaginăm că dacă Sandra Pralong îi spune lui Iohannis să-l pună Prim-ministru pe George Soros, atunci exact aşa va face Preşedintele!





Dacă aceste lucruri elementare din Constituţie nu sînt cunoscute la Cotroceni, ne întrebăm cu stupoare ce naiba mai caută Iohannis acolo? S-o fi supărat rău de tot cînd Cornel Nistorescu, întîlnindu-se luni după masa cu coloana prezidenţială care venea de la Sibiu, i-a atras atenţia că nu e normal ca un şef de stat să stea la serviciu doar trei zile pe săptămînă, însă exact acesta era sensul observaţiei directorului ziarului Cotidianul, că meseria de Preşedinte este una la foc continuu, căci de aceea, atît el, cît şi soţia, beneficiază de pază, protecţie şi multe alte servicii timp 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe toată durata mandatului! Aşa, pe fugă, cînd la Bucureşti, cînd la Sibiu, e normal ca Iohannis să nu cunoască bine nici măcar prevederile Constituţiei şi să se lase la mîna consilierilor săi!

Iar dacă aceştia mai sînt şi vai de capul lor, iată care sînt consecinţele!





După gafele acestea, deşi e mare cît un munte, Iohannis va descoperi că este mic, mic, mic, la fel ca procentele obţinute de PNL, partidul care l-a făcut mare în 2014! Mergînd aşa, pas cu pas, Iohannis nici nu-şi dă seama că, de o vreme, a început să meargă de-a-ndărătelea!