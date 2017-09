Kovesi cu două fețe

În intervalul 2005-2013, Laura Codruța Kovesi a fost șefa Parchetului General și nu s-a remarcat decât prin închiderea unor dosare periculoase pentru președintele de atunci (ARO - Băsescu). În 2013, a fost propusă de Victor Ponta, ministru interimar al Justiției, șefă la DNA. Peședintele Băsescu a fost mulțumit de propunere și a validat-o. Fostul ministru al Justiției Mona Pivniceru era pe cale să pună în funcțiune o procedură mai severă (mai profesională, de fapt) de selectare a propunerilor, dar Crin Antonescu a renunțat, în favoarea PSD, la drepturile PNL de a administra acest minister, renunțând, în fapt, la principiul parității posturilor guvernamentale ce fusese cheia formării USL.

Cedarea acceptată atunci de PNL a fost mai mult decât ciudată. Ea a permis continuarea procedurilor politizate de propunere a șefilor de Parchete tocmai când Mona Pivniceru obținuse de la Comisia Europeană toate avizele pentru depolitizarea acelor propuneri.

Avem, în jocul evenimentelor de atunci, un semn destul de clar că factorii externi de influențare a propunerilor de șefi de Parchete (la DNA în principal) au venit dinspre Washington mai abitir decât dinspre Bruxelles. Restul (Udrea, Ghiță etc.) este anecdotică locală. Ponta (influențat de Coldea) și Băsescu (influențat de propria sa obediență față de SUA) au făcut tot jocul, iar Crin Antonescu a fost… prostul satului. Ponta s-a prefăcut că a cam fost nevoit s-o propună pe Codruța Kovesi la DNA, în cel mai bun stil al său: două fețe are jocul.

Surpriza anilor 2013-2016 a fost că pisica blândă Kovesi a scos și ea la iveală cea de-a doua față și a transformat DNA într-un abator politic cum nu fusese pe vremea lui Daniel Morar. În principal, l-a scăpat pe Ponta de cea mai rea concurență politică din PSD (Hrebenciuc, Mitrea etc.). Apoi, l-a înconjurat pe fostul președinte Băsescu (încă în ultimul său an de mandat) de victime… familiale („trei de-ai mei au arestat alți trei de-ai mei“). Ce dorea, oare, Washingtonul? Întărirea poziției Kovesi într-atât, încât vechea politizare băsistă a DNA să nu poată fi transformată într-o politizare pesedistă, iar fostul președinte să rămână fără capacitatea de influențare a noii scene politice. SUA nu aveau încredere în USL și se asigura că Justiția noastră nu are să cadă din nou sub cizmele politicului, ca în perioada 2000-2004. Kovesi primea, în felul acesta, o coroniță de regină a cătușelor la care nu visase neam de neamul ei. Succesiunea lui Băsescu punea o singură problemă mai grea din punct de vedere al SUA: să fie atins orice potențial politic de luptă pentru controlul asupra Justiției. Anul 2012 (așa-zisa lovitură de stat dată de USL) fusese o dezvăluire prematură (și naivă) a intențiilor USL de a prelua acest control.

Kovesi n-ar fi devenit regina cătușelor dacă americanii n-ar fi înțeles în acest sens „lovitura de stat“ din 2012.

Cel mai greu de descifrat, acum, este în ce măsură SUA mai percep PSD-ul lui Dragnea ca fiind un jucător interesat să înlocuiască dictatura procurorilor cu o dictatură de partid. Sunt semne că și-au schimbat, parțial, pozițiile.