Kovesi îi atacă pe Tăriceanu şi pe Dragnea

Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a reluat, la Digi 24, marți seara, seria de scuze și de negări în privința acuzațiilor care i-au fost aduse în ultima vreme în spațiul public. De fugarul-incuplat Sebastian Ghiță. Și nu doar de el. Creației lui Băsescu i-a fost luat cel de-al doilea interviu în decurs de numai câteva ore. Anterior avusese un dialog similar, plin de disculpări și de atacuri la adresa politicului, la agenția națională de presă. Ofensiva mediatică a lui Kovesi nu a inclus, încă, și echipa servilă de la TVR. Nu e timpul pierdut!

La acuzațiile fostului politician, șefa DNA a răspuns cu atacuri la adresa liderilor esenței democrației oricărui stat în care nu s-a instaurat dictatura: Parlamentul!

Din gândurile și zicerile destul de tulburate ale Laurei Kovesi, redăm câteva.

Declarațiile, conform Digi24:

Despre trecerea în rezervă a lu Florian Coldea:

Nu comentez. Am avut o reacție instituțională.

Despre Sebastian Ghiță:

Nu vreau să fac un dialog cu un inculpat fugar. De când au apărut primele lui declarații, am sesizat CSM, am cerut arestarea preventivă. Am spus că nu sunt, nu voi fi prietenă cu Sebastian Ghiță.

Declarațiile lui s-au dovedit mincinoase.

L-am întlnit la evenimente organizate de instituții publice, nu am avut întâlniri între patru ochi, nu am fost în vacanță împreună.

Am descoperit dintr-o dată ce mulți prieteni aveam și nu știam. Bineînțeles, în ghilmele.

A dispărut de sub filaj, este prima dată când se întâmplă așa ceva.

Dispariția de sub filaj a fost anunțată procurorului de caz abia a doua zi, după aproximativ 16 ore.

Poliția trebuia să răspundă la două întrebări. Ghiță avea control judiciar, cu obligația de a se prezenta la poliție. Deci supravegherea ținea de poliție.

Am solicitat arestarea preventivă, dar Parlamentul a respins.

A doua măsură este cea a filajului.

Ancheta a fost afectată. Ghiță se sustrage de la urmărirea penală, poate să distrugă probe, să influențeze martori, are mesaje seară de seară la televiziune. Este vorba de un om urmărit internațional.

Am sesizat CNA, am sesizat CSM, doar săptămâna aceasta am trimis trei sesizări, am trimis spre informare procurorului general, ministrului Justiției.

Vorbim despre un asalt asupra sistemului de justiție care vizează decredibilizarea, hărțuirea sistemului de justiției în general.

Un asalt susținut de persoane inculpate. Declarațiile lor sunt considerate mari dezvăluiri.

Atacul asupra justiției a început de anul trecut, amintiți-vă de dosarul Black Cube. Am informații că oameni de afaceri anchetați au pus bani pentru denigrarea justiției.

Să facem un calcul cu averile oamenilor de afaceri anchetați de DNA în ultimii trei ani, se adună o sumă colosală.

În cazul Ghiță, au fost atacuri contra procurorilor de caz, asupra judecătorilor.

A existat un mit că DNA face dosare politice. Când au apărut condamnările în aceste dosare am crezut că acest mit a dispărut.

E ridicol să spui că sunt dosare politice când într-un dosar sunt 15 magistrați, inclusiv judecători de la instanțe diferite.

I-am arătat ministrului Justiției un dosar cu sesizările pe care le-am făcut în această privință.

Despre OUG privind amnistia și grațierea

Ministrul Justiției a spus că nu va face nicio modificare înainte de a se consulta cu sistemul judiciar. OUG trebuie avizată de CSM.

Mă aștept ca ministrul Justiției, înainte de a înainta un astfel de document, trebuie să-l dea spre consultare.

Dacă se dezincriminează abuzul în serviciu, prejudiciile cauzate statului nu vor fi recuperate. DNA a indisponibilizat bunuri de 1,5 miliarde, care sunt bani care trebuie recuperați de stat. Dacă legea intră în vigoare, chiar și pentru câteva ore, ea își produce efectele.

Sper ca ministrul Justiției să se țină de cuvânt.

Aglomerația din închisori?

De ce o nedreptate trebuie înlocuită cu altă nedreptate, iar statul să nu mai poată recupera prejudiciile?

Despre denunțători:

În general, infracțiunile de corupție se comit cu un grad mare de confidențialitate. Sunt cazuri în care o persoană poate denunța autorităților fapta și să fie ferită de pedeapsă sau să i se reducă pedeapsa. Nu se întâmplă doar la noi, ci și în alte țări.

Președinții Camerelor din legislativ au probleme cu justiția:

Asta este realitatea. Președintele Camerei este condamnat într-un dosar instumentat de DNA și trimis în judecată în altul, pentru abuz în serivicu. Președintele Senatului este inculpat pentru un dosar instrumentat de DNA.

Dacă ne uitam la atacurile zilnice asupra sistemului de justiție, există un pericol ca legile care privesc justiția să fie modificate.

Evenimentele ne arată că oamenii cinstiți din România, care sunt majoritari, doresc ca lupta anticorupție trebuie să continue.

Toată lumea din justiție își continuă activitatea, în ciuda atacurilor. Magistrații sunt oameni curajoși.

Totuși, oamenii votează candidați condamnați:

Asta este democrația. Depinde foarte mult și despre oferta pe care o ai când te duci la vot. Nu cred că trebuie blamați cetățenii.

Bilanț 2016

A fost un an greu, cu multe atacuri și multă presiune din cauza acestor atacuri. Colegii mei nu au fost intimidați.

Avem foarte multe măsuri asiguratorii - pestre 640 milioane de euro, cu 40% mai mult decât în 2015. Dacă vor exista hotărâri de condamnare, aceasta va fi contribuția DNA la bugetul de stat.

Există mituri că dosarele sunt subțiri. Anul trecut nu am avut nicio restituire definitivă de dosar.

Procesul de achitări este constant în ultimii ani, circa 10%.

Avem critici care spun că 10% achitări înseamnă că lucrăm prost, alții spun că 10% înseamnă „tirania DNA”.