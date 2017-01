Kovesi: Nu am de ce să demisionez

Laura Codruţa Kovesi a declarat, într-un interviu acordat ziare.com, că l-a cunoscut pe Sebastian Ghiţă la evenimente organizate de instituţiile cu care colabora şi că nu a participat la evenimente private cu acesta.

Procurorul şef al DNA mai spune că nu are motive să îşi dea demisia.

În acest context, Kovesi a apreciat că scandalul creat de Sebastian Ghiţă are ca ţintă întregul sistem judiciar: "decredibilizare, hărţuire, intimidare.

"Ce sunt aceste atacuri? O încercare de a ne intimida", a mai spus Kovesi. DNA a atins persoane foarte importante, cu averi impresionante, a ţinut să precizeze şefa DNA.

Întrebată în legătură cu ameninţările făcute de Ghiţă referitor la poze sau înregistrări de la o întâlnire privată la Sinaia, în concedii, la el acasă, Kovesi a spus:

”Nu am fost în vacanţe cu Sebastian Ghiţă, nu am petrecut timp liber cu Sebastian Ghiţă. Poze trucate sau editate, filme trucate sau editate pot apărea oricând aşa cum au apărut şi până acum”.

Şefa DNA a susţinut, de asemenea, că imaginile în care apare într-o vie sau o cramă ar fi, de fapt, montaje.



“Am văzut imagini cu mine de la evenimente publice, aplicate peste o altă imagine, spunându-se că am participat la nu ştiu ce petreceri. Aşa ceva poate să apară, poze, filme editate, trucate. Pot să apară poze dintr-un context prezentate în alt context. Nu exclud asemenea manipulări”, a susţinut Kovesi.



Şefa DNA a mai precizat în inerviul acordat ziare.com că se încearcă o manipulare pentru ca lumea să uite câte dosare i-au fost făcute inculpatului Gjiţă, câte prejudicii a provocat statului şi că este fugar.

Întrebată dacă este ofiţer acoperit al unui serviciu secret dintr-o ţară parteneră, după cum a susţinut Ghiţă, Kovesi a negat.

”Nu. Nu. Exclus. Aceste afirmaţii mi se par foarte grave, total mincinoase. Nu este adevărat”.

În legătură cu email adresat "cucuvelei mov" şi consilierei sale, dna Titian, care conţinea seriile banilor folosiţi în dosarul Vîntu, Kovesi a infirmat autenticitatea mailului.

”Nu ştiu cine e cucuveaua mov. Nu am folosit niciodată un astfel de e-mail. Colegii mei care au legătură cu presa întotdeauna au avut adresa de mail afişată pe site-ul instituţiei. E un mail public, poate fi luat de oricine şi folosit”.

Referitor la banii folosiţi în acel dosar al lui SOV, Kovesi a precizat:

“(...) au fost puşi la dispoziţie de denunţător, adică Sebastian Ghiţă. Deci e firesc să cunoască seriile bancnotelor. Este un dosar finalizat în urmă cu mai mulţi ani, în care există deja o condamnare definitivă. Multe informaţii sunt deja publice, tot ce s-a lucrat în dosar a fost verificat de judecători diferiţi din complete diferite”.

În data de 3 ianuarie, postul România Tv a oferit o înregistrare audio cu Sebastian Ghiţă în care acesta spune că fostul preşedinte Traian Băsescu are înregistrări cu Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi Cameliea Bogdan despre cum se discuta despre dosare penale.

"Eu nu am avut discuţii despre aranjarea dosarelor, pentru că nu am făcut aşa ceva. O asemenea discuţie cu mine nu poate să existe, pentru că nu am avut niciodată discuţii despre aranjarea dosarelor. Nu am participat niciodată la discuţii cu ofiţeri ai serviciilor de informaţii, cu judecători sau cu altcineva despre aranjarea unor dosare. Dacă domnul Băsescu a înregistrat discuţiile pe care le-am avut, nu e problema mea. Am avut întâlniri instituţionale în care am discutat chestiuni instituţionale.(...) Orice persoana care, în virtutea atribuţiilor de serviciu, ia la cunostinţă despre săvârşirea unei fapte penale, despre comiterea unei abateri disciplinare, despre aranjarea unor dosare avea obligaţia să sesizeze organele judiciare. Cum vii după 3-4 ani să spui că ştii că se aranjau dosare, că se încalcă legea de către un procuror din DNA sau de un judecator sau un ofiţer? Obligatia există şi acum în lege", a replicat procurorul şef al DNA.

Kovesi a mai susţinut că impactul scandalului în care este implicată este resimţit în întregul sistem judiciar.

"s-au dat sute de mii de euro, chiar şi un milion, pentru campanii împotriva DNA", a explicat Kovesi.

"Sunt mulţi care spun: uite ce vă fac vouă, când dosarele vor ajunge la noi ni se poate întâmpla la fel. Ce sunt aceste atacuri? O încercare de a ne intimida. DNA a atins persoane foarte importante, cu averi impresionante. Faceţi un calcul ce avere au inculpaţii cercetaţi de DNA în ultimii ani. În ultimii trei ani, măsurile asiguratorii puse de DNA sunt de peste 1,5 miliarde de euro. Ce averi au unele persoane cercetate de DNA? S-au dat sute de mii de euro, chiar şi un milion, pentru campanii anti-DNA, de hărţuire, de intimidare, de denigrare", precizează procurorul şef al DNA.

Codruţa Kovesi susţine că nu are motive să demisionezee. "De ce să demisionez, pentru că am deranjat nişte inculpaţi? Că ne-am făcut treaba? Nu am de ce să demisionez. Mi-am făcut şi voi continua să-mi fac treaba".

Şefa DNA a anunţat că a făcut mai multe sesizări la CNA şi la CSM după înregistrările lui Sebastian Ghiţă.