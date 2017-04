Kovesi și Lazăr, vizită surpriză

Update Procurorul general, Augustin Lazăr, şi șefa DNA, Codruţa Kovesi, au venit luni la Ministerul Justiţiei pentru a discuta cu ministrul Tudorel Toader despre MCV și sistemul judiciar.

"Am avut o discuție despre progresele realizate în cadrul MCV", a precizat Augustin Lazăr, la finalul întâlnirii.

De asemenea, la Ministerul Justiţiei au venit şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall și șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena.

"Am onorat invitația domnului ministrul al Justiției vizavi de discuțiile preliminare cu privire la întocmirea raportului pe MCV. Anterior, am trimis punctul de vedere al CSM cu privire la aspectele pe care noi le găsim relevante a fi inserate în conținutul proiectului. (...) Am ascultat și punctele de vedere exprimate de ceilalți reprezentanți ai instituțiilor din sistem și urmează, probabil mâine, să se finalizeze draftul de proiect pe care să-l cunoaștem și noi și apoi să participăm la întâlnirea cu membrii Comisiei (Comisia Europeană — n.r.) în perioada 3 — 5 mai", a spus Ghena.

Premierul Sorin Grindeanu declara, săptămâna trecută, că obiectivul Guvernului este finalizarea MCV înainte ca România să preia președinția Consiliului Uniunii Europene.

”Obiectivul meu şi al Guvernului pe care îl conduc este să finalizăm MCV înainte ca România să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Este o chestiune de prestigiu şi nu numai, la care ţin foarte mult. Avem patru rapoarte consecutive pozitive, îmi doresc ca la sfârşitul anului 2017 să avem un raport final pozitiv care să pună bazele încheierii acestui Mecanism”, a spus premierul după o întâlnire cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, .

Grindeanu a mai afirmat că priorităţile Guvernului în perioada următoare, pe care i le-a transmis şi lui Timmermans sunt ”punerea în acord a legislaţiei cu deciziile Curţii Constituţionale, asigurarea deplinului respect pentru drepturile fundamentale, garantarea eficienţei, predictibilităţii şi calităţii actului de justiţie, precum şi apropierea justiţiei de cetăţean”.