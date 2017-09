Kovesi, turul presei: "Vă pot da un exemplu"

Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a acordat două interviuri miercuri, în plin scandal DNA - Inspecție Judiciară și pe fondul disputelor privind modificarea legilor justiției.

Kovesi contestă propunerea privind accesul în magistratură, spunând, într-un interviu pentru Agerpres, că nu știe de ce un magistrat trebuie să aștepte împlinirea vârstei de 30 de ani pentru a aplica legile, asta în vreme ce la 23 de ani poți fi membru în Camera Deputaților și să contribui la modul în care se legiferează.

"Nu știm pe ce criterii s-a ales această limită de vârstă de 30 de ani. Probabil că există o explicație pe care noi nu o știm și îmi e foarte greu să comentez fără a vedea argumentele care sunt în favoarea acestei modificări. Dar fac trimitere la Constituție care prevede că la 23 de ani poți să fii membru în Camera Deputaților în Parlamentul României și să contribui la modul în care se legiferează. Deci la 23 de ani ești pregătit să faci legi. Nu știu dacă trebuie să aștepți să împlinești 30 de ani ca să poți să aplici o lege", a afirmat Kovesi.

În legătură cu temerile procurorilor anticorupție privind proiectul de modificare a legilor Justiției, șefa DNA a spus:

"În momentul în care statutul de independență a magistratului este pus în discuție, este pus în pericol prin crearea unui proiect, cu siguranță, toți cei din sistemul judiciar sunt îngrijorați. Faptul că Inspecția Judiciară este trecută în subordinea unui ministru, care poate să fie tehnocrat sau care poate să fie om politic, avem foarte multe situații și exemple în care ministrul Justiției a fost un om politic, în acele cazuri IJ potențial ar fi subordonată unui om politic, ceea ce ar putea să interfereze, să imixtioneze în activitatea pe care noi o desfășurăm".

În ceea ce privește o posibilă ''luptă'' între judecători și procurori, Kovesi a susținut că se încearcă acreditarea acestei idei.

"Nu resimt niciun fel de conflict sau luptă între procurori și judecători. (...) Oricine poate să formuleze un punct de vedere pe un proiect pus în dezbatere publică. Sigur că pot fi opinii diferite, argumente diferite, dar acest lucru nu înseamnă că este un conflict. Chiar și în interiorul DNA sau chiar și în interiorul structurilor de procuratură au fost unele argumente pro sau unele argumente contra anumitor modificări sau contra anumitor propuneri. Faptul că pe o potențială modificare există argumente într-un fel sau argumente în sens contrar nu înseamnă că există un conflict. Deci eu nu percep că este un conflict între procurori și judecători în acest moment, dar sigur că se încearcă acreditarea acestei idei, se încearcă crearea în spațiul public a unui conflict artificial, dar care, în realitate, din punctul nostru de vedere, nu există", a mai spus șefa DNA.

Invitată la Europa FM, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, referindu-se la afirmaţiile ministrului Justiţiei potrivit cărora procurorii nu fac legi, că aceştia le aplică şi că au dreptul la opinie. Ea a afirmat că ministrul Tudorel Toader trebuie să explice de ce vrea să schimbe legile justiţiei.

"Noi avem dreptul la opinie. Am făcut observaţii de fiecare dată când au fost modificate legi care ne priveau direct", a spus Kovresi, acceptând faptul că procurorii nu fac legi, dar subliniind că le aplică.

Şefa DNA a susţinut că este necesar ca ministrul Justiţiei să îşi argumenteze decizia de a modifica legile.

"Tudorel Toader trebuie să explice de ce vrea să schimbe legile justiţiei. Nu am văzut niciun fel de fundamentare, nu ştiu ce analize au fost avute în vedere", a apreciat Kovesi, subliniind că mai multe dispoziţii din propunerile ministrului Justiţiei afecteaza in mod grav activitatea procurorilor.

"Suntem într-o procedură de consultare privind acest proiect. Punctul nostru de vedere vizează doar activitatea procurorilor. Noi am semnalat că trecerea inspecţiei judiciare în subordinea ministrului justiţiei este o problemă, atât timp cât ministrul justiţiei este om politic", a adăugat procurorul-şef al DNA.

Despre controlul Inspecției Judiciare

Kovesi a mai susținut că DNA nu este în conflict cu Inspecția judiciară. Aceasta a spus că "pe o perioadă de 6 săptămâni, am stat la dispoziția Inspecției și am furnizat absolut toate datele și informațiile pe care le-au cerut", adăugând că plângerea sa depusă la CSM vizează "chestiuni de procedură și de metodologie care trebuie lămurite înainte de prezentarea raportului".

În interviul acordat Agerpres, șefa DNA a explicat că a trimis anumite solicitări pe chestiuni de procedură atât Inspecției Judiciare, cât și membrilor CSM din Secția pentru procurori, aspecte care, din punctul de vedere al procurorilor DNA, pot influența sau nu validitatea raportului inspectorilor IJ.

"La aceste solicitări, noi încă nu am primit răspuns. Sigur, sunt niște solicitări în care noi am sesizat anumite chestiuni de procedură și la care așteptăm un răspuns să vedem cum ele vor fi soluționate. (...) Eu nu doresc să vorbesc despre acest raport până el nu va fi făcut public. Nu doresc să mă antepronunț în niciun fel. Vă pot da un exemplu care nu cred că influențează concluziile raportului în niciun fel. Potrivit procedurii efectuării inspecției, la finalul controlului, echipa trebuie să prezinte niște concluzii preliminare. Ca procuror general 6 ani am citit toate rapoartele făcute de IJ și, credeți-mă, au fost zeci de rapoarte pe care le-am citit. De fiecare dată, această procedură a fost respectată, s-au prezentat concluziile în fața procurorilor care au fost controlați. În cadrul controlului care a avut loc la DNA, procedura a fost puțin diferită, sigur, asta nu înseamnă că ea nu este corectă, dar că a fost diferită. O parte a echipei de inspectori a prezentat concluziile oral, o parte a echipei de inspectori a trimis un punct de vedere scris", a afirmat Kovesi.

Potrivit acesteia, chestiunile semnalate nu vizează constatările inspectorilor.

"Ne-au fost prezentate niște concluzii, unele chiar foarte pozitive, ne-au fost prezentate niște recomandări și niște propuneri pe care Inspecția urmează să le facă în acel proiect. Potrivit procedurii de control, dacă se constată deficiențe în cadrul activității de control, inspectorii discută cu conducerea sau cu șefii structurilor unde găsesc aceste deficiente și este prevăzută procedura de a îndrepta acele deficiențe până la finalul controlului. În cazul nostru nu am avut astfel de situații", a explicat șefa DNA.

Ea a susținut că au fost puse la dispoziția Inspecției Judiciare absolut toate datele, informațiile și documentele care le-au fost solicitate.

"Nu este un ordin în care să prevadă ce categorie de acte se verifică sau nu. (...) Pot doar să vă confirm că inspectorii au avut acces la dosarele penale. Atunci când au cerut anumite dosare penale, ele au fost puse la dispoziție. În unele situații, au fost cerute toate dosarele penale ale unui procuror, care aveau o anumită vechime, în alte situații au fost cerute dosare prin sondaj de către inspectori. (...) S-a verificat și modul în care au fost respectate dispozițiile penale privind supravegherea tehnică, anume interceptările. Deci inspectorii au avut acces la tot ceea ce au cerut, inclusiv la dosare penale, indiferent că a fost începută urmărirea penală sau nu", a arătat Kovesi.

Despre dosarul Tel Drum

Referitor la ancheta Tel Drum, firmă despre care în spațiul public s-a spus că ar fi a lui Liviu Dragnea, Laura Codruța Kovesi a spus că procurorii anticorupție colaborează cu cei din Brazilia în cadrul cercetărilor.

"Da, colaborăm cu procurori din afara granițelor țării, avem corespondență cu colegii noștri din Brazilia", a declarat Kovesi la Europa Fm, întrebată fiind de stadiul cercetărilor.

Despre demisie

Laura Codruţa Kovesi a anunțat că nu intenţionează să demisioneze din funcţie, dar, întrebată dacă se vede făcând altceva decât DNA, ea a replicat că ar putea să devină mamă.

"Nu (demisionez - n.r.). În niciun caz. O să ne continuăm treaba. Împreună cu echipa cu care sunt o să ne continuăm treaba la fel ca şi până acum", a afirmat şefa DNA.