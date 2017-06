La Cluj se schimbă azi numele străzii "Radu Gyr" cu numele "Szervatiusz Jeno"

Chiar astăzi, la Cluj, se va vota schimbarea denumirii străzii „Radu Gyr”, cunoscut poet român, cu numele „Szervátiusz Jenő”, sculptor maghiar! Dispoziţia a fost dată de Ministerul de Interne condus de Carmen Dan, la solicitarea Institului „Elie Wiesel”, aflat în subordinea guvernului demis ieri de moţiunea PSD.

Baza solicitării acestei schimbări este OUG 31/2002, emisă de guvernul Adrian Năstase, care la art. 12-13 precizează:

„Art. 12. Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

Art. 13. (1)Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

(2)Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică”.

În mod surprinzător, nu mai este invocată contestata Lege 217/2015, promovată de Crin Antonescu, deşi aceasta conţine modificările OUG 31/2002, prin care Mişcarea Legionară a fost inclusă între organizaţiile fasciste! Legea 217/2015, modifică OUG 31/2002, adăugînd la art. 2 al acesteia următorul aliniat:

„f) prin Mișcarea Legionară se înțelege o organizație fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» și «Partidul Totul pentru Țară».”

Acest aliniat nu exista în OUG 31/2002, astfel încît „baza legală” a Hotărîrii Consiliului municipal Cluj este una falsă întrucît această OUG 31/2002 nu include Mişcarea Legionară între „organizaţiile cu caracter fascist, rasist sau xenofob”, acest lucru fiind introdus de Legea 217/2015, aşa cum se vede în textul citat mai sus!

După cum se vede, în Adresa Ministerului de Interne este adăugat cuvîntul „LEGIONAR”, deşi în textul OUG 31/2002, acesta nu există!

Vă prezentăm mai jos şi textul Proiectului de Hotărîre ce urmează să fie adoptat în şedinţa de astăzi a Consiliului local Cluj:

Biografia poetului Radu Gyr, cunoscut opiniei publice mai ales pentru poezia „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te Ioane”, este una extrem de complicată, el fiind condamnat la ani grei de puşcărie de trei regimuri politice:

- mai întîi în timpul dictaturii lui Carol al II-lea, fiind închis în lagărul de la Miercurea Ciuc alături de Mircea Eliade, Nae Ionescu, Mihail Polihroniade

- a doua oară în timpul regimului lui Ion Antonescu, cînd a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru discursul ţinut în timpul rebeliunii legionare din ianuarie 1941

- a treia oară de regimul comunist, care l-a condamnat la moarte în 1958 pentru poezia „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te Ioane”, pedeapsa fiind comutată în muncă silnică pe viaţă.

Radu Gyr a fost a fost comandant legionar și director general al teatrelor. În acest timp, a fost înființat în București teatrul evreiesc Barașeum, în perioada în care actorilor evrei le era interzis să joace în idiş sau să apară pe scenele româneşti! Acesta a fost singurul teatru evreiesc din țările Europei din acea perioadă în care puterea era deţinută de regimurile fasciste.

Trebuie spus pentru a nu ştiu cîta oară că Radu Gyr nu a fost condamnat niciodată „pentru una sau mai multe infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”, aşa cum precizează textul OUG 31/2002 sau al Legii 217/2015! Mai mult, condamnarea lui din 1958 a venit pentru poezia „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te Ioane”, considerată de autorități drept mijloc de instigare la luptă împotriva regimului comunist!

În ceea ce-l priveşte pe sculptorul maghiar Szervátiusz Jenő, trebuie amintit faptul că, după o retrospectivă organizată în 1964 la Bucureşti, a fost decorat de PCR cu titlul de „Artist emerit”, primind şi „Premiul de stat”! În acest timp, Academia Română refuza donaţia lui Constantin Brâncuşi, care voia să lase moştenire statului român toate operele sale, a căror valoare culturală este astăzi recunoscută în întreaga lume!

Această schimbare a denumirii străzii „Radu Gyr” cu numele „Szervátiusz Jenő” este oarecum neinspirată, căci are o valoare simbolică ce putea fi evitată, mai ales că la Consiliul municipal Cluj există o listă aprobată de denumiri „prioritare”, care conţine numele a 4 împăraţi romani, mai mulţi eroi ai Revoluţiei din 1989, scriitori, artişti români, precum şi aproape toată istoria literaturii universale: Ernst Hemingway, Edgar Allan Poe, Mark Twain, George Bernard Show, Jack London, Arthur Conan Doyle:

În afară de aceste nume „prioritare”, mai există o listă cu 128 de nume „avizate”, de unde a fost preluat şi numele Szervátiusz Jenő, dar pe care mai există o mulţime de actori, scriitori şi aproape toată istoria muzicii universale: Franz Schubert, Richard Strauss, Frederic Chopin, Johannes Brahms, Giuseppe Verdi, Hector Berlioz, Giacomo Puccini etc.

Fundaţia „George Manu” a anunţat pentru azi un Protest în faţa Primăriei Cluj la ora 14:00, cînd urmează să înceapă şedinţa Consiliului.

Dar schimbarea denumirii străzii „Radu Gyr” la Cluj nu este decît una dintre schimbările dispuse de Ministerul de Interne în timpul mandatului lui Carmen Dan, căci în adresa trimisă mai multor prefecturi se mai dispun şi alte modificări care vor trezi reacţii în rîndul opiniei publice, numele vizate fiind ale filosofului Mircea Vulcănescu, scriitorului Horia Vintilă, precum şi al unor martiri ai BOR. Iată şi Anexa de la sfîrşitul Adresei pe care MAI a trimis-o către Prefecturile mai multor judeţe:

După cum se vede, urmează să se schimbe denumirile unor străzi, denumirile unor şcoli şi să se dărîme cîteva statui! Toate acestea lucruri au fost solicitate de Institutul „Elie Wiesel”, condus de Alexandru Florian, despre care „Cotidianul” a scris de atîtea ori.

În mod surprinzător, pe această listă nu figurează liceul din Arad, care poartă numele „Adam Müller-Guttenbrunn”, un antisemit declarat şi recunoscut de toate istoriile literare: „Antisemitism. O enciclopedie istorică a prejudecății și persecuției” (2005) a lui Richard S. Levy, „Handbuch des Antisemitismus: Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart” a lui Wolfgand Benz sau „Adam Müller-Guttenbrunn and the Aryan theater of Vienna: 1898-1903;: The approach of cultural fascism” a lui Richard S Geehr. Însă, despre antisemitismul lui Adam Müller-Guttenbrunn Institutul „Elie Wiesel”, aflat în subordinea Guvernului României, nu scoate o vorbă, aşa cum face în cazul unor mari intelectuali români!

A trecut neobservată reacţia aceluiaşi Institut „Elie Wiesel” chiar împotriva preşedintelui României Klaus Iohannis, după ce acesta a promulgat „Legea pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste”! Comunicatul a fost publicat pe site-ul guvernamental în ziua de 6 iunie 2017, exact în ziua în care, aflat în vizită în SUA, lui Klaus Iohannis i s-a acordat distincţia „Lumină popoarelor” de către Comitetul Evreiesc American (American Jewish Committee, AJC). Iată textul Comunicatului transmis de Institutul „Elie Wiesel”:

„Conform Agerpres în 30 mai 2017 preşedintele României a semnat decretul de promulgare a Legii pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” constată cu îngrijorare că în expunerea de motive care a însoţit legea pe parcursul circuitului legislativ sunt invocate ca „martiri ai temniţelor comuniste” persoane condamnate pentru crime de război. Acest fapt, deşi contravine nu numai valorilor şi principiilor democratice, dar şi legislaţiei româneşti în vigoarea, nu a stârnit nicio reacţie publică.

De asemenea, ne exprimăm consternarea pentru faptul că iniţiatorii legii au ales ca argument pentru promovarea acestui proiect legislativ să citeze din Iustin Pârvu, care în tinereţe a activat în Mişcarea Legionară, iar mai târziu a făcut apologia legionarismului şi a avut repetate poziţii antisemite şi de negare a Holocaustului. Alegerea parlamentarilor care au iniţiat legea poate să creeze confuzie asupra menirii pe care aceasta trebuie să o aibă.

Comemorarea victimelor regimului comunist din România nu trebuie să reprezinte un prilej de reabilitare a celor care în anii regimurilor totalitare precedente au contribuit, din ipostaze multiple şi cu responsabilităţi diferite, la respingerea democraţiei şi la instituirea antisemitismului ca politică de stat”.

Reacţia Administraţiei Prezidenţiale în faţa acestui atac la adresa preşedintelui ţării a lipsit.