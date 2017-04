La păscut pe banii statului

O societate comercială câștigă pe bandă rulantă majoritatea contractelor scoase la „licitație“ de Televiziunea Română pentru închirierea unor care de transmisie pentru diferite evenimente.

Mai mult, aceeași societate este bine conectată la banii primarilor PSD care folosesc de asemenea bani publici. Cea mai mare parte a caietelor de sarcini sunt copy-paste din descrierea echipamentelor firmei câștigătoare, iar acestea se fac doar după consultarea societății. Sumele care se învârt pe această piață sunt de ordinul milioanelor de euro.

Televiziunea publică a fost întotdeauna o vacă de muls pentru toate guvernările. Banii se scurgeau cu nemiluita și, astfel, TVR a ajuns înglodată în datorii enorme. Abia anul acesta, după ce ANAF a pus sechestru pe mai multe bunuri ale TVR, societatea și-a achitat datoriile. Printre metodele de risipire a finanțelor primite de la bugetul statului se află și licitațiile cu dedicație. O să spuneți că acest lucru nu este nou și că toate societățile de stat fac acest lucru, dovadă fiind zecile de dosare penale înregistrate la DNA. Numai că, în ceea ce privește televiziunea publică, puțini au fost cei care au îndrăznit să-i prezinte bubele.

Când șeful bate legea

În cadrul TVR există un Serviciu de Achiziții Publice și un șef al acestuia. Șeful este în funcție de peste șase ani, așa cum confirmă și anunțurile de achiziție publicate pe SEAP, de care acesta a răspuns direct. Este vorba despre Marioara Dudu, sau, cum spun e-mailul și prietenii, doamna Mariana. Ea taie și spânzură în materie de caiete de sarcini pentru achiziții publice. Atotputernicia ei este confirmată și de o corespondență, aflată în posesia Cotidianului, prin care s-a definitivat un contract pentru închirierea unui CAR HD și generator Twin Pack pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2018. Discuția se purta între doamna Dudu și un anume Daniel Șerban de la SC Bivolul Advertising SRL. Din cuprinsul acesteia reiese modul în care trebuie întocmit draftul de contract care să se plieze pe oferta societății. Schimbul de date a fost oferit pe tavă de TVR.

Astfel, în e-mailul trimis de Daniel Șerban către Mariana Dudu pe 15 martie 2017, se arată: „În ceea ce privește draftul de contract publicat pe SEAP, propunem ca la art. 5 să nuanțăm puțin, și anume: Să instaleze și să asigure funcționarea la parametrii standard a echipamentelor pe toată durata valabilității contractului – a meciului prevăzut în contract și conform datelor trecute în Anexa 1, precum și a cerințelor din Manualul European Qualifiers Broadcast Partner Production Manual 2016-18; Să pună la dispoziția beneficiarului, în cazul unei defecțiuni de moment sau în caz de indisponibilitate temporară, un alt tip de echipament care îndeplinește condițiile enunțate în Caietul de Sarcini al achiziției și, respectiv, în Manualul European Qualifiers Broadcast Partner Production Manual 2016-18. Să ne spuneți, vă rog frumos, dacă sunteți de acord cu această completare“.

Răspunsul trimis de Mariana Dudu a fost: „Da. Este ok. Nu le mai încărcați în SEAP, că nu cred că mai puteți. Trimiteți-mi mie“.

Această modificare intervenea după ce contractul a fost încheiat și atribuirea fără licitație fusese deja făcută. De ce? Pentru că societatea Bivolul Advertising SRL a folosit pentru transmisia meciului România – Muntenegru un car de transmisie care a fost subînchiriat din Ungaria, și nu carul aflat în proprietatea societății.

Imagine din carul firmei Bivolul Advertising din timpul transmisiei Revelion 2017

Bivolul din ograda PSD

În piață, lumea vorbește că peste tot unde participă Bivolul Advertising și sunt influențe politice PSD, firma câștigă. Este faimoasă licitația care a avut loc pentru transmisia Campionatului European de Gimnastică, ce va avea loc în perioada 19.04-23.04.2017. Pentru acest eveniment, TVR era dispus să plătească suma de 100.000 de euro pentru închirierea un CAR HD și grup electrogen Twin Pack pentru asigurarea semnalului internațional. Au participat două societăți: SC Bivolul Advertising SRL și SC Studio Video Art SRL. Lupta a fost crâncenă, iar licitația a căzut până la suma de 29.000 de euro, moment în care Studio Video Art s-a retras, fiindcă sub 35.000 de euro pentru acest eveniment societatea ar fi ieșit în pierdere.

Colaborare cu „Ghiță TV“

Lumea producțiilor TV este relativ mică, iar piața este în continuă dezvoltare. Surse din PSD ne-au declarat că transmisia TV a campaniei de lansare a lui Victor Ponta în cursa pentru prezidențiale care a avut loc la Arena Națională a fost aleasă firma Bivolul Advertising. La acest eveniment, spun aceleași surse, au participat și firmele Avitech și 360º Revolution. Avitech Co, la vremea respectivă, era deţinută de trei firme offshore din Cipru – Nicosia, Avitech Overseas Co LTD, Eaglelink Corporation Limited şi Zonix Investments Limited. Societatea 360º Revolution era deținută de Sebastian Ghiță. Aceste firme au furnizat monitoarele care alcătuiau ecranele de proiecție a evenimentului pe stadion și rețelistica necesară, iar Bivolul Advertising s-a ocupat de transmisia TV.

Societatea Bivolul Advertising SRL este patronată de Ciprian Miclea (foto dreapta), alintat de prieteni Cipicao, fost angajat al lui Cristian Burci la Prima TV și actual patron al ziarului Adevărul.

Este de notorietate faptul că Burci este un vajnic suporter al PSD. De altfel, în 2011, SC Bivolul Advertising SRL câștiga orice contract din județul Constanța, cunoscut fief PSD prin Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu. Nu poate fi uitat nici primarul orașului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac.

Pe 8 iulie 2011, la propunerea edilului, Consiliul Local Mangalia a atribuit contractul privind servicii de publicitate şi informare prin intermediul unui spot TV pentru proiectul „Mangalia – produs turistic integrat“. Operatorii economici care au depus oferte au fost: Media Consulta International SRL, Soti Cable Neptun SRL, cu o propunere financiară în valoare de 179.160 de lei, şi Bivolul Advertising SRL, cu o ofertă financiară în valoare de 118.000 de lei. Soti Cable Neptun SRL a fost respinsă de comisia de evaluare pentru că societatea nu îndeplinea una sau mai multe condiţii din caietul de sarcini, fără a da prea multe detalii, iar societăţii Media Consulta International SRL i-au fost cerute clarificări. Cum răspunsurile celei din urmă nu au fost pe placul comisiei, şi această companie a părăsit „cursa“. Astfel, a rămas un singur competitor care nu avea cum să iasă pe locul al doilea, în urma aplicării criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“. Câştigătoare a fost declarată firma Bivolul Advertising SRL, cu suma 118.000 de lei.

Arcub ține aproape Bivolul

Nici relația cu instituțiile din subordinea Primăriei Capitalei nu au fost dată uitării, mai ales de când aceasta este condusă de Gabriela Firea. Ultimele evenimente care au fost adjudecate de Bivolul Advertising au fost cele organizate prin Arcub.

Este vorba despre concertul care a avut loc în Piața „George Enescu“ în noaptea de Revelion, intitulat „Selfie de București“, precum și despre concertul organizat în Piața Constituției cu ocazia sărbătorilor pascale, „Tradiții și Flori de Sărbători“.

Spectacolul organizat pentru noaptea dintre ani a fost transmis prin intermediul Bivolul Advertising către Antena 3, . Am încercat să vedem la ce costuri s-au făcut aceste transmisii și, având în vedere că pe SEAP nu a fost publicat niciun anunț, ne-am adresat Biroului de Presă al Primăriei Capitalei, dar acesta nu ne-a răspuns până la publicarea materialului.