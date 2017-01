Laura Codruța Kovesi recită aceeași partitură

Nu comentez declarațiile unui inculpat fugar, a afirmat luni șefa DNA Laura Codruța Kovesi, referindu-se la acuzațiile lui Sebastian Ghiță, pe care le-a comentat totuși, dar fără a răspunde concret dacă s-a întâlnit cu fostul deputat în sediile SRI și a petrecut cu el, așa cum a susținut acesta.

"Haideți să lăsăm lucrurile ridicole gen cucuvele mov și alte culori și șefi de la CIA și să trecem la declarații serioase. În primul rând, nu comentez declarațiile unui inculpat fugar. Un inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte dintre ele sunt în instrumentare la DNA, o parte dintre ele sunt deja trimise în judecată. Un inculpat fugar față de care am făcut încă din cursul anului trecut, sper să vă reamintiți, încă din aprilie când de la tribuna Parlamentului a acuzat DNA și a făcut atacuri la adresa sistemului judiciar prin afirmații denigratoare și tendențioase. Ca atare, nu comentez declarațiile unui inculpat fugar și nu doresc să intru într-un dialog cu acesta", a declarat Kovesi, la ieșirea de la Ministerul Justiției.

Șefa DNA a continuat apoi cu o "observație", în loc să răspundă concret la acuzațiile lui Ghiță: "V-aș ruga să observați că sunt atacuri făcute de inculpați care sunt cercetați în dosarele DNA, de inculpați care sunt trimiși în judecată sau condamnați de DNA sau de persoane care îi susțin. Aceste atacuri sunt făcute datorită faptului că DNA și-a permis să deranjeze inculpații. Am observat în ultima perioada că, deși am făcut mai multe demersuri instituționale, aceste atacuri au continuat".

Laura Codruța Kovesi a anunțat totodată că a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la afirmaţiile apărute în spaţiul public în decembrie și ianuarie (vezi sesizarea aici).

"Legat de informaţiile care au apărut în spaţiul public, în luna decembrie şi în ianuarie, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, cu privire la anumite afirmaţii tendenţioase, neadevărate, ridicole. Se vor verifica”, a spus aceasta.

Întrebată dacă a avut discuţii cu Florian Coldea sau cu Traian Băsescu despre condamnarea din dosarul ICA, Kovesi a spus: „Am precizat că am sesizat CSM pentru afirmaţii neadevărate”.

Ea a menționat că în sesizarea pe care a formulat-o sunt indicate afirmaţiile "neadevărate" şi emisiunile în care s-au făcut.

Despre fuga lui Ghiță

Kovesi a mai declarat, luni, că Ministerul de Interne trebuie să răspundă cum a reuşit să dispară Sebastian Ghiţă, ea precizând că DNA dispusese, odată cu controlul judiciar şi interdicţia de a părăsi ţara, şi ca Sebastian Ghiţă să fie filat de către Poliţia Română.

"În acest dosar (al lui Sebastian Ghiţă - n.r.), noi am dispus măsură controlului judiciar şi am instituit obligaţia de a nu părăsi ţara. Totodată, am dispus efectuarea unei supravegheri operative care dumneavoastră ştiţi că se numeşte filaj, către Poliţia Română. Toate aceste măsuri trebuiau implementate şi aduse la îndeplinire de către structurile Ministrului de Interne (...) Răspunsul în acest moment trebuie să-l dea Ministerul de Interne, cum a reuşit să scape de filaj", a spus șefa DNA, întrebată despre dispariţia lui Sebastian Ghiţă.

Chestionată dacă DNA avea indicii că Sebastian Ghiţă urmă să fugă din ţară, Kovesi a răspuns: "Noi ne-am luat măsuri de precauţie, din această perspectivă nu aveam indicii concrete. Este o măsură pe care procurorul de caz a dispus o pe bază informaţiilor pe care le avea în dosar. Solicitarea pe care am făcut-o pentru mandatul european de arestare intră în procedura obişnuită în astfel de situaţii".

Laura Codruța Kovesi s-a prezentat luni la Ministerul Justiției, la întâlnirea convocată de Florin Iordache, refuzând să ofere, la intrarea în sediul instituției, explicații despre acuzațiile pe care i le-a adus Sebastian Ghiță.

Astfel, întrebată de jurnalişti, la intrarea în sediul Ministerului Justiţiei, cum comentează acuzaţiile pe care i le aduce Ghiţă, Kovesi a spus că nu vrea să facă acum nicio declaraţie, pentru că nu vrea să întârzie la întâlnirea de lucru cu ministrul Florin Iordache, dar va răspunde la toate întrebările când pleacă de la întâlnire.

Citește și Kovesi nu se împiedică de "aproape 4%" plagiat