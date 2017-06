Laureații Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova

Festivitatea de premiere a laureaţilor celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Radiofonic Grand Prix Nova, organizat de Radio România sub Înaltul Patronaj al Alteţei Sale Regale, Principesa Moştenitoare Margareta a României, Custodele Coroanei, a avut loc astăzi la Palatul Elisabeta. Alături de Principesa Moştenitoare Margareta şi de Georgică Severin, Directorul General Interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, s-a aflat o invitată specială, celebra actriţă de origine britanică Jacqueline Bisset.

„Sincere felicitări tuturor participanţilor cât şi câştigătorilor de astăzi, care şi-au asumat realizarea la un înalt nivel a unor piese de teatru radiofonic. Radio România merită şi anul acesta felicitări pentru organizarea acestui important festival”, a declarat Alteţa Sa Regală, Principesa Moştenitoare Margareta a României, în deschiderea festivităţii de premiere.

Georgică Severin, Directorul General Interimar al Radio România, a ţinut să îşi exprime „gratitudinea pentru înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale oferit acestui eveniment încă de la prima sa ediţie. Festivalul Internaţional Grand Prix Nova este un proiect al radioului care a devenit un adevărat reper în viaţa culturală mondială, într-o lume dominată de imagine”.

Dmitriy Nikolaev, regizor din cadrul departamentului Radio Drama şi Ars Acustica de la Radio Rusia (Radio Kultura), preşedintele juriului Grand Prix Nova 2017, a mulţumit Familiei Regale a României pentru găzduirea evenimentului, organizatorilor de la Radio România şi celorlalţi membri ai juriului pentru profesionalismul lor la ediţia de anul acesta a festivalului. De fapt a avut numai cuvinte de laudă pentru români! A anunţat apoi laureaţii:

SECŢIUNEA TEATRU SCURT

Locul I - Fairy Tale Licious: Fairy Songs and Pop Tales - Schweizer Radio und Fernsehen / Elveţia;

Locul II – Notturno - HRT Croatian Radiotelevision / Croaţia;

Locul III – Voices - Exercises in Style - RTS / Radio Belgrade/ Serbia.

SECŢIUNEA RADIO DRAMA

Locul I – Young Beautiful Monsters - Le Collectif Wow! / Belgia;

Locul II – False Alarm - Swiss Radio and Televison / Elveţia;

Locul III – The Black Regen Ovid: The White Regen Marcus Aurelius - Radio and Television Slovakia.

În partea a doua a festivităţii, Atila Vizauer, Directorul Centrului Cultural Media al Radio România a oferit trei premii speciale pentru roluri excepţionale realizate de actorii români în premierele radiofonice ale stagiunii 2016 a Teatrului Naţional Radiofonic.

Laureaţii Premiilor Teatrului Naţional Radiofonic sunt:

Maria Ploae - Premiul pentru cel mai bun rol feminin, în spectacolele Olga Greceanu - Pe urmele paşilor Tăi, Iisuse... scenariu radiofonic de Ion-Costin Manoliu. Regia artistică: Dan Puric şi Maria Rosetti – Prima ziaristă din România, Maria Rosetti - De la Plymouth la Bucureşti, scenarii de Raisa Radu, regia artistică: Petru Hadârcă;

Dan Aştilean - Premiul pentru cel mai bun rol masculin, în Gaev din spectacolul Livada de vişini de Anton Pavlovici Cehov, regia artistică: Gavriil Pinte şi Robinson Crusoe din spectacolul O zi din viaţa lui Robinson Crusoe de Dan Cojocaru, regia artistică: Diana Mihailopol;

Bianca Elena Babaşa - Premiul pentru debut, pentru rolul Bianca, din spectacolul Pisica verde de Elise Wilk, adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru.