Lavrov i-a numit pe jurnaliști „debili”

Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, s-a răstit la operatorul Reuters, în cadrul unei întâlniri de protocol la reuniunea ministerială a OSCE, scrie „Adevărul european”, potrivit independent.md.

Incidentul a avut loc înainte de discuțiile bilaterale ale lui Lavrov cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, de pe 9 decembrie.

După ședinţa foto-video de protocol, diplomații, conform obiceiului, le-au mulțumit presei. Dar unul dintre operatori a amânat pentru câteva secunde plecarea, pentru a filma trecerea miniștrilor pe lângă cameră.

Acest lucru l-a înfuriat nu se știe de ce pe șeful diplomației ruse, care s-a îndreptat spre cameraman și l-a întrebat în limba engleză: „Poți să ieși afară! Ce vrei?” („You can get out! What do you want?”)

După aceea, Lavrov s-a uitat în direcţia celorlalţi ziarişti şi a spus în limba rusă: „Debilî… (tâmpiților)”.