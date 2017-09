Legea care limitează predarea în limbile minorităţilor, promulgată

Preşedintele Ucrainei, Petro Poroşenko, a promulgat, luni seară, noua Lege a educaţiei, care limitează predarea în limbile minorităţilor naţionale, liderul ucrainean evidenţiind, totuşi, necesitatea respectării drepturilor tuturor comunităţilor etnice, anunţă Preşedinţia de la Kiev.

Preşedintele Ucrainei a promulgat Legea educaţiei, adoptată de Parlament (Rada Supremă) pe 5 septembrie. Adoptarea acestei legi va permite reformarea sistemului educaţional din Ucraina, îmbunătăţind calitatea şi competitivitatea generaţiei tinere, anunţă Preşedinţia Ucrainei într-un comunicat postat pe site-ul instituţiei.

"Aceasta este una dintre cele mai importante reforme", a transmis Petro Poroşenko, observând că legea consolidează rolul limbii ucrainene în procesul educaţional.

"În acelaşi timp, Petro Poroşenko a evidenţiat importanţa respectării cu stricteţe a drepturilor minorităţilor din Ucraina", precizează Preşedinţia de la Kiev.

"Ucraina a demonstrat şi continuă să demonstreze că are o abordare privind drepturile minorităţilor conformă cu obligaţiile internaţionale, compatibilă cu standardele europene, un exemplu pentru ţările vecine", a subliniat Petro Poroşenko.

Preşedintele Ucrainei a cerut Ministerului de Externe şi Ministerului Educaţiei să iniţieze consultări cu partenerii europeni, inclusiv cu reprezentanţii Consiliului Europei, pe tema educaţiei.

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunţat săptămâna trecută contramandarea vizitei pe care o avea programată în Ucraina din cauza adoptării de către Parlamentul de la Kiev a noii legi a educației. "O tematică neplăcută, această evoluție din Ucraina, cu legea educației. Am avut prevăzută o vizită în Ucraina pentru luna octombrie a acestui an, vizită pe care am pregătit-o în mai multe runde de discuții cu președintele Poroșenko, ultima discuție pe această temă am avut-o cu ocazia întâlnirii NATO de la Bruxelles.

Am fost foarte, foarte neplăcut surprins de evoluția din Parlamentul Ucrainei care, fără să anunțe partenerii - și suntem partenerii Ucrainei -, a promovat o lege care, după părerea noastră, contravine bunelor intenții reciproce și, practic, această lege, dacă va intra în vigoare, va limita drastic accesul minorităților la educația în limba maternă. Pe noi ne doare acest lucru", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Prin urmare, președintele Klaus Iohannis a anulat vizita în Ucraina, dar și vizita pe care președintele Parlamentului ucrainean urma să o efectueze la București.

"Avem foarte mulți români în Ucraina și pot să vă spun că ideea mea cu vizita în Ucraina a fost, de fapt, să mergem împreună în zona Bucovinei ucrainene, ca să subliniem că ne preocupă. Acum vă dați seama că această lege a venit într-un moment foarte nepotrivit și întreaga abordare, după părerea mea, trebuie pusă în discuție. În consecință, când am aflat de această lege, am contramandat vizita mea în Ucraina și am contramandat și primirea președintelui Parlamentului, care se anunțase pentru sfârșitul lunii septembrie la mine, dând astfel semnale diplomatice extrem de puternice. Anularea unei vizite prezidențiale este un semnal extrem, extrem de dur", a mai spus Iohannis.

Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Iohannis atât pe căile diplomatice, cât și verbal, direct președintelui Ucrainei, pe care șeful statului român l-a întâlnit cu ocazia reuniunii Adunării Generale ONU.

"Întâmplarea a făcut că l-am întâlnit pe președintele Poroșenko pe holurile ONU și normal că ne-am salutat și i-am spus pe scurt aceste lucruri. I-am spus și direct că nu voi face această vizită până când nu există un progres pe această lege a educației și că sunt foarte neplăcut surprins de această evoluție, în condițiile în care domnia sa avut o abordare, cel puțin față de mine, foarte deschisă, când a venit vorba despre românii din Ucraina. Deci, am transmis această abordare pe care o am și pe căi diplomatice și, iată, și direct președintelui Poroșenko. Și-a continuat drumul foarte îngândurat și sper să reușim să avem o abordare care permite românilor din Ucraina perspectiva totuși să-și continue învățământul în limba română", a precizat Iohannis.

Rada Supremă a Ucrainei a adoptat, pe 5 septembrie, o nouă versiune a Legii educației, care conţine impunerea de restricţii școlilor ruse, ungare și române. Minorităților etnice li se va permite să studieze în școli doar anumite materii în limbile native. Conform noului program educațional, doar una sau mai multe materii pot fi studiate în instituțiile educaționale în două sau mai multe limbi, limba statală, engleza sau altă limbă oficială a UE.