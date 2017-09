Lia Bugnar este mama lui Marcel Iureș în filmul „Octav”

Lia Bugnar este un alt nume care confirmă distribuția de excepție a lung-metrajului românesc „Octav”, care se va lansa în toamna acestui an. Personajul pe care Lia îl interpretează în film marchează profund destinul tânărului Octav, rol jucat de Eric Aradits.

Rolul său, de mamă a tânărul Octav, este definitoriu pentru profilul uman de mai târziu al acestuia. Amprenta acestui episod familial este vizibilă în evoluția personajului (interpretat la maturitate de Marcel Iureș), care încearcă cu onestitate la bătrânețe să-și exploreze trecutul pendulând între emoție și nostalgie.

Lia Bugnar este un artist complet care ocupă un loc aparte pe scena românească, remarcându-se atât ca actor de teatru și film cât și ca dramaturg, scenarist și regizor.

Lia Bugnar şi Eric Aradits în Octav. Credit foto Adi Marineci

În 1995, Lia Bugnar a absolvit Academia de Teatru şi Film, specializarea Actorie, la clasa profesoarei Sanda Manu. A fost distribuită în montările unor regizori de teatru de renume, precum: Alexandru Tocilescu, Adrian Pintea, Andrei Şerban și Dragoş Galgoţiu. Ulterior s-a afirmat ca dramaturg şi regizor de teatru în mediul independent. Dintre piesele sale amintim: Şapte dintr-o lovitură, Fata din curcubeu, Aici nu se simte, Două liniuţe, Felii, Jocul de-a adevărul, Noi 4, Oase pentru Otto, O piesă deşanţată, Matrimoniale etc.

Pe lângă un portofoliu cinematografic impresionant ca actor, Lia Bugnar, în domeniul filmului, a semnat scenariile: Camera ascunsă (alături de Ana-Valentina Florescu), După ea, Bună! Ce faci?, Violeta, la cortesana (alături de David Casals-Roma), Rămâi cu mine, Perfect sănătos (alături de Anca Damian) etc.

Biletele la Premiera de Gală, care va avea loc pe 4 octombrie, sunt puse în vânzare în rețeaua Eventim și pe eventim.ro.

Filmul va avea lansarea oficială în cinematografe pe data de 6 octombrie 2017.

Teaserul filmului, creat de Good Hands:

Mai multe detalii despre filmul OCTAV se găsesc și pe Pagina de Facebook.

Lung-metrajul „Octav”, în regia lui Serge Ioan Celebidachi, este o coproducție România — Marea Britanie, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, iar producător este Adela Vrînceanu-Celebidachi.

Finantatori: Cinema City, OMD Romania, Mediaedgecia, Mediacom, Mindshare, Nestle, Zambeste Romania – powered by GSK, Orange, Procter and Gamble International Operations SA, Catena, eMAG, Timisoreana, Hochland, Boiron, Mars Romania, Terapia, Chio, NutLine, Carrefour Romania, Persil, La Strada, Philadelphia, Edenia, Corso, Media Trade Services, Provident Financial, Silva, Tymbark Maspex, Hornbach, Caroli, Noriel, Brico Dépôt, Pepsi, Toortitzi, Hervis Sport&Fashion, Engie, Metro Cash&Carry, BRD- Groupe Société Générale, Scandia Sibiu, Borsec, Praktiker, Ferratum, MediaVoice MT, Univer, Spoon Media, Raiffeisen Bank, Sendo, Frosta, Croco, Media Tour MV, Coseli, Sanador.

Partener media principal: Pro Cinema

Parteneri: Humanitas, Regiotrans, Carturesti, Muzeul Bucuresti, Diverta

Parteneri media: Europa FM, Evenimentul Zilei, Agerpres, Burda Romania, Revista Cariere, Romania Libera, Revista Tango, Revista Forbes, Blue Air Magazine, Revista Sinteza, Dilema Veche, Observator Cultural, Cotidianul, Suplimentul de Cultura, Historia, Q magazine, hotnews.ro, larevista.ro, cinema.ro, eva.ro, life.ro, blogatu.ro, ralucauluiteanu.eu, liternet.ro, romaniapozitiva.ro, sfatulparintilor.ro, roportal.ro, garbo.ro, catchy.ro, manager.ro, B-critic.ro, cinemarx.ro, movienews.ro, aarc.ro, cinefiluldeserviciu.ro, cinemator.ro, cinefan.ro, filme-carti.ro, a7arta.ro, pedagoteca.ro, lapunkt.ro, artout.ro, literaturadeazi.ro, nighton.ro, raftulcuidei.ro, europunkt.ro, iqool.ro, playu.ro, autentici.ro, calendareevenimente.ro, idealmariaj.ro