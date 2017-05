Liceenii, victimele fițelor unor primari țâfnoși

Măsura interzicerii paradelor stradale pentru absolvenții de licee în câteva orașe, printre care Câmpina, Bacău și București, i-a luat prin surprindere atât pe elevi, cât și pe profesorii lor.

Un singur director a avut curajul să o înfrunte pe Gabriela Firea, aceasta negând, în cele din urmă, interzicerea paradelor. Curios este faptul că în Voluntari, cu o zi înainte, parada absolvenților a fost condiționată de purtarea unor eșarfe tricolore și de scandări.

Teleprimărița Capitalei s-a ales cu reacții negative din partea unor profesori, dar mai ales a absolvenților. Edilul le-a transmis să-și țină paradele „pe trotuare sau în curtea școlilor“. Directoarea liceului Gheorghe Șincai, Silvia Mușătoiu, i-a transmis Gabrielei Firea: „Lăsați paradele liceenilor să se deruleze! Sunt scurte, decente, sunt pline de tinerețe și bucurie (…) Parada absolvenților ar trebui să umple Capitala de bucurie. Ar trebui, poate, să devină o tradiție. Ați aprobat tot felul de manifestații, pentru tot felul de interese sau idei. Absolvenții de liceu nu poartă interese la parada lor, nu scandează altceva decât mândria reușitei lor. Cu ce și pe cine deranjează? (…) Nimeni, dar nimeni altcineva, în afara consilierilor dumneavoastră, nu a asociat, în vreun fel, parada absolvenților cu problemele curente ale traficului bucureștean“. Neautorizarea paradei absolvenţilor a fost confirmată de directorul Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale, Andreia Mihaela Beatrice Bodea. Aproape în lacrimi, absolvenții își declarau dezamăgirea: „Ne pare rău că nu am fost pe șosea, ca generațiile trecute, și am stat pe trotuar și nu am văzut mai nimic. Părinții nu au văzut nimic. Asta a fost trist!“, spunea Cosmin. „Sunt destul de dezamăgit, nu cred că făceam un deranj atât de mare, încât să nu dea voie“, afirma Rareș. Traficul a fost dat totuși peste cap de către părinți. Absolvenții din Câmpina au reușit să atragă atenţia întregului oraş. Ei au străbătut străzile oraşului în plin trafic, jumătate ieşiţi pe geamurile maşinilor. Au claxonat, au strigat în gura mare şi au fluturat eşarfe. Ei au ignorat complet orice sancţiune pe care ar fi putut să o primească în trafic, dar și posibile pericole.

După episodul discursului la începutul anului școlar, ținut de Florentin Pandele cățărat pe o masă, primarul de Voluntari nu a postat nicio fotografie de la parada absolvenților. Pentru el și soția lui evenimentul anului a fost cucerirea Cupei României a echipei de fotbal. Ambii primari au postat câte o fotografie pe paginile personale de Facebook cu semnul victoriei, spre amuzamentul bucureștenilor. Parada absolvenților din Liceul Voluntari a avut loc în dimineața zilei de 25 mai a.c. Dintr-o postare a unui localnic aflăm că, „tineri în costumația celor ce au terminat liceul au trecut pe strada mea cu vuvuzele, iar mașina de poliție era în fața coloanei. Peste robe aveau eșarfe colorate, cei din primele rânduri aveau eșarfe roșii, apoi galbene și la final albastre. Am ieșit la poartă pentru că nu înțelegeam ce se petrece și brusc mi s-a făcut frică și silă, strigau: PSD! PSD! Mă întreb, ei sunt tinerii frumoși și liberi, ei sunt viitorul acestei țări?“