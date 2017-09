Liderii PSD, reuniune pentru calendarul adoptării legilor justiției

Comitetul Executiv Național al PSD se întrunește, vineri, la Sucevița, pentru a dezbate prioritățile legislative ale partidului, cele mai importante fiind legile justiției, cărora social-democrații trebuie să le stabilească un calendar de adoptare în Parlament.

Liderii social-democrați vor dezbate, vineri, la Sucevița, prioritățile legislative ale PSD pentru următoarele luni ale sesiunii parlamentare, urmând a fi făcută și o evaluare a activității guvernamentale. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, luni, că la ședința Comitetului Executiv Național al PSD de la Suceviţa nu se va pune problema unor remanieri, dar se va prezenta evaluarea miniştrilor şi a Guvernului. „Evaluarea va fi prezentată, va exista, am vorbit şi cu premierul. Nu se va pune problema unor remanieri”, a spus Dragnea.

Liviu Dragnea a enumerat și prioritățile legislative care vor fi discutate la Sucevița. „La CexN finalizăm o lege important prevăzută în programul de guvernare, referitoare la faptul că, dacă o instituţie a statului cere un document unei firme, acel document să fie obţinut de la acea instituţie şi de către celelalte instituţii. Mai avem Legea prevenţiei, Legea parteneriatului public-privat, Codul administrativ. Sperăm ca ministrul Tudorel Toader să prezinte un calendar pe Legile justiţiei - am înţeles că depinde şi de un aviz al CSM - vom discuta Legea pensiilor, ca să avem o decizie finală”, a mai spus Dragnea.

PSD va trebui să decidă calendarul adoptării în Parlament la o zi după ce CSM a dat avizul asupra acestora, unul negativ. Dezbaterile parlamentare asupra acestor legi se anunță tensionate, în condițiile în care atât președintele Iohannis, cât și liderul PNL, Ludovic Orban, au cerut coaliției guvernamentale să nu ignore punctul de vedere al CSM.

Un alt punct pe ordinea de zi a CExN va fi stadiul adoptării în Parlament a OUG privind introducerea supraaccizei la carburanți. Comisia de buget-finanțe din Senat, întrunită marți, a avizat negativ ordonanța prin care au fost majorate accizele la carburanți, decizia fiind luată inclusiv cu votul senatorilor PSD din comisie, situație care a provocat nervozitatea liderului PSD față de poziția președintelui comisiei, senatorul PSD Eugen Teodorovici.

„Eu cred că la domnul Teodorovici este o altă problemă. Dumnealui a venit astă primăvară şi mi-a zis că ar vrea să fie preşedintele comisiei economice. Am rugat colegii din Senat să îl susţină ca preşedinte, probabil din cauza acestei funcţii are aceste atitudini. Adică e o funcţie care poate să-l tulbure foarte mult, la asta mă refeream”, a spus Dragnea.

El a arătat că votul dat de Comisia de buget-finanţe împotriva Ordonanţei va fi discutat la CExN de la Suceviţa, de vineri, şi la grupurile parlamentare ale PSD de săptămâna viitoare. „În legătură cu votul Comisiei de Buget-Finanţe o să avem o discuţie şi în CExN de la sfârşitul acestei săptămâni şi săptămâna viitoare în grupuri pentru că trebuie să facem un efort să ne aducem toţi aminte că această majoritate parlamentară este constituită ca să susţină un Guvern, nu să-l blocheze”, a spus Dragnea.

O altă lege a cărei soartă rămâne în suspans este varianta modificată a Legii referendumului. Camera Deputaţilor a adoptat, pe 5 septembrie, proiectul de modificarea a Legii refrendumului care prevede că are referendumul trebuie să fie organizat în termen de 30 de zile de la adoptarea proiectului de revizuire a Constituţiei. Între timp, PNL a atacat la Curtea Constituțională legea, iar CCR a amânat decizia, fapt care poate influența data la care va avea loc referendumul privind definirea familiei în Constituție. PSD își propusese, la începutul acestei sesiuni parlamentare, ca referendumul să aibă loc în această toamnă.

Alte priorități legislative ale PSD au fost stabilite la precedenta reuniune a Comitetului Executiv Național din 2 septembrie, de la Mamaia. După aproape o lună însă, multe din proiectele prioritare nu au avansat în dezbaterea parlamentară - legea parteneriatului public-privat, legea prevenţiei, legea privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, legea vaccinării şi legea privind înfiinţarea Casei de Comerţ a României - urmând ca social-democrații să stabilească care va fi soarta lor în lunile care au mai rămas din sesiunea parlamentară în curs.