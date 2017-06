Liga Campionilor: fericirea lui Zidane și "coșmarul" lui Allegri

Antrenorul Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, după ce formația sa a câștigat pentru al doilea an consecutiv Liga Campionilor, că nu putea visa la mai mult în acest an cu echipa sa care a câștigat și titlul în Spania.

''Sunt extrem de fericit. A fost un an spectaculos. Nici în vis nu ne puteam dori mai mult. Am câștigat titlul în ultima etapă și a fost foarte dificil să ajungem în finala Ligii Campionilor pentru al doilea an consecutiv, dar am reușit. Am jucat ca o echipă mare. Prima repriză a fost dificilă, dar în a doua am fost clar superiori. Am presat mai mult și am câștigat meciul și la capitolul fizic. În prima repriză, Juventus a fost foarte puternică, a avut multe mingi și posesia. La pauză le-am spus jucătorilor să continue ceea ce au făcut , dar să pună mai multă energie în jocul de pase și în presing. Jocul nostru de pase și mișcarea în teren au fost fantastice. Nu este ușor să înscrii 4 goluri împotriva lui Juventus. Cheia succesului nostru în acest sezon a fost că fiecare jucător s-a simțit important și și-a adus contribuția. Unitatea de grup a fost fantastică. Când ai acest lucru în echipă, plus talent, atunci ai o șansă bună. A muncit foarte mult tot sezonul și fiecare jucător a fost important, asta a fost cheia succesului'', a spus Zidane.

La rândul său, Massimiliano Allegri, antrenorul Juventus Torino, învinsă de Real Madrid, și-a felicitat jucătorii, menționând că nu a crezut niciodată că sunt favoriți.

''Vreau să-i felicit pe băieți pentru ce au reușit în acest sezon, care a fost unul extraordinar. Am câștigat titlul, cupa și am ajuns în finala Ligii Campionilor, așa că trebuie să le mulțumesc. În prima repriză am jucat minunat, în a doua, Real a apăsat pe accelerator și nu am fost capabili să răspundem. Fotbalul poate fi un coșmar, așa cum a fost șutul lui Casemiro deviat în poartă de Pjanic. Nu am crezut niciodată că suntem favoriți. Real Madrid nu a ajuns în finală prin noroc. Au jucători mari, s-au apărat foarte bine, așa că nu a fost ușor pentru atacanții noștri să pătrundă. Am făcut o primă repriză mare, dar după ce am primit al doilea gol nu am mai reușit să ne menținem în joc. Trebuie să învățăm când să accelerăm și când să încetinim. Nu cred că Juventus a ajuns la un final de ciclu. Buffon și Barzagli vor fi alături de noi și sezonul viitor, mai au mult de dat echipei. Juventus este încă în creștere, în progres și dacă aducem câțiva jucători noi vom fi cu adevărat competitiv și sezonul viitor al Ligii Campionilor'', a declarat Allegri, care nu a reușit să aducă pentru Juventus un al treilea trofeu de campioană a Europei după o așteptare de 21 ani.