Derapajele naziste ale unui vicepreședinte ALDE

Cătălin Beciu, vicepreşedinte fondator ALDE, fost secretar de stat în guvernul Ponta, a scris despre protestatarii împotriva legii grațierii că au participat la o "manifestație nazistă", iar despre protestatari că sunt ”niște cretini".

Cătălin Beciu este vicepreşedinte fondator ALDE și a fost secretar de stat la Departamentul Mediul de Afaceri în guvernarea Ponta. Seria sa de postări pe postări Facebook a șocat opipia publică.

Joi seara, la scurt timp după declanşarea scandalului, postările nu mai puteau fi preluate. Însă un student la drept le-a salvat și le-a făcut publice.

Sunt de acord cu Badea. Din nou.

Este război, cu tot ce înseamnă asta.

E mutilant, e cu sânge, e cu morți.

Urlau nişte cretini USR-işti ( deşi mă exprim pleonastic ) că ne întoarcem la anii 90'. Păi, cretinilor, nu ne întoarcem, ci ne îndreptăm către. Nu de alta, dar acum suntem în anii 50'.

Corupția din procuratură şi sistemul penitenciarelor trebuie pedepsită.

Ăstia sunt defecți, defecți rău de tot.

Nişte animale.

Auzi: "amnistia pune în pericol drumul european..."

Să moară mă-ta?

Nu cumva îl pui tu?

Javrelor!

Împuțiților!

Animalelor!

Editez.

M-am enervat! Rău!

Am o intrebare: dacă mai ies ăstia, vine cineva cu mine, în fața lor?

Eu m-am mai dus o dată, singur, când au ieşit "tinerii frumoşi şi liberi". La câteva minute a mai venit un prieten şi...atât.

Câți veniți?

Sau, veniți?

Ieri a avut loc prima manifestație nazistă, din ultimii şaptezeci de ani, în România.

Au iesit nişte cretini care vor tortură în locul privării de libertate şi lagăre de exterminare în locul închisorii.

Mai vor şi încălcarea Constituției, care garantează dreptul la demnitate şi la tratament uman.

Animalelor, mi-e scârbă de voi. De toți ăia care ați fost pe stradă, aseară. Atât de scârbă încât aş ieşi împotriva voastră, tot acolo, în stradă.

Doar că vreau să fiu sigur că pot să respect Constituția, care vă garantează dreptul la viață...

Astăzi, nu sunt sigur.

Fac spume când văd nazişti.

Multe spume.

Jos Koveşi, Iohannis, Mungiu Micțiunedi si, în general, jos cretinii şi naziştii!

Editez:

A, ştiu că limbajul nu-i politic.

Şi?

Sunt om de afaceri.

Agitatie mare pe fb, legata de postarea mea.

Normal, DIGI e in varful trebii.

Ok.

Pai, să acceleram.

Va explic din nou, ca sa nu o mai dam pe dupa cires.

1) Romania are lagare de exterminare, in loc de închisori;

2) Romania torturează deținuții, asa cum aflam zilele astea, desi oamenii aia trebuie sa fie doar privați de libertate;

3) Romania nu respecta Constitutia, această lege fundamentală garantând tuturor dreptul la viață şi la demnitate;

4) Orice manifestant impotriva unei legi a amnistiei, avand in vedere ca cele de mai sus sunt adevarate, incurajează tortura şi lagărele. Asta, în literatura de specialitate, are legătură cu nazismul;

5) Punctul 4 ar fi discutabil dacă în discuție ar fi fost sistemul de detenție din Norvegia, unde nu se sinucid 120 de oameni pe an;

6 ) Este evident că avem o justiție abuzivă, ceea ce ne face să credem ca prin puşcarii sunt şi oameni nevinovați, abuzați, pentru care amnistia este ultima speranță;

7) Cei care ma înjură pe fb ar trebui să tacă, fiindcă eu am dovedit că am avut dreptate, in tot ceea ce am afirmat în ultimii ani, în vreme ce ei au ratat mereu.

8) Gâdea difuzează chiar acum un pixel albastru, din care rezultă clar că avem poliție politică;

9 ) Ştiu, dacă mă înjurați nu vă place Antena 3;

10) De data asta o întrebare: Cum vi s-a părut confuzia Codruței Koveşi legata de data comenzii biletelor lui Ghiță, care era, de fapt, data înființării agenției care a emis biletele?

11) Coldea? Tot pixel albastru?

12) Iohannis e mediator şi echidistant? Probabil şi cu un trecut perfect...

Bine.

Pace tuturor!

PS

Inainte sa imi analizati limbajul folosit in postare, la adresa manifestantilor, va atrag atentia ca m-au facut mizerabil, prin scandări, la maxima audiență, pe toate televiziunile:

"PSD si ALDE, aceeaşi mizerie". Asta strigau gingaşii, la care adăugau îndemnuri să fim arestați, normal, cu toții. Catalin Beciu · Uite-i, mă, ce draguți sunt...

Cretinei, n-am avut în viața mea vreo treabă cu corupția.

Muncesc, donez, construiesc şi ajut oameni.

N-am candidat la nimic, niciodată.

Nu voiam să vă mai spun că mi-e scârbă de voi, dar m-am răzgândit. Catalin Beciu · Sau...

Nazişti din toate țările, uniți-vă!

Nu contează că nu sunt penal, nu contează că n-am candidat în viața mea la vreo poziție în Parlament.

Cine mai crede că n-am avut dreptate?

Presimt că vă mai pot livra vreo câteva.

Răbdare...

Mai are cineva loc suplimentar în frigider?

Al meu e plin ochi...

Premierul Victor Ponta l-a numit, în ianuarie 2015, pe Narcis Cătălin Beciu, membru al PLR Prahova, în funcţia de secretar de stat în Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri. Potrivit CV-ului său public, Narcis Cătălin Beciu a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu, dar şi cursurile de Brokeraj ale Bursei Române de Mărfuri şi doctoratul la UPG Ploieşti.