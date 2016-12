Limbile în care au fost rostite ameninţările la adresa lui Sevil Shhaideh

Sevil Shhaideh, prima propunerea a PSD pentru funcția de prim-ministru, refuzată de președintele Iohannis, a dezvăluit că familia ei a primit amenințări telefonice și pe rețelele de socializare, în română, engleză și arabă, conform romania tv.

Sevil Shhaideh, prima propunere a PSD pentru funcția de premier, susține că perioada dintre nominalizare și refuzul lui Klaus Iohannis a fost una foarte grea, pentru că a fost o presiune uriașă asupra ei.

"Nu-i ușor, avem o familie puternică, dar avem și doi copii, iar pentru ei evenimentele din această perioadă au un alt înțeles. A trebuit să protejăm doi adolescenți, să nu-i lăsăm să se uite la televizor, în presă.

În toată această perioadă nu a fost ușor, eu nu am SPP, nu am protecție, nici când am fost ministru nu am avut. Când te duci acasă și te uiți la toate realizările, la toată munca pe care ai depus-o, te gândești că țara asta merită să muncești pentru ea.

Familia mea a primit vestea de la televizor, nu am spus copiilor, nici mamei mele. Au primit vestea puțin timorați, pentru că nu știu ce înseamnă această responsabilitate. Refuzul, poate așa a vrut Dumnezeu", a declarat Sevil Shhaideh, la România TV.

„N-am crezut că o să ajungem și intr-adevar au fost cateva telefoane de amenintari. Din aceste considerente nici nu am mai raspuns la telefon. Problema a fost cand deja pe conturile de Facebook ale copiilor si ale sotului au inceput niste mesaje si apoi niste amenintari. Nu as vrea sa va reproduc acum, pentru ca nu e cazul sa afle toata tara”, a declarat Shhaideh la A3

„De cateva luni avem doi copii, o fetita de 18 ani si un baiat de 15 ani. Sunt cetateni romani, incearca sa inteleaga ce se intapla in jurul lor acum. Eu am 52 de ani, eu pot sa mor maine, dar acesti copii te schimba, responsabilitatea familiei te schimba. Poate mi-as fi dorit sa fiu mai puternica, dar... (...). Pentru mine, mai importanti au fost sotul meu, copiii. Nu pot sa va explic vorbele, telefoanele, emotiile. Unele au fost in romana, unele in engleza, unele in araba. Ei toti si-au inchis toate conturile”, a mai declarat Sevil Shhaideh.