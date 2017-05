Lipsesc medicamentele pentru transplantul de celule stem

Ne-am obișnuit cu neajunsurile unui sistem bolnav și cu autoritățile care găsesc soluții numai din vorbe. Spitale care stau să se dărâme, vaccinuri lipsă, oameni care mor cu zile din neglijența unor cadre medicale sunt doar o mică parte din minusurile sistemului medical din țara noastră. Și pentru că niciodată nu sunt îndeajuns de multe probleme, a mai apărut una. Nu este nouă, dar este actuală și durează de ani de zile: medicamentele necesare bolnavilor înainte de transplantul cu celule stem lipsesc cu desăvârșire.

Procedura este una de succes în țara noastră, peste o mie de persoane supraviețuind astfel leucemiei și altor tipuri de cancer care se pot vindeca numai în urma unui transplant de celule stem. Dar ca să ajungă la transplant, ca în multe alte situații, pacienții și medicii trec prin adevărate lupte cu nepăsarea autorităților. În prealabil transplantului, pacienții au nevoie de un tratament special, prin care celule bolnave sunt distruse pentru a face loc celor noi. Însă medicamentele de care este nevoie nu se găsesc în România, iar asta de ani de zile.

Pacienții, de multe ori ajutați de medici, găsesc alte soluții pentru a-și salva viața. „Există oameni binevoitori din străinătate care aduc medicamentele. Așa se rezolvă lucrurile, între prieteni. Ministerul Sănătății nu a găsit până acum o soluție ca să aducă aceste medicamente în România“, spune Carmen Uscatu, de la Fundația „Dăruiește viață!“.

1.000 de transplanturi medulare au fost realizate din anul 2001 până în prezent la Institutul Clinic Fundeni

Ministerul Sănătății nu are habar

Deși situația durează de atâta vreme, ministrul Sănătății spune că nu știe despre lipsa acestor medicamente. „Nu am primit nicio sesizare în acest sens, că nu există medicamente pentru transplant. Dacă vor fi sesizate aceste aspecte, voi lua măsuri“, spune Florian Bodog. Există însă medici care îl contrazic. Aceștia spun că au sesizat în nenumărate rânduri ministerul Sănătății, fără a primi vreun răspuns. „Când apare posibilitatea de a face un transplant, de atâtea ori întrebăm dacă avem cu ce să facem condiționare, să facem tratamentul specific. Tot timpul trebuie să mă informez și să încerc să aflu de unde pot să aduc medicamentele necesare, cum să le aduc, la ce preț. Am sesizat ministerul nu o dată, ci de mai multe ori. Nu am primit nici până în ziua de azi vreun răspuns“, explică Doina Tămărășescu, medic specialist oncolog.

Cifre-record

Cu toate aceste condiții vitrege de tratament, transplantul de celule stem a luat amploare și la noi. De la un transplant pe an, la Institutul Fundeni din București, acum se fac peste o sută, anual, de la donatori înrudiți sau necunoscuți. Peste 1.000 de transplanturi medulare au fost realizate din anul 2001 până în prezent la Institutul Clinic Fundeni, hemopatiile maligne - leucemiile, cazurile de limfom malign, mieloamele - sau aplaziile medulare reprezentând câteva dintre afecțiunile în care această procedură este indicată și poate salva vieți. Transplantul medular cu celule stem cu numărul 1.000 a fost efectuat pe 7 aprilie anul acesta. Alina Tănase, șeful Secției de Transplant Medular Adulți din IC Fundeni și președintele Societății Române de Transplant Medular, a declarat că procedura de transplant medular poate salva vieți, iar profesioniștii din domeniu au misiunea de a face cunoscute progresele din domeniu.

„Prin activitatea de transplant medular adulți pe care o coordonez, dar și a societății pe care o reprezint, dorim să venim în sprijinul pacienților care au nevoie de această procedură și să asigurăm extinderea activității de transplant medular în România, prin dezvoltarea de parteneriate între toți factorii implicați, dar și între centrele de profil din țara noastră“, a declarat conf. dr. Alina Tănase, șeful Secției de Transplant Medular Adulți din IC Fundeni și președintele Societății Române de Transplant Medular. Primul transplant medular din cadrul IC Fundeni a fost realizat în anul 2001, iar în anul 2003 a fost realizat primul allotransplant cu donator înrudit.