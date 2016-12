Liviu Dragnea riscă să facă praf şi pulbere rezultatul teribil al PSD

Acest rezultat obţinut de PSD ar trebui să-i ţină pe liderii partidului cu picioarele pe pămînt. Exact acum patru ani, în formula USL, chiar alături de cei pe care acum i-a bătut măr, PSD a avut o imensă majoritate, mult mai stabilă decît cea de acum, şi, cu toate acestea, Puterea lui s-a făcut praf. Acelaşi lucru se poate întîmpla şi acum.

Tentaţia lui Liviu Dragnea de a deveni prim-ministru este uriaşă şi poate chiar legitimă, avînd în vedere scorul obţinut de PSD sub conducerea sa. Cu toate acestea, cu puţină luciditate, Liviu Dragnea însuşi ar trebui să-şi dea seama la ce risc imens se expune, atît din cauza condamnării pentru Referendum, cît şi în perspectiva unei noi condamnări în dosarul Bombonica. Am scris de atîtea ori aici că prima lui condamnare are toate ingredientele unui proces politic, însă acest fapt nu schimbă prea mult datele problemei decît dacă acea sentinţă ar fi desfiinţată, de pildă, la CEDO. Altfel, oricine va striga în gura mare că România are ca prim-ministru un condamnat penal!

Să presupunem că, totuşi, Liviu Dragnea va fi desemnat şi validat ca premier. Să nu-şi dea el seama, ca vechi politician, ce consecinţe vor decurge din acest lucru? O lege a amnistiei, foarte necesară în acest moment, ar fi interpretată ca acţiune în favoarea sa, o schimbare la nivelul DNA ar avea aceeaşi interpretare etc. Chiar şi numirea unui ministru al Justiţiei din cadrul PSD ar genera astfel de etichete, mai ales că nu am observat în declaraţiile de pînă acum că alianţa PSD-ALDE s-ar fi gîndit să numească în această funcţie magistraţi precum Gabriela Baltag sau Dana Gârbovan!

Un pic de luciditate din partea lui Liviu Dragnea ar duce la o concluzie cît se poate de logică: propunerea de prim-ministru trebuie să fie acordată cuiva din interiorul PSD care este în afara oricărei interpretări ce ar da posibilitatea Opoziţiei de a o contesta! Cel puţin în acest moment, în care - în mod sigur - toate forţele ostile PSD vor face tot felul de strategii, de scenarii care mai de care mai spectaculoase pentru „bombardarea” continuă a Guvernului!

Nu spun o noutate, dar cei care acum îşi ling rănile după înfrîngerea de duminică nu vor face altceva decît să pregătească ceva care să le aline suferinţa! Avem, în acest sens, exemplul de la „Colectiv” şi tot ce s-a întîmplat ulterior, cînd majoritatea parlamentară a fost călcată în picioare, fiind instalat un Guvern pe care nimeni nu-l putea anticipa cu cîteva zile înainte de tragedie!

Nu cred că Liviu Dragnea este atît de naiv încît să creadă că victoria PSD din aceste alegeri o va face pe Laura Codruţa Kövesi mai pesedistă şi mai îngăduitoare cu liderii partidului sau pe şefii serviciilor secrete să dea „delete” fişierelor adunate în ultimii ani cu informaţii despre aceştia.

În opinia noastră, se va întîmpla exact invers! Adică, va urma, după o scurtă perioadă de linişte, o bătălie exacerbată pentru ca acest rezultat de la alegeri să treacă în plan secund. Sînt în stare să fac pariu cu oricine că încă înainte de apariţia ghioceilor vom asista la o ofensivă a „structurilor” împotriva PSD şi ALDE! Memoria populară, se ştie, este de scurtă durată şi, mai ales, nu este selectivă, aşa încît, exact ca la „Colectiv”, un grup bine organizat, de 30-40.000 de oameni, va putea oricînd să dea impresia că opinia publică a fost înşelată la aceste alegeri! Uitaţi-vă ce s-a întîmplat în SUA după ce Donald Trump a dat peste cap toate sondajele! Toate structurile lui Soros au început deja contestările, au organizat mitinguri de protest etc. Şi ei ştiu că rezultatul votului nu poate fi schimbat, dar nu vor să-l lase pe Trump cu imaginea unui mare învingător. La prima ocazie - veţi vedea! - asupra noului preşedinte al SUA se va pogorî potopul!

Dacă a luat în calcul aceste posibile acţiuni ale adversarilor săi, Liviu Dragnea va acţiona în consecinţă, adică va propune pe altcineva ca premier şi se va ocupa de o bună guvernare în următorii patru ani, fiind atent să nu facă marile greşeli pe care le-a făcut Victor Ponta (e drept, în complicitate cu Dragnea) atunci cînd s-a trezit în braţe cu o putere ce părea de neatins.

Sînt multe lucruri de îndreptat pentru ca România să intre pe făgaşul unei adevărate democraţii, astfel încît Liviu Dragnea şi PSD au şi altceva de făcut decît să dea apă la moară adeversarilor lor, aflaţi acum la pămînt!

Postul de prim-ministru este o „ţintă de orgoliu”. Adevărata provocare rezultată din aceste alegeri este însă alta: o bună guvernare, o Justiţie liberă şi independentă, creşterea nivelului de trai al populaţiei, autostrăzi. Cu astfel de realizări, Liviu Dragnea va avea mult mai mult de cîştigat decît cu un an sau doi ca prim-ministru!

Altfel - nu vreau să-i cobesc - ar putea să se trezească în faţa celei de-a doua condamnări şi poate chiar în situaţia de a-şi face bagajul pentru puşcărie! Ce ar mai rămîne atunci din satisfacţia orgolioasă de a fi şeful Guvernului? Cred că şi Liviu Dragnea este conştient că „structurile” gîndesc un asemenea plan încă din seara alegerilor, dacă nu cumva planul era făcut cu mult timp înainte!

P.S. Eu cred că acum PNL chiar se roagă la Dumnezeu ca Liviu Dragnea să fie propunerea PSD pentru postul de prim-ministru. Este singura lor şansă de a mai avea ceva de spus în următorii ani. „Liviu Dragnea – prim-ministru” este pentru liberali ca o pastilă de Viagra pentru un bătrîn care mai vrea să facă o dată ceea ce altădată făcea în fiecare zi!