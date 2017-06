Liviu Dragnea spune ce are de gând cu Sorin Grindeanu

Președintele PSD Liviu Dragnea a vorbit în emisiunea „Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea, despre o posibilă remaniere a lui Sorin Grindeanu, conform antena 3.ro.

Întrebat dacă vrea să îl schimbe pe premierul Sorin Grindeanu, președintele PSD a răspuns negativ.

„Eu nu am avut de gând și nu am de gând să îl schimb pe premierul Grindeanu”, a precizat Liviu Dragnea.

Întrebat dacă are sau nu o problemă cu premierul Sorin Grindeanu, Dragnea a răspuns negativ.

„Eu personal nu am. Eu vorbesc în ceea ce mă privește pe mine. Teoretic, nici premierul Grindeanu nu ar trebui să aibă o problemă cu mine pentru că nu au trecut 5 ani, au trecut 5 luni de când l-am propus să fie prim ministru. Este important ca acest Guvern să funcționeze”, a precizat liderul PSD.

Despre decizia CCR

Dragnea a vorbit și despre decizia Curții Constituționale. Astăzi s-a decis că este la latitudinea Parlamentului să impună un prag în cazul abuzului în serviciu, după ce a discutat excepția de neconstituționalitate a unui articol din Codul penal care reglementează infracțiunea de abuz în serviciu, invocată de Bombonica Prodana, fosta soție a președintelui PSD, în dosarul angajărilor la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman.

„Curtea Constituțională a rămas consecventă. Prin decizia de azi, Curtea Constituțională a bolduit prima decizie, care să zicem că era ințeleasă greșit de către unii. Și anume că toată discuția s-a învârtit în jurul acelui prag. Curtea vine și spune acum mult mai explicit că Parlamentul trebuie să facă două lucruri, să stabilească un prag valoric și să stabilească intensitatea vătămării”, a precizat liderul PSD.

Parcursul Legii Salarizării

Șeful social democraților s-a referit Legea salarizării și a explicat care va fi exact parcursul acesteia. Mai mult, Liviu Dragnea a mai precizat că aceste creșteri sunt mai mari decât s-a discutat inițial

„Noi nu am spus nici în campanie, nici după alegeri că toată legea va intra în vigoare de la 1 iunie. Asta este o greșeală, eu nu am spus așa ceva niciodată. Am explicat că va fi până în 2020 o etapă, până în 2022, o etapă”, a precizat liderul PSD.

„Până acum s-au adoptat deja câteva creșteri pentru educație. Din această vară, de la 1 iulie va apăre un voucher de vacanță, valabil un an, și vor hotărî când să îl activeze”, a mai spus Dragnea.

Iohannis în SUA

A avut o părere și despre vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite.

„Îmi doresc să fie o vizită bună. Este șeful statului, care se numește România, este într-o vizită importantă în Statele Unite. Va avea o întâlnire cu Donald Trump, care este președintele Americii. Pentru noi ca națiune este bine. Este un partener strategic extrem de important pentru noi”, a spus Liviu Dragnea.