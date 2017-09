Liviu Dragnea: Un atac violent la Guvern

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat duminică seara, la Antena 3, că se așteaptă să fie chemat la DNA în dosarul Belina, la fel și fiul său, lansând o avalanșă de acuzații.

Despre dosarul DNA și lacul Belina

"În primul rând mi se pare un al doilea atac violent la o altă putere a statului, un atac violent la Guvern. Noi discutăm aici despre emiterea unei Hotărâri de Guvern și adoptarea ei, o Hotărâre de Guvern care face parte din categoria celor câteva sute sau mii care au fost adoptate în România, și anume transfer de proprietate din public în public, cu precizare importantă — pe cinci ani. Eu am citit doar comunicatul DNA-ului, în rest m-am uitat la dumneavoastră și la ce s-a mai vorbit în presă și la alte comentarii și informații pe surse. Noi discutăm de un transfer nu către un privat, ci către o instituție publică, Consiliu Județean, deci, de la public la public. Și nu sunt sigur că nu au mai fost în istorie transferuri de proprietate către o autoritate locală, pentru ca acolo să se facă o investiție, privată. Ceea ce mie mi se pare foarte bun ", a declarat Dragnea întrebat de acțiunea procurorilor DNA în dosarul "Belina".

În cazul "Belina", a susținut el, este vorba de "o suprafață de teren plină de bălării, cum este toată fâșia Dunării, și cu niște betoane, pe care noi le știm de copii".

"Acolo am copilărit, în acea zonă, care conține și niște bălți. Această proprietate a fost transferată de la domeniul public al statului în domeniul public al județului Teleorman, deci, tot în public, și atât", a spus Dragnea.

"Toate bălțile din România sunt închiriate la firme private pentru a le exploata piscicol, toate. Și aceste bălți, celelalte zeci, zeci de mii de bălți din România au fost închiriate și înainte sunt și acum și o să fie și după aia, că așa este firesc (...) Ar trebui anchetate toate miile de închirieri pentru toate bălțile din România. Oriunde în această țară există o baltă a Apelor Române și dacă sunt la autoritățile locale, se închiriază, cred că în 99% din cazuri. Dar, acolo sunt mai multe firme, adică mai multe firme care au închiriat pe acea perioadă și au închiriat ulterior, din ceea ce am văzut. După părerea mea, dosarul ăsta este o ficțiune, sigur, are consecințe reale, cu două doamne ministru foarte importante, pe Dezvoltare și pe Fonduri Europene, foarte importante. Și, miza nici măcar nu cred că mai sunt eu, cred că miza, de fapt, este PSD-ul", a precizat Dragnea.

"După părerea mea, pe lângă această intenție de a distruge PSD-ul și, putem dezvolta, cred că este și această dorință de a preveni un eventual raport rău, să zicem (al Inspecției Judiciare pentru DNA — n.r.), habar n-am. Să spună că, de fapt, raportul este rău pentru că s-a început acum o acțiune împotriva PSD-ului, împotriva membrilor Guvernului și așa mai departe, pentru că eu nu am mai văzut alte acțiuni la DNA (...) de câteva luni de zile ", a afirmat liderul PSD.

”Am auzit că nu vor să se limiteze la mine, am primit mesaje că vor să-mi ia și copilul, vor să-l rețină. Este o luptă între abuz și democrație, între metode de poliție politică și metode democratice”, a apreciat Dragnea.

”Sunt judecători din CSM care sunt presați. Inspectia Judiciară este presată. Eu sunt țintă. PSD e țintă. Tăriceanu e țintă, Guvernul e țintă. Parlamentul e țintă", a acuzat liderul PSD.

Despre declarațiile lui Codrin Ștefănescu privindu-l pe George Maior

”Nu știu dacă George Maior are gândul ăsta, de a prelua PSD, cum a spus Codrin Ștefănescu. Dacă îl are, înseamnă ca a uitat ce e PSD. PSD e o Românie mai mică, un partid mare, așa ceva nu se poate face”, a spus Dragnea.

Întrebat dacă a avut o relaţie bună cu Maior, când acesta era directorul SRI, Dragnea a răspuns: „Da, am avut o relaţie bună. Am auzit că era prieten doar cu cineva, dar eu am avut o relaţie bună cu instituţia. Eu primeam rapoarte ca beneficiar, rapoarte care ţineau de competenţele mele ca vicepremier, şi le fructifica, trimiteam şi răspunsuri”.

Chestionat dacă crede că „pe faţă” Maior avea o relaţie bună şi „prin spate” dădea ordin să i se facă dosar pentru referendum, Dragnea a răspuns: „Da. Nu cred, sunt sigur”.

Întrebat dacă ştie acest fapt, liderul PSD a răspuns afirmativ: „Da. Asta-i viaţa”.

Despre legile justiției

”Noi nu cedăm, nici măcar un pas înapoi, cu toate presiunile. Legile justiției vor fi aduse în parlament, dezbătute și aprobate cu consultare serioasă.

În SRI, au fost și poate mai sunt oameni necinstiți, care au fost implicați în aceste culoare ale morții, cele din justiție care duceau la completele morții, expresia aceasta o folosea toată lumea. Asta va controla Comisia de control a SRI”, a adăugat Liviu Dragnea.

Despre o chemare la DNA

”Nu am fost chemat la DNA”, a spus Liviu Dragnea. Întrebat dacă se așteaptă la o citație în acest sens, șeful PSD a răspuns afirmativ.

”Păi sigur, nu cred că nu mă cheamă, ar fi fără final, nu?”, a spus Dragnea.

Despre votul la cererea de urmărire penală a Rovanei Plumb

”O să se uite și în acest dosar și o să voteze cum simt ei (colegiii săi - nr.). Eu voi vota împotrivă, împotriva ridicării (imunității parlamentare — n.r.) pentru că, după părerea mea, am am spus mai devreme, este o ficțiune, este un atac serios la Guvern. Repet, sunt doi miniștri importanți pentru această țară (...) fonduri europene, Rovana Plumb, dezvoltare regională, administrație, Sevil Shhaideh. Sunt doi miniștri foarte importanți, peste o săptămână ce facem, mai ia doi nu? După aia, doi și încă doi și ne trezim că DNA-ul face Guvernul. Eu voi vota împotrivă, vă spun de acum, să țipe toți, și ambasadele să țipe, am dreptul ăsta constituțional să votez așa cum cred eu și-l voi exercita", a spus Dragnea.