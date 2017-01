Liviu Păsat: "Dacă mănânci doar în fast food, nu știi cât de bună este o salată"

Pentru oamenii maturi, azi, provocarea cea mai puternică din viață a fost adaptarea, dintr-o dată, la un sistem complet diferit de acela în care s-au născut. Până în iarna anului 1989 s-a trăit într-o subordonare asemănătoare celei militare și, în plus, cu reguli și mai severe: în relațiile dintre oameni, în interiorul României, în relațiile dintre oamenii de aici și cei din alte țări, în relațiile dintre oameni și conducerea României. Până în 1990, totul a aparținut statului, iar „drepturile de utilizare“ și regulile au fost instituite autoritar, cu canale de comunicare construite unidirecțional: dinspre conducerea statului spre oameni. Interzis contrasensul.

Printre consecințele profunde asupra noastră au fost alcătuirea unui set de valori personale - și exemple sunt supunerea, servilismul, siguranța, discreția - cu înțelegeri exagerate, pervertite față de sensurile pe care oamenii care trăiesc în democrație le-au identificat și le cunosc. Din 1990, paradigmele au fost diferite. Și pentru abordările lor, seturile de instrucțiuni, manualele de utilizare sunt total diferite. Avem nevoie de un tip de educație - „lifelong­­ learning“ (învățare pe durata întregii vieți) - care să ne completeze cunoașterile și, implicit, acțiunile folositoare unei vieți în echilibru.

Liviu Păsat a absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații. A devenit programator. Una dintre meseriile foarte bine răsplătite azi, oriunde în lume. A lucrat pentru o serie de companii multinaționale, mai mult de 12 ani. La un moment dat, s-a surprins întrebându-se ce ar avea de făcut ca viața lui să aibă o calitate și mai bună. Care ar fi nivelul următor.

Cu Gabi Szabo

„Ni s-a spus să trăim o viață împlinită, dar nu am primit niciun manual de folosire”

Liviu Păsat: Și s-a întâmplat să înțeleg repede o idee de afacere care mi-a plăcut. Și de unde petreceam mai mult de 12 ore în fața calculatorului, am început să vorbesc în public. Și tot atunci mi-am dat seama că îmi place să vorbesc despre bani. Mai mult, oamenii erau interesați de ceea ce le spun, mă ascultau. Gândirea mea tehnică, analitică, a avut nevoie de creativitate. Vorbeam despre bani în contextul unei vieți împlinite.

Cotidianul: Deci care este îndeletnicirea ta acum?

Îi ghidez pe oameni să înregistreze rezultate măsurabile, în contextul unei vieți organizate, împlinite. Sunt două situații de conectat. Și una dintre abilitățile mele este să creez strategii: îi întreb pe oameni ce vor, ce-și propun. Surprinzător sau nu, la această întrebare, cei mai mulți îmi răspund cu ușurință ce nu vor, ce urăsc. Și atunci le propun să schimbe focusul cu 180 de grade, astfel încât să găsească ce vor. Pasul următor e să traseze și să parcurgă o traiectorie între punctul A - prezentul și punctul B - scopul, obiectivul. Ce definește omul ca viață împlinită? Emoțiile frumoase, bucuria, familia, spiritualitatea, profesia, armonia fizică: sănătatea, vitalitatea; toate acestea necesită bani: hrană curată, haine curate, susținerea familiei, cadouri de Crăciun. Percepem banii, ne gândim la bani cu emoții puternice. Toate aceste lucruri sunt susținute de bani. Dar unde ne deconectăm? Am aflat, ni s-a spus să trăim o viață împlinită și nu am primit niciun manual de folosire. Sunt câteva lucruri care-i fac pe oameni fericiți. Dintre acestea, cei mai mulți cred că „banii nu aduc fericirea“. Să întrebăm pe cineva care tocmai și-a cumpărat ceva ce își dorea mult: este fericit? Am susținut seminarii pentru mai mult de 30.000 de oameni. Din toate aceste întâlniri am extras câteva șabloane. Când reușești să îi faci pe oameni conștienți de aceste șabloane pe care le utilizează, înseamnă că în acel moment ei vor reuși să schimbe direcția spre rezultate folositoare lor.

Momentul când descoperi că povestea cu barza n-a fost adevărată

Cum se întâmplă asta?

Întreabă-te ce vrei. Realizează, înțelege ce vrei și cum gândești. Și întocmește un plan de acțiune. Pe cât de simplu pare, pe atât de complicat e să punem în practică. Pentru că suntem ancorați în gândiri nefolositoare. Este ca și cum ani de zile ai antrenat o grupă de mușchi, i-ai încordat și, dintr-o dată, cineva îți cere să-i relaxezi. Am avut șansa unor întâlniri extraordinare. Dintre toate, pentru mine esențiale au fost cu Anthony Robbins, cu T. Harv Eker. Am urmat cursurile lor, le-am citit cărțile și mai târziu i-am întâlnit, efectiv. Am cules informații. Și am primit abilitatea, în timp, să adaptez toate aceste informații tiparelor de gândire de aici. Să ținem cont că România are un PIB de 140 miliarde de euro, în vreme ce SUA au 1.700 de miliarde de euro, că noi avem un salariu mediu aproximativ de 420 de euro, în vreme ce în SUA salariul mediu e de 2.300 de euro. Avem nevoie de un bun control al emoțiilor, de o flexibilizare a gândirii, de strategii și de acțiuni. Și acestea să se transforme în obiceiuri. Acesta este „pachetul“ care conduce la rezultate măsurabile.

Celor mai mulți dintre noi, părinții ne-au spus, la început, că am fost aduși de barză. Din momentul în care te naști, începi să acumulezi informație. La un moment dat, la lecția de biologie, afli despre sistemul de reproducere. Și descoperi că povestea cu barza n-a fost adevărată. La fel și cu banii. Dispare la un moment dat barza din ecuație. O altă componentă importantă pentru noi ține de emoții. Și banii sunt strâns legați de emoțiile noastre. Cuvântul propriu-zis produce atâtea emoții, mai mult decât alte cuvinte, pentru că trăim în fiecare zi în contextul nevoii de a avea bani. Și de unde primești bani? De la ceilalți. Cum? Atunci când creezi valoare pentru ceilalți. Vrei mai mulți bani? Creează mai multă valoare în beneficiul celorlalți.

„Când nu știi ce vrei cu viața ta, atunci faci parte din planul altcuiva”

Cum ești atât de sigur? Sunt atâtea exemple că acumulările nu înseamnă neapărat să realizezi lucruri folositoare pentru ceilalți…

Hoții au înțeles și ei că banii sunt la ceilalți. Dar eu vorbesc despre valori. Și despre caracter. Obezitatea în Statele Unite s-a răspândit din cauza fast food-urilor. Dacă mănânci doar de acolo, nu știi ce bună este o salată. Însă mereu întâlnim oameni și situații care ne ghidează spre înțelegere. După 30 de ani, cei mai mulți oameni devin conștienți de ceea ce vor de la viață. Primul pas este conștientizarea. Următorul este instruirea, educația. Răspunsurile la o întrebare de tipul: „Ce i-ai cere lui Moș Crăciun pentru viața ta, dacă n-ai avea tabuurile societății?“ vin în sinceritatea cu tine însuți. Când nu știi ce vrei cu viața ta, atunci faci parte din planul altcuiva. Sunt și oameni care nu vor să fie fericiți. Dar discut despre toți ceilalți. Dintre cele 6 nevoi fundamentale ale omului, una este pentru iubire. Vrem iubire, recunoștință, determinare, compasiune. Noi suntem cei care creăm aceste stări. Suntem influențați de ele, însă noi le creăm. Banii sunt legați de emoție. Stresul nu aduce bani. Până nu gestionezi emoțiile, nu gestionezi nici banii. Și Warren Buffet, unul dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, este un exemplu și pentru înțelepciune și pentru smerenie și pentru simplitate. El creează valoare.

Poți să dai exemple?

Un student care a trecut cu 5 un examen îți va spune că dacă se „stresa“ mai mult, ar fi obținut o notă mai mare. Dar nu e așa. Dacă ar fi aprofundat studiile, dacă ar fi învățat, dacă ar fi căutat o înțelegere mai adâncă, ar fi înregistrat o performanță mai mare. Am asociat stresul performanței și acumulărilor. Dar acest „stres“ apare când focusul este asupra ta. Schimbă concentrarea spre ceilalți și stresul dispare: „cum pot crea valoare?“, „cum să cresc valoare în folosul celorlalți?“. Aici este diferența. Când produci un impact pozitiv în viața celorlalți. Părinții mei au fost profesori. Le sunt recunoscător că mi-au creat acces spre toate resursele de învățare și încurajarea să învăț continuu.

Ai vrea să vorbești despre bani?

Moneda este instrumentul de măsură pentru valoarea creată și oferită. Toți avem un mediu în comun, timpul și o măsură a lui: 24 de ore. Orice nu cunoști ți se pare greu de parcurs, de întrebuințat. Comunismul ne-a pus bariere. Dintr-o dată, barierele s-au ridicat și creativitatea a devenit o valoare-resursă importantă. Responsabilitatea nu mai este a „berzei“. Învață. Acționează.