Liviu Pop, într-o misiune delicată în Ucraina

Ministrul Educației, Liviu Pop, va merge miercuri la Kiev pentru a avea o întrevedere cu autoritățile din Ucraina, după ce acest stat a promulgat, luni seară, noua Lege a educaţiei, care limitează predarea în limbile minorităţilor naţionale, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții ministerului, transmite Mediafax. Oficiali din carul Ministerului Educației au precizat că Liviu Pop are, miercuri, de la ora 15.00, o întrevedere cu autoritățile de la Kiev.

„Aceasta este una dintre cele mai importante reforme”, a transmis Petro Poroşenko, observând că legea consolidează rolul limbii ucrainene în procesul educaţional. „În acelaşi timp, Petro Poroşenko a evidenţiat importanţa respectării cu stricteţe a drepturilor minorităţilor din Ucraina”, precizează Preşedinţia de la Kiev. „Ucraina a demonstrat şi continuă să demonstreze că are o abordare privind drepturile minorităţilor conformă cu obligaţiile internaţionale, compatibilă cu standardele europene, un exemplu pentru ţările vecine”, a subliniat Petro Poroşenko.

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunţat săptămâna trecută contramandarea vizitei pe care o avea programată în Ucraina din cauza adoptării de către Parlamentul de la Kiev a noii legi a educației. "O tematică neplăcută, această evoluție din Ucraina, cu legea educației. Am avut prevăzută o vizită în Ucraina pentru luna octombrie a acestui an, vizită pe care am pregătit-o în mai multe runde de discuții cu președintele Poroșenko, ultima discuție pe această temă am avut-o cu ocazia întâlnirii NATO de la Bruxelles. Am fost foarte, foarte neplăcut surprins de evoluția din Parlamentul Ucrainei care, fără să anunțe partenerii - și suntem partenerii Ucrainei -, a promovat o lege care, după părerea noastră, contravine bunelor intenții reciproce și, practic, această lege, dacă va intra în vigoare, va limita drastic accesul minorităților la educația în limba maternă. Pe noi ne doare acest lucru", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Noua lege a educației din Ucraina este o armă în războiul pe toate fronturile dintre Kiev și Moscova, în care, de această dată, minoritatea română din Ucraina este victimă colaterală, alături de cea ungară. Rada Supremă a Ucrainei a adoptat, pe 5 septembrie, o nouă versiune a Legii educației, care conţine impunerea de restricţii școlilor ruse, ungare și române. Minorităților etnice li se va permite să studieze în școli doar anumite materii în limbile native. Conform noului program educațional, doar una sau mai multe materii pot fi studiate în instituțiile educaționale în două sau mai multe limbi, limba statală, engleza sau altă limbă oficială a UE.

Ambasada SUA la Kiev a salutat noua lege, facând referire la trecerea de la sistemul sovietic la cel cu 12 clase. Au protestat însă România, Ungaria, Grecia și Bulgaria. Ultimele două state, spun unele voci, au intervenit nu datorită prezenței vreunei minorități etnice consistente în Ucraina, cât faptului că au fost singurele guverne care au dorit să sară repede în sprijinul Bucureștiului și Budapestei.

Presa ungară vorbește despre o serie de ”portițe” în noua lege, care ar permite statelor UE cu minorități în Ucraina să scape de statutul pregătit pentru minoritatea rusă. Condiția ar fi însă cât mai multă finanțare pentru școlile respectivelor minorități din Ucraina.