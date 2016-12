Locul întunecat al Italiei bancare

Vicenza nu arată ca un loc cuprins de criză. Pe eleganta stradă Corso Andrea Palladio, numită după arhitectul renascentist a cărui operă definește urbea, localnicii stau pe terase și se bucură de cocktailuri Campari. Adesea se pot zări femei frumos îmbrăcate, cu genți Chanel, iar câte un Maserati rulează încet pe stradă. Aceasta este doar o liniște aparentă, pentru că Vicenza ascunde un adevăr supărător.

Regiunile Veneto și Toscana sunt epicentrul crizei bancare din Italia, care a costat cetățenii sute de milioane de euro. Chiar și primarul orașului, Achille Variati, a fost lovit personal atunci când acțiunile deținute la banca orașului, Banca Popolare di Vicenza (BPV), au căzut la începutul acestui an. Edilul a pierdut zeci de mii de euro, bani pe care, după cum a spus, nu îi va mai vedea vreodată. The Guardian a spus recent povestea chelnerului Francesco Bertolda, în vârstă de 43 de ani. Totul a început în urmă cu doi ani, când un manager local de la BPV le-a spus lui și tatălui său că sunt eligibili pentru asistență financiară - împrumuturi pentru orice, variind de la case și mașini la întreprinderi - în cazul în care fiecare dintre ei va cumpăra acțiuni de minimum 6.000 de euro la bancă. Astăzi, investiția de 12 mii de euro este lipsită de valoare, dar Bertolda, tată a trei copii, încearcă să își păstreze calmul. „Mulți oameni și multe companii au pierdut mult mai mult. Au pierdut milioane de oameni. Cu toate acestea, eu îi am pe băieții mei. Este adevărat, acei bani puteam să îi folosesc altfel“, a spus Bertolda.

Bani aruncați pe fereastră

Povestea decesului BPV este similar cu povestea băncilor din toată Italia. Băncile ca BPV au fost relativ rezistente imediat după declanșarea crizei financiare globale, în 2008. Dar apoi, ele s-au complăcut în automulțumire. Economia Italiei a încetat să mai crească și bănci precum BPV au strâns cu duiumul credite neperformante, zeci de miliarde de euro, bani care au fost împrumutați întreprinderilor mici și mari, care ulterior au eșuat în conformitate cu dificultățile economice. A fost o problemă pe care politicienii de la Roma au ingnorat-o. Rata creditelor neperformante ale băncilor italiene a ajuns la 17% din totalul împrumuturilor acordate, comparativ cu 2% în Germania sau 4% în Franța. Nivelul este similar cu cel din Europa de Est, numai că băncile din Italia au altă dimensiune decât cele din Bulgaria, România etc.

Acum instituțiile bancare din peninsulă dețin credite neperformante de 360 de miliarde de euro, iar BPV și alte bănci similare au devenit neprofitabile. Într-un efort de a aduce la mal bilanțul băncilor, clienților li s-au vândut în mod regulat plasamente despre care s-a spus că sunt blindate, că nu pot crea pierderi. Absolut fals!

Guvernul lui Matteo Renzi, perdantul referendumului de duminică, a stat blocat vreme îndelungată într-o dezbatere cu Bruxelles-ul legată de o potențială salvare a unor bănci, inclusiv Monte dei Paschi di Siena, al treilea grup bancar italian, dar și cea mai veche instituție financiară din lume aflată în activitate. La finele săptămânii trecute, banca a obținut un miliard de euro printr-o conversie a datoriilor în acțiuni, bani absolut necesari pentru o injecție de capital. Deținătorii de obligațiuni au putut să le schimbe cu acțiuni emise de instituția financiară. Planul de salvare al MPS prevede însă o majorare de capital de până la 5 miliarde de dolari. În luna iulie, testele de stres făcute de Banca Central Europeană au relevat faptul că MPS este cea mai vulnerabilă bancă din Europa.

Speranțe zero de redresare

Incertitudinile politice din Italia pun în pericol și mai mult revenirea economică a țării. Vicenza a fost motorul financiar din spatele boom-ului economic de după război, dar azi, speranțele de redresare sunt ca și inexistente. Aproximativ 30% din cele 100 de mii de companii din Vicenza au o relație directă cu BPV și aceste societăți au în continuare nevoie de linii de credit și de sprijin.

Guvernul căzut al lui Matteo Renzi a vrut să injecteze fonduri de la stat pentru a salva băncile, dar sumele au fost uriașe și o astfel de soluție se bătea cap în cap cu normele UE privind ajutoarele de stat. În Vicenza, aproape 120.000 de clienți ai BPV au devenit acționari ai băncii, asemeni chelnerului Bertolda. Acționari fără un sfanț și captivi ajutoarelor de la primărie! „Cetățenii vin și cer ajutor. Ei nu mai au nimic și au nevoie de bani pentru a trăi. Pensionarii, părinții elevilor, oameni care nu își mai pot plăti facturile de gaz, un părinte care a vrut să plătească pentru nunta unui copil, iar acum nu se poate. Sunt situații de viață“, a declarat pentru The Guardian primarul Variati.

Citiţi articolul integral în ediţia tipărită de marţi, 6 decembrie, din noua serie Cotidianul