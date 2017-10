Logica nefirească a interiorului uman

In the Silent Moment That Followed the Crash, 2016, Intervenţie site-specific, ventilatoare, pungi de plastic, dimensiuni variabile. Guangdong Times Museum, Guangzhou, China

Galeria de artă contemporană Eastwards Prospectus (str. Plantelor nr. 50, București) prezintă, începând cu 12 octombrie și până la finalul anului (16 decembrie), expoziția personală „The uncanny within… “ a artistului Sebastian Moldovan.

Desfășurată pe ambele etaje ale galeriei, expoziția va cuprinde atât instalații site-specific noi, cât și reconstrucția unor instalații anterioare ale lui Sebastian Moldovan, un artist care recurge în practica lui cel mai adesea la desen, video, fotografie și instalații, arată un comunicat de presă.

De altfel, desenul este firul roșu care leagă între ele elementele expoziției „The uncanny within… “. Pentru acest proiect, Sebastian Moldovan a pornit de la o serie de desene care transmit o stare de neliniște, de frământări și tensiuni dincolo de firesc („uncanny“). Această stare s-a amplificat de-a lungul proiectului, până când a devenit o a doua natură și și-a pus amprenta asupra felului în care Sebastian Moldovan tratează cu lumea naturală, așa cum o percepe artistul. „The uncanny within…“ dezvăluie și neliniștea, tensiunea din felul în care lucrările artistului apar ca idei, se dezvoltă și apoi devin entități care joacă un rol în viața sa de zi cu zi.

„Am cunoscut de mic viața rurală extrem de simplă şi am dezvoltat o apreciere genuină pentru lucrurile care au o semnificaţie şi o curiozitate reală pentru tot restul. Nu am avut niciodată o singură pasiune, dar întotdeauna interese diverse. Am observat şi am folosit în cercetarea mea raporturile şi diferitele aspecte ale acestor pasiuni. Am simţit nevoia să aduc la suprafaţă ceea ce nu este vizibil şi perceptibil, să numesc lucruri care nu există încă. Nu am ezitat să mă autochestionez permanent în căutarea unui adevăr. Cred că logica şi intuiţia sunt un set de unelte infailibile. Existenţa mea artistică este materială şi de multe ori pur contextuală, prin urmare, direcţia lucrărilor mele se poate schimba de multe ori adesea în mod radical“, mărturisește artistul.

Dreamcatcher, 2011, blueprint, părţi componente dintr-o maşină de curcubeie. Muzeul de Artă Contemporană, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu

Legătura cu lucrurile

Expoziția de la Eastwards Prospectus presupune un proces de producție complex care implică desene de dimensiuni mari, de doi metri, dar și alte elemente spectaculoase, precum o mașină de curcubeie, pe care artistul a creat-o din diverse obiecte și mecanisme. Lucrări video și foto completează cea mai mare expoziție personală a lui Sebastian Moldovan. „Actuala expoziție a lui Sebastian Moldovan ține mai degrabă de registrul simbolic, acel registru care poate fi accesat prin intermediul limbajului; mai precis, prin chiar numirea lucrurilor care (formal) nu există încă. Vom descoperi o multitudine de interpretări poetice pe care Sebastian le-a șlefuit în ultimii ani, folosind legătura sa cu lucrurile concrete drept fir narativ“ - Edisabel Marrero Tejeda, curatorul expoziției.

Potrivit descrierii oficiale, Eastwards Prospectus este o galerie de artă contemporană cu un program vibrant de expoziții dedicate unor valori confirmate din arta internațională, precum și unor artiști în afirmare, în special din Europa de Est, ale căror lucrări au o putere de fascinaţie la nivel internațional.

Născut în 1982, la Baia Mare, Sebastian Moldovan a urmat studiile Facultății de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția Sculptură, iar începând cu 2004 expune atât în expoziții personale, cât și de grup, în galerii și muzee diverse din țară și din străinătate (Galerie Jan Dhaese, Gent, Belgia; Bienala de la Veneția, Italia; Guangdong Times Museum, China; Ossage Gallery Foundation, Hong-Kong; Haifa Biennale, Israel etc.). La Eastwards Prospectus, artistul a expus „and you never know what’s /off/“, în 2015.