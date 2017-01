Lovitura dată de Liviu Dragnea

Liderul PSD Liviu Dragnea, aflat în SUA, a postat joi seară pe Facebook fotografii cu el și premierul Sorin Grindeanu de la "o cină în format restrâns" la care a participat și președintele ales al SUA, Donald Trump.

"Aseară am avut onoarea de a participa, împreună cu premierul Sorin Grindeanu, la o cină în format restrâns alături de Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump.

I-am transmis președintelui dorința noastră de a duce parteneriatul strategic dintre #România și #SUA la un alt nivel. Președintele Donald Trump mi-a răspuns: "We will make it happen! Romania is important for us!"

A fost un dialog cald și deschis", a scris Dragnea pe pagina sa de Facebook.