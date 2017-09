Luați la bătaie că vând ziare!

Distribuitorii de presă din sectorul 4 al Capitalei au fost luați cu asalt în noaptea de marți spre miercuri și supuși la noi descinderi ale autorităților locale, care i-au somat să-și ridice chioșcurile de ziare de pe trotuare. Motivul invocat de Daniel Băluță, primarul sectorului 4, este legat de lucrările de amenajare a unor parcări lângă trotuare. În plus, primarul PSD le cere înlocuirea actualelor chișcuri (schimbate acum doi ani), pe motiv că ar dori modernizare...

Decizia edilului vine după ce a renunțat la contractele de pază ale școlilor, eveniment care i-a scandalizat pe părinți. Distribuitorii de presă s-au adunat în jurul chioșcurilor pentru a-și apăra investițiile. În jurul orei 22.30, ei au anunțat deja pe rețelele de socializare că au fost înconjurați de angajații ADP și polițiști locali.

După ora 2.00 au început agresiunile fizice și a fost anunțată Poliția și Jandarmeria. Polițiștii locali au apelat la violență, patru persoane fiind reținute de Poliția națională pentru ultraj.

În dimineața de miercuri, soția președintelui Asociaţei Patronale a Difuzorilor de Presă din Bucureşti, Ionuț Nejloveanu, a fost dusă în fața procurorului pentru prelungirea arestului preventiv.

Femeia este acuzată că... ar fi agresat cinci polițiști locali. Distribuitorii spun că vor continua să-și apere munca și vor protesta și în fața Primăriei Capitalei față de abuzurile PSD.

În plus, vor face plângere împotriva polițiștilor locali, care i-au agresat. Oamenii sunt revoltați că chioșcurile cu flori, instalate tot pe trotuare, nu sunt ridicate de autorități, semn că primarul vrea să desființeze numai distribuția presei scrise. În ultimele luni, Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluţă, a ridicat peste 50 de chioșcuri, iar cetățenii sectorului 4 nu vor mai avea de unde să cumpere ziare.

Miercuri dimineață, distribuitorii au anunțat că nu vor mai ridica ziare, pentru că nu au unde să le vândă. Daniel Băluță nu a acceptat să-i lase să vândă presă scrisă nici măcar pe măsuțe instalate pe trotuare sau între blocuri. Conflictul dintre edil și distribuitorii de presă a izbucnit la sfârșitul lunii iunie, când a fost prima tentativă de ridicare a chioșcurillor, pe motiv că primarul voia altele noi, moderne.

Acţiunea ar viza punerea în aplicare a unei hotărâri a Consiliului Local din Sectorul 4 „privind întreţinerea/ repararea/ cosmetizarea spaţiilor de desfacere prin care se distribuie presa, cărţile şi produsele de papetărie şi a chioşcurilor prin care se pun în vânzare flori şi aranjamente florale, amplasate pe domeniul public şi privat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.“

Deși primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis o adresă către toate primăriile de sector, în care solicită luarea unor măsuri pentru deblocarea situaţiei, lucrurile se agravează. Primăria Sectorului 4 a continuat să ridice chioşcurile. Mai mult, vânzătorii de ziare din alte sectoare se tem și ei că li s-ar putea întâmpla la fel. Din interviul de mai jos cu dl Ștefan Udățeanu, vicepreședinte al Asociației Difuzorilor de Presă, veți afla care este dimensiunea problemei, care sunt interesele financiare ale primarului care organizează asaltul autorităților asupra difuzorilor și cum, noaptea, ca hoții, aleșii locali își impun măsurile absurde. Cu consecințe asupra presei scrise care este astfel sabotată și împiedicată să ajungă la cititori.

Cotidianul: Cum s-au derulat evenimentele aseară?

Ștefan Udățeanu: Aseară au venit de la B1 și de la Digi și i-au luat un interviu lui Ionuț Nejloveanu, președintele ADPR. După aceea, au venit pe Obregia nr.19 utilajele de la ADP și au parcat pe mijlocul bulevardului, au blocat și circulația. Ne-am strâns toți distribuitorii care am putut. Acolo, au încercat, au tras de noi, au încercat să ridice chioșcul. S-a întâmplat în noaptea de marți spre miercuri, până în zorii zilei.

– Cum adică au tras de dumneavoastră?

- Păi noi eram pe lângă chioșc, încercam să-i împiedicăm pe ei să ajungă la chioșc ca să-l ridice. Și au venit și cei de la Poliția locală sector 4 și au început să tragă de noi, ca să ne îndepărteze, ca să poată să ridice chioșcul. S-a strâns toată Poliția locală sector 4 în Obregia nr.19, unde protestam împotriva abuzurilor pe care le face domnul primar! Și au venit și polițiști de la Circa 15.

– Cum au venit? Chemați de către cine?

- Chemați de către poliția locală, chemată de către noi…

– Adică și dumneavoastră și Poliția locală ați apelat la Poliția națională?

- Da, da. Pentru că ne-au târât pe jos…

– Cum adică v-au târît? Așa, fără să le spuneți nimic sau cum?

- Nu. Noi stăteam lângă chioșc.

- Și cine v-a târât pe jos?

- Poliția locală.

– Apoi venit apoi Poliția națională și ce s-a întâmplat?

- A venit Poliția națională și ne-au legitimat pe toți.

– Câte persoane erați?

- Nu știu, 20-30 de persoane. S-au strâns și câțiva cetățeni din blocurile alăturate chioșcului, până la urmă a venit și Jandarmeria…

– Chemată de cine?

- Cred că ei au chemat-o, nu știu, noi nu am chemat Jandarmeria. Cred că Poliția locală a chemat Jandarmeria. A fost domnul Zărescu acolo, a fost domnul Ștefănel Marin, membru PMP, consilierul domnului Fănuță, a mai fost șeful Poliției locale cu toată Poliția locală, cu intervenția rapidă de la Poliția locală, cu agenții de la Poliția locală, toată Poliția locală era acolo. I-au chemat pe toți acolo!

– Evenimentul exact în Obregia nr.19 s-a întâmplat?

- În Obregia nr.19, da, unde trebuiau ei să ridice două chioșcuri de presă, și zece metri mai încolo era și un chioșc de flori. Ei motivează că trebuiau să dispară chioșcurile de pe arterele pe care le modernizează acum, le lărgesc, fac parcări și așa mai departe. Ce constatăm noi este că numai unde sunt chioșcuri de presă se fac parcări, se lărgesc și așa mai departe. Dovadă că și chioșcul care era zece metri mai încolo, de flori, nu a fost ridicat. Azi-noapte s-au ridicat șapte chioșcuri de presă după ce au reușit să ne spargă, să ne aresteze, să ne ducă la secție!

– Vreau să-mi povestiți foarte exact momentul reținerii. Ce s-a întâmplat? Câți au fost reținuți? Care au fost schimburile de replici între dumneavoastră și polițiști?

- Ne-au acuzat că funcționăm ilegal, așa cum funcționează tot sectorul 4, pentru că Primăria a refuzat să elibereze acte de un an de zile, de când a venit domnul primar Băluță. Și ne-au acuzat că nu avem acte, că ei au dispoziție de la primar, s-au somat chioșcurile și că ei trebuie să ridice chioșcul, conform dispoziției domnului primar.

– Bun. Dar Poliția locală nu vă poate aresta.

- Nu, dar a venit Poliția de la secția 15. Am stat, am negociat, am încercat să obținem să ne lase în pace.

– Ați negociat cu cine?

- Cu domnul Zărescu, cu domnul Ștefănel, cu domnii de la Poliție. Le-am zis: „domnule, am înțeles că se modernizează bulevardul și am înțeles că vreți să faceți, nu ne opunem, numai nu ne desființați, relocați-ne, dați-ne altă locație, aici, între blocuri, provizorie, până terminați dumneavoastră lucrările, noi nu avem nimic împotrivă!“. Că așa se procedează pe celelalte sectoare, când se asfaltează ceva mutăm chioșcul unde zice constructorul, și îl mutăm pe banii noștri, unde zice constructorul, și după aia îl aducem înapoi pe poziție unde a fost. Noi nu împiedicăm autoritățile să modernizeze, să asfalteze.

– Cum a escaladat conflictul?

- Ni s-a spus că nu, domnul Băluță nu acceptă relocarea între străzi până termină el bulevardul. Nu, el vrea să desființeze chioșcurile de presă, că alea de flori constatăm că nu le desființează.

– Care a fost scânteia care a declanșat reținerea?

- Într-un târziu, pentru că și aseară ne-am opus la ridicarea chioșcurilor, jumate din Poliția locală s-a deplasat cu mașinile la alt chioșc, care era vizat spre a fi ridicat, au înconjurat chioșcul, până am ajuns noi acolo ei deja luaseră poziție ca să ridice chioșcul. Ne-am pus pe trotuar în fața lor, fără să-i atingem, fără să-i agresăm, fără să le adresăm injurii, fără nimic, voiam doar să blocăm motostivuitorul ca să nu ridice chioșcul. În momentul ăla, ei au sărit pe noi, ne-au îmbrâncit, au tras de noi, ca să ne scoată din fața chioșcului, să ne dea din fața motostivuitorului, ca să poată să-l ridice. Și cei de la Poliția locală și cei de la poliție. Ei trăgeau de noi, noi trăgeam de ei, noi eram pe jos, tăvăliți în picioare, pentru că trăgeau de noi.

– V-au lovit și cu picioarele?

- Nu mai realizez la ora asta ce s-a întâmplat azi-noapte. Cert este că s-a blocat circulația pe strada Turnu-Măgurele, vis-a-vis de Grand Arena, de mall, că acolo era, unde are domnul primar sediul acum, la Primărie, că s-a mutat acolo, s-a blocat circulația…

– Dar de ce s-a blocat circulația?

- Păi am ajuns în mijlocul șoselei, ne-au târât în mijlocul șoselei, că chioșcul era pe trotuar.

– A, deci nu vă puteau târî pe trotuar, trebuia să vă facă să ajungeți pe carosabil.

- Da, s-a blocat traficul, Poliția locală toată acolo, jandarmii nu mai erau, că dacă erau jandarmii acolo, nu își permiteau să facă treaba asta, pentru că cei de la jandarmi au spus: „domnule, atâta timp cât nu agresați, cât nu loviți, noi nu avem de ce să intervenim“. Au filmat și cei de la Jandarmerie și, într-un final, Ionuț Nejloveanu, Roxana Nejloveanu, soția, cu Mihai Florea de la Dinamic press, cu Liliana Spiridon, directoarea de la Acces press, au fost încătușați și duși, deci, la secția 15.

– Deci, în total, câte persoane au fost duse?

- Patru persoane. Am fost la secția 15: Mihai Florea, Liliana Spiridon, li s-a dat drumul de la secția 15, Ionuț și Roxana Nejloveanu au fost duși la procuror.

– Pentru prelungirea mandatului?

- Da, cu mandat de reținere și cu dosar de ultraj. Au venit cei de la Poliția locală, au dat declarații că Roxana Nejloveanu i-a lovit pe cei cinci polițiști locali.

– O femeie a bătut cinci polițiști?!

- Da, o femeie a bătut cinci polițiști. Copiii familiei Nejloveanu i-am dus eu acasă. Băiatul de 14 ani urmează să fie chemat și el la Procuratură, din câte am înțeles, acuzat că și-a apărat mama, că ar fi dat în polițiști. Celălalt copil, o fetiță, are șapte ani.

– Până la urmă, ce ați aflat? Procurorul a prelungit mandatul?

- Acum ei sunt la Parchet cu avocatul, încă nu au ieșit de azi-noapte (n.r. – la închiderea ediției).

– În total, câte chioșcuri au fost ridicate marți noapte?

- Șapte chioșcuri și ieri umbla Poliția locală, ne-au sunat de la chioșc, că ne dau somație pentru toate chioșcurile.

– Toate, câte încă?

- Câte au mai rămas în sectorul 4, că vrea să le ridice pe toate. Numai pe alea de presă. Pe alea de flori nu le ridică. La noapte, probabil o să mai ridice încă 6-7, până când în tot sectorul 4 nu o să mai rămână niciun chioșc.

- Veți continua protestele și veți risca să fiți arestați?

- Păi, eu am sistat livrarea, încă 2, 3, 4, 5 distribuitori de presă au sistat livrarea, începând de ieri, am anunțat editurile, inclusiv la dumneavoastră, azi nu deschidem chioșcurile, azi nu băgăm presă, ne întâlnim mai mulți distribuitori de presă, ca să ne organizăm, cu afișe și cu benere, și cu ceilalți de la celelalte sectoare, să ne sprijine și ei, și să încercăm să stabilim un protest în fața Primăriei, la doamna Firea.